Стадион из грузовых контейнеров

548
17
Подходит к концу чемпионат мира по футболу. А вы уже знаете, что один стадион сделан из грузовых контейнеров. После ЧМ его разберут, а детали пожертвуют бедным странам.
В тренде современной архитектуры.
«Стадион 974» (альтернативное название – «Рас-Абу-Абуд») – первая футбольная арена, полностью построенная из грузовых контейнеров. Число «974» в названии неслучайно: это одновременно и международный телефонный код Катара, и количество контейнеров, использованных для строительства.
Основа стадиона – модульная металлическая конструкция, а контейнеры выполняют на арене роль стен. Внутри контейнеров будут расположены торговые точки, туалеты и другие объекты инфраструктуры. Способ строительства действительно удобный: стадион будет экологичнее (за счет уменьшения углеродного следа), дешевле на 10-15% и его быстрее строить. Вместимость арены – 40 тысяч человек.
×
×
Вся конструкция продумана таким образом, чтобы ее можно было разобрать в любой момент. Власти Катара после ЧМ собираются пожертвовать детали стадиона нуждающимся странам. Судя по всему, Катар не хочет допускать простоя дорогостоящих спортивных объектов, как это случилось, например, в Бразилии после ЧМ-2014.
Грузовые контейнеры часто используются в современной архитектуре: из них строят пентхаусы, отели (такие есть в Грузии, Китае и Великобритании) и даже дизайнерские кинотеатры.
«Рас-Абу-Абуд» возвели на набережной – с нее открывается идеальный вид на Персидский залив и Доху, а на матчи домчит водное такси или паром. На «Стадионе 974» прошли семь игр ЧМ. После турнира, когда «Рас-Абу-Абуд» разберут, территория стадиона превратится в прибрежную зону с видом на залив и знаменитый район Уэст-Бэй в Дохе.
«Рас-Абу-Абуд» возвели на набережной – с нее открывается идеальный вид на Персидский залив и Доху, а на матчи домчит водное такси или паром. На «Стадионе 974» прошли семь игр ЧМ. После турнира, когда «Рас-Абу-Абуд» разберут, территория стадиона превратится в прибрежную зону с видом на залив и знаменитый район Уэст-Бэй в Дохе.
Авторы идеи – архитекторы из испанской компании Fenwick Iribarren – хотят, чтобы такие конструкции использовали и после ЧМ в Катаре.
«Для меня было бы фантастикой, если б на следующем ЧМ [в США и Мексике в 2026-м – прим. Sports.ru] архитекторы использовали такую же конструкцию – тогда можно будет сказать, что этот стадион переместился на другую сторону океана», – сказал один из партнеров Fenwick Iribarren Марк Фенвик.
«Для меня было бы фантастикой, если б на следующем ЧМ [в США и Мексике в 2026-м – прим. Sports.ru] архитекторы использовали такую же конструкцию – тогда можно будет сказать, что этот стадион переместился на другую сторону океана», – сказал один из партнеров Fenwick Iribarren Марк Фенвик.
Что с остальными стадионами ЧМ?
Все арены в Катаре запущены в эксплуатацию. «Рас-Абу-Абуд» сдали предпоследним, а позже всех завершили строительство стадиона «Аль Байт» – 30 ноября 2021 года. Всего же ЧМ в Катаре прошёл в пяти городах на восьми аренах: «Лусаил», «Халифа», «Аль Райян», «Аль Джануб», «Аль Тумама», «Эдьюкейшн Сити» и уже упомянутые «Рас-Абу-Абуд» и «Аль Байт». На стадионе будет сыгран финал мирового футбольного первенства.
Фото: Стадион: Лусаил Иконик
Регион: Лусаил (25 км от Дохи — столицы Катара)
Количество зрителей: 80 тысяч
Фото: Стадион: Лусаил Иконик
Регион: Лусаил (25 км от Дохи — столицы Катара)
Количество зрителей: 80 тысяч
Аль-Байт Регион: Эль-Хор Количество зрителей: 60 тысяч
Удивительный стадион, напоминающий бедуинский шатер, отдавая дань предкам, жившим на берегу Персидского залива. Стадион построен настолько экологически чисто, что получил отличие от компании GSAS. Поэтому можно заключить, что арена символизирует связь прошлого и будущего Катара.
Ахмед бин Али Регион: Аль-Райян Количество зрителей: 40 тысяч
Стадион спроектирован архитектурным бюро Pattern Design, проектировавшим стадион Эвертона. Чтобы построить эту арену, пришлось снести прошедшую, а это случилось в 2015 году. Хотя количество зрителей на арене уменьшат после турнира, но масштабной реконструкции не будет. На нем уже играет один из самых популярных клубов страны – Аль-Райян. На этом стадионе играют не только местные команды, но также проводились игры клубного чемпионата мира и Кубок арабских наций.
Международный стадион Халифа Регион: Эль-Вакра Количество зрителей: 40 тысяч
Один из возрастных стадионов Катара, построенный в 1976 году, а уже в 2017 – реконструированный. Арена была названа в честь Халифы бин Хамада Аль Тани, шестого эмира Катара, свергнутого в 1995 году своим сыном, эмиром Катара Хамадом бин Халифой Аль Тани. На этой арене уже проводился финал клубного чемпионата мира в 2019 году, когда Ливерпуль одержал победу. В ходе мундиаля на стадионе провели восемь игр, включая поединок за третье место. Хорватия - Марокко 2:1.
Аль-Джануб Регион: Эль-Вакра Количество зрителей: 40 тысяч.
В прошлом город Эль-Вакра был рыбацким, а потому арену сделали на основе своего прошлого. Дизайн стадиона – крыша выполнена в виде парусов челноков Дау. Арена приняла семь игр: групповой этап и один матч 1/8 финала. После чемпионата мира стадион будет вмещать 20 тысяч зрителей. До этого на арене проводили соревнования по Кубку арабских наций, азиатской Лиги чемпионов.
Аль-Тумама Регион: Доха Количество зрителей: 40 тысяч.
Этот стадион проектировал катарский архитектор Ибрагим Джайд. Особенность дизайна состоит в том, что стадион напоминает традиционный катарский головной убор шапочки – гафия. Арена названа в честь растущего в регионе дерева. На этом стадионе прошел финал кубка страны, а также играли городские команды. На чемпионате мира арена приняла восемь матчей: шесть игр на групповом этапе и по одному поединку 1/8 и 1/4 финала. После турнира количество возможных зрителей на арене уменьшится вдвое. На территории спорткомплекса разместят центр спортивной медицины и гостиницу.
Едьюкейшн Сити Регион: Аль-Райян Количество зрителей: 40 тысяч.
Название стадиона происходит от места его нахождения – образовательный район Катара. За проект отвечала испанская архитектурная компания FIA Fenwick Iribarren Architects. Внешний вид арены напоминает бриллиант, а фасад выполнен в стиле полупрозрачных треугольных панелей. У стадиона много зелени, поэтому Эдьюкейшн Сити признан одним из самых экологических арен мира. На турнире здесь сыграно восемь матчей: шесть игр на групповом этапе и по одному поединку 1/8 и 1/4 финала. После чемпионата мира стадион будет вмещать 25 тысяч зрителей, а арена будет отдана под игры университетским спортивным командам. Лишние конструкции отправят в развивающие спорт.
"Ночной" - Аль-Райян.
Источник: Все стадионы, на которых пройдет ЧМ-2022 по футболу: https://isport.ua/football/worldcup/6326133-timchasovij-stadion-z-kontejneriv-ta-arena-diamant-de-prokhoditimut-matchi-chempionatu-svitu-2022
Стадион Лузаил Айконик (араб. ملعب لوسيل الدولي) — футбольный стадион в катарском городе Лусаиле, построенный к Чемпионату мира по футболу 2022 года.
На стадионе будет сыгран финал мирового футбольного первенства.
На стадионе будет сыгран финал мирового футбольного первенства.
Источник:
Ссылки по теме:
- В Катаре прошла церемония открытия ЧМ-2022 по футболу
- Англия VS Шотландия: настоящая история футбола
- "Цирк какой-то": "фальшивые" фанаты, подкуп игроков и другие скандалы на ЧМ по футболу в Катаре
- «Я порву ваши барабаны»: во Владивостоке футбольные болельщики так достали местную жительницу, что она пришла разбираться с ними на стадион
- Единственный в мире стадион, по которому ездят паровозы
Метки: Стадион футбол чемпионат мира
Новости партнёров