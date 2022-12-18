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Стадион из грузовых контейнеров

Стадион из грузовых контейнеров

Автор:
18 декабря 2022 10:58
Сообщество : Спорт
Метки: Стадион   футбол   чемпионат мира   
548
17
Подходит к концу чемпионат мира по футболу. А вы уже знаете, что один стадион сделан из грузовых контейнеров. После ЧМ его разберут, а детали пожертвуют бедным странам.
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Метки: Стадион   футбол   чемпионат мира   
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2  комментария
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3k
lekha-fil 12 часов назад
Что именно будет отправлено в "голодающие" страны"? Бредятина.
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20k
Сталкер 6 часов назад
Красивое...
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Alf
Я не думаю за других, чтобы потом заранее не бояться, как подумают обо мне. #FOLLOW ME I WILL FOLLOW U BACK#
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20308



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