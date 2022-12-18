Стадион из грузовых контейнеров

Грузовые контейнеры часто используются в современной архитектуре: из них строят пентхаусы, отели (такие есть в Грузии, Китае и Великобритании) и даже дизайнерские кинотеатры.



«Рас-Абу-Абуд» возвели на набережной – с нее открывается идеальный вид на Персидский залив и Доху, а на матчи домчит водное такси или паром. На «Стадионе 974» прошли семь игр ЧМ. После турнира, когда «Рас-Абу-Абуд» разберут, территория стадиона превратится в прибрежную зону с видом на залив и знаменитый район Уэст-Бэй в Дохе.