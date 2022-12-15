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Смешные и познавательные картинки

Смешные и познавательные картинки

Автор:
15 декабря 2022 08:37
Метки: Приколы   Юмор   картинки   
1274
25
Подборка прикольных, познавательных и смешных картинок для утреннего настроения
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Метки: Приколы   Юмор   картинки   
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12  комментариев
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4k
YaNa 2 часа назад
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1k
Змей Горыныч 51 минуту назад
Когда такие введут? Сколько ждать можно?
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27k
Wolfram Час назад
Комментарий к фото
Что она там такое белое жарит в сковородке?
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9k
Евгений 2 часа назад


Кто-нибудь объяснит, почему авторы приложений для смартфонов, категорически не хотят адаптировать свои приложения для работы в альбомном режиме?
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14k
Типа граф 2 часа назад
Комментарий к фото
Она там муку чтоли готовит ?
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bosayk 2 часа назад
Комментарий к фото
а ты что однушку с хозяйкой снимаешь?)
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58k
Похабыч 2 часа назад
Какое же оно доброе если железной вилкой по сковородке скребёт?
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1k
Выхухоль (Нагайна) 2 часа назад
У приятельницы дочка (20 лет назад) на новой двенашке нацарапала с одной стороны "полиция 01", с другой "скорая 03". Скорая точно могла бы понадобиться (родителям), обошлись народным успокоительным рецептом, и ремнём с матюками.
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