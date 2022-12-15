1274
25
Подборка прикольных, познавательных и смешных картинок для утреннего настроения
×
Ссылки по теме:
- "Пришла, улыбнулась и родила": 15+ полезных отзывов о товарах, услугах и специалистах нашего времени
- Забавные демотиваторы
- Сборник автомобильного юмора на пятницу
- Свежие и смешные демотиваторы
- Подборка забавных автомобильных приколов на пятницу
Новости партнёров
Кто-нибудь объяснит, почему авторы приложений для смартфонов, категорически не хотят адаптировать свои приложения для работы в альбомном режиме?
Кинако-жареная соевая мука, продукт, широко используемый в японской кухне.