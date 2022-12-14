На Руси топились после брачной ночи: почему?

Но то, что девушка могла оказаться не девственницей было даже не самым страшным. Страшнее было, если у молодого мужа ничего не вышло и церемония не могла быть завершена. Ну конечно же во всем снова обвиняли девушку, дескать, ни на что она не годная (должна быть девственница, но при этом опытная в постели... Мда).

Тот факт, что у жениха мог быть испуг, усталость, стресс, да и в конце концов эректильная дисфункция - не учитывался. И в таком случае молодая жена должна была покончить с собой или бы её просто выгнали из поселения и семьи. Вот поэтому девушки шли к ближайшему водоёму.