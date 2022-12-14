На Руси топились после брачной ночи: почему?

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Древняя Русь (ещё до принятия христианства) вся состояла из примет, обычаев и суеверий, связанных со свадьбой.
К выбору невесты подходили с большой серьёзностью, ведь будущая жена должна была быть не только хорошей хозяйкой, но и должна была родить крепких и здоровых ребятишек, чтобы продолжить род. Девушки должны были быть высокими, в меру упитанными и тем самым "кровь с молоком". О конвенциональной красоте речь шла в последнюю очередь - главным было здоровье и способность родить здоровое потомство. Брак был в основном не по любви, а взаимовыгодным предприятием.
Девушки из-за этого старались выглядеть дородными и здоровыми, а вот худенькие, которым не удавалось набрать вес, приходилось надевать по несколько юбок сразу, чтобы не остаться в девках. И уж как выглядел жених было совсем неважно - котировалось благосостояние его семьи. Будущую невесту сыну выбирал отец, договариваясь заранее с отцом девушки. Потом к будущей невесте отправлялись сваты. Да, никаких отношений жениха и невесты не предполагалось.
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Свадьба могла длиться от трёх до семи дней. Интересно, что если невеста хотела быть счастлива замужем, то она должна была всё это время не радоваться, а рыдать и как можно больше. Чем больше слёз она выплакала, тем будет счастливее в браке.
Особенностью свадьбы древней Руси было то, что первая ночь была не личным таинством, а публичным действием. Она проводилась обычно в одну из ночей свадебного обряда.
Для пары обустраивали амбар, или баню, или подклет избы - ставили постель, с учётом, естественно, массы поверий. Для большей плодовитости невесты ставили рядом с постелью медовуху и хлеб, а под перину клали небольшие брёвнышки.
Особенностью свадьбы древней Руси было то, что первая ночь была не личным таинством, а публичным действием. Она проводилась обычно в одну из ночей свадебного обряда.
Для пары обустраивали амбар, или баню, или подклет избы - ставили постель, с учётом, естественно, массы поверий. Для большей плодовитости невесты ставили рядом с постелью медовуху и хлеб, а под перину клали небольшие брёвнышки.
Во время первой брачной ночи под дверью толпились родители молодожёнов с факелами и свечами, в ожидании результата соития. Муж обязан был показать испачканную кровью простыню и если вдруг девушка оказывалась не девственницей, то её могли выгнать с позором не только из дома мужа, но и из родительского. И естественно, никто даже и предположить не мог, что не у всех девушек во время первого раза обязательно может пойти кровь. Так что, в подобных случаях использовали заранее зарезанного петуха. Некоторые даже шли на более радикальные меры и делали на себе порезы.
Но то, что девушка могла оказаться не девственницей было даже не самым страшным. Страшнее было, если у молодого мужа ничего не вышло и церемония не могла быть завершена. Ну конечно же во всем снова обвиняли девушку, дескать, ни на что она не годная (должна быть девственница, но при этом опытная в постели... Мда).
Тот факт, что у жениха мог быть испуг, усталость, стресс, да и в конце концов эректильная дисфункция - не учитывался. И в таком случае молодая жена должна была покончить с собой или бы её просто выгнали из поселения и семьи. Вот поэтому девушки шли к ближайшему водоёму.
Тот факт, что у жениха мог быть испуг, усталость, стресс, да и в конце концов эректильная дисфункция - не учитывался. И в таком случае молодая жена должна была покончить с собой или бы её просто выгнали из поселения и семьи. Вот поэтому девушки шли к ближайшему водоёму.
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Основано на бреднях отдельных "писателей" 18-го века, в основном - иностранцев.
Вспомним:
- И в этой жаре русские предаются разврату!!!
- Ты что дурак? В банях моются...
- Не смеши меня - три раза в неделю?...
Бабка невесты с печи. - А он часом не дурачок?