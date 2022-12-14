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На Руси топились после брачной ночи: почему?

На Руси топились после брачной ночи: почему?

Автор:
14 декабря 2022 19:16
Сообщество : Исторические факты
Метки: Исторические факты   Прошлое   древняя русь   интересное   история   традиции   факты   
2192
6
Древняя Русь (ещё до принятия христианства) вся состояла из примет, обычаев и суеверий, связанных со свадьбой.
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Метки: Исторические факты   Прошлое   древняя русь   интересное   история   традиции   факты   
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19  комментариев
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6k
klop 2 часа назад
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31k
Teodor Минуту назад
Бредятина. А я вот слышал, что похрен им было на девственность и непорочность, но хуже не было, чем получить в жены бесплодную. Посему наличие добрачного (от предыдущего брака если вдова) ребенка считалось не пороком, а достоинством - значит способна выносить, родить и выкормить...
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3k
Дмитрий Круглов Минуту назад
Вот такими шизофреническими выдумками христианство окончательно отпугивает от себя. Начнем с того, что постельное белье, каким мы знаем его сейчас, появилось в Италии в XV веке и только в XIX веке становится доступным для средних слоев населения. Потом вспомним, что язычники не считали секс постыдным (и правильно делали) и с удовольствием занимались им например в ночь Ивана Купалы. Дальше лень комментировать...
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1k
Vic Twin 16 минут назад
Пост очень напоминает байку про Чёрную Руку из пионерского лагеря.
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1k
lihaci 20 минут назад
Много я всякого бреда перечитал, но этот "пост-говно", редкостная ересь. Как говорят, все думали, что увидели дно, но вдруг снизу постучали...
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670
AmaN 23 минуты назад
Что за ерунду сейчас прочёл. Увы, мы практически ничего не знаем о образе жизни, обычаях и верованиях русов до принятия христианства. Никаких летописей не сохранилось. Какие-то отрывочные сведения есть в летописях на тот момент более цивилизованных народов - византийцев, иранцев, арабов. Но и они не всегда достойны доверия, т.к. написаны противниками и зачастую предвзяты. Например вот что писал о "семейных отношениях" русов арабский автор начала 11 века Ибн Мискавейх, который столкнулся с русами на территории современного Азербайджана:"Когда умирал один из русов, хоронили его, а вместе с ним его оружие, платье и орудия, и жену или кого-нибудь другого из женщин, и слугу, его если он любил его, согласно их обычаю". Можно ему доверять? Я не знаю, т.к. русы прибыли на мусульманскую территорию с целью разбоя (это был набег), а автор мусульманин. Какие-то сведения есть у византийского императора Константина в аго труде "Об управлении империей", но они носят более политический характер, а не бытовой. Т.ч. это какая-то фантазия в духе "Властелина колец", не более.
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5k
banga911 Полчаса назад
а картинки на 19-й век. дебилы! что вы постите? идите утопитесь!
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17k
scorpick Полчаса назад
Что за бред сейчас сочиняют неокрепшие умы? Какие-то пубертатные фантазии.
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38k
Александр 44 минуты назад
Мне всегда интересно, кто пишет весь этот дикий бред про древнюю "Русь". Такое чувство, что пишет умственно отсталый хохол про свое настоящее..
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4k
vasilykopkov 48 минут назад
Выдумано примерно на 80%...
Основано на бреднях отдельных "писателей" 18-го века, в основном - иностранцев.

Вспомним:
- И в этой жаре русские предаются разврату!!!
- Ты что дурак? В банях моются...
- Не смеши меня - три раза в неделю?...
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6k
Vladimir 49 минут назад
- У вас товар, у нас купец. Знатный молодец. Не пьет, не курит. По девкам не бегает.
Бабка невесты с печи. - А он часом не дурачок?
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63k
doker 50 минут назад
Топится...

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4k
Egoro 51 минуту назад
Автор, откуда ты эту дичь берёшь?
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10k
Просто Царь 53 минуты назад
Короче, выпьем за советскую власть, которая прекратила эту )(уйню.
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820
DeDsmile Час назад
бред сивой феминистки. от первого до последнего слова - сплошная чушь.
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1k
greesevold Час назад
Бредятина. Интересно, что из этого потока предпубертата вытянул бы товарищ Фрейд?
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7k
Slowly Час назад
Было уже. Уже всё утопло.
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39k
turyst Час назад
Тому, кто это выдумал, нужно самому пойти и утопиться.
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72k
Viktor 2 часа назад
Бля, дожил до ....ти лет, а такой херни не слышал!
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