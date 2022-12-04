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Смешные и познавательные картинки

Смешные и познавательные картинки

Автор:
04 декабря 2022 10:52
Метки: Приколы   Юмор   картинки   
4528
25
Подборка прикольных, познавательных и смешных картинок для утреннего настроения
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Метки: Приколы   Юмор   картинки   
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46  комментариев
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9k
Василенко Татьяна 22 часа назад
Пост фигня, но на 200 процентов согласна насчет художников... Когда вижу "шедевры", блин, обкуренных или психически больных Дали, Ван Гога, Гогена, и еще кучи таких же извращенцев (уж извините( импрессионистов и прочих невменяемых - всё думаю - ну почему мазня моего двухлетнего внука не ценится так же, как вот этот маразм? Как говорила одна из "интердевочек" - разница только в возрасте и цене)))
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313
Albert Rost 14 часов назад
Хлеб колбасный Ярославский бройлер
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21k
homerchik 16 часов назад
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313
Albert Rost homerchik 14 часов назад
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- У неё печенья точно нет...
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Мойша 16 часов назад
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Мойша 16 часов назад
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В вашей скорой может быть. У нас приезжают сразу.
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Мойша 16 часов назад
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Мойша 16 часов назад
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Мойша 16 часов назад
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Фигня... Скорее фотошоп, накладка...
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Мойша 16 часов назад
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Мойша 16 часов назад
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Мойша 16 часов назад
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Мойша 16 часов назад
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А либерасты в это верят...
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41k
Мойша 16 часов назад
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72k
Максим 16 часов назад
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Ахаха какой же это пистеж.. В США больше триллиона долгов по учебным кредитам.. там в 25 лет чуваки думают где взять кредит, чтобы оплатить предыдущий.
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1k
Выхухоль (Нагайна) 19 часов назад
Школота хренова, для орехов зубчики на ручках! На фото как раз под большим пальцем. В некоторых моделях ещё и косточковыбиватель есть на конце ручек.
У меня советская, сломается - замены не будет.
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7k
Владимир 20 часов назад
Весь пост ради одной картинки про 25-летних пацанов
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49k
Сергей 21 час назад
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12k
Cornho 22 часа назад
А здесь в чём смысл?

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8
Hema2gen Cornho 19 часов назад
Смысл в том, как она отреагирует на эту ситуацию, а-ля Адриано Челентано.
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12k
Cornho 22 часа назад
"Обсмоктанную"? Что означает это слово?

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40k
KiploksAKS 22 часа назад


Леберкезе, колбасный хлеб. Сотни рецептов в любом виде.
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