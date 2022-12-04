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Подборка прикольных, познавательных и смешных картинок для утреннего настроения
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У меня советская, сломается - замены не будет.
Скажи честно, прикалываешься?
При этом он знает, как она выглядит, а она не знает, как выглядит он на самом деле.
Леберкезе, колбасный хлеб. Сотни рецептов в любом виде.