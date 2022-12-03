Разноцвеная семья

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Napo — самец, Goshi (чёрный ягуар) — самка.
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Честерский зоопарк, Аптон-бай-Честер, Великобритания.
Фотограф George Cuevas.
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Пантера - это не порода кошачьих. Это окрас. Пантерой может быть хоть тигр, хоть лев, хоть ягуар. Из-за генетической мутации котёнок рождается чёрным и вуаля - пантера!