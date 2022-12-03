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Разноцвеная семья

Разноцвеная семья

Автор:
03 декабря 2022 12:54
Сообщество : Животные
Метки: Jaguar   Panthera onca   большие кошки   кошачьи   хищные животные   черная пантера   
429
4

Napo — самец, Goshi (чёрный ягуар) — самка.

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Честерский зоопарк, Аптон-бай-Честер, Великобритания.

Фотограф George Cuevas.

Источник:

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Метки: Jaguar   Panthera onca   большие кошки   кошачьи   хищные животные   черная пантера   
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5  комментариев
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13k
Александр 16 часов назад
Занимательный факт:
Пантера - это не порода кошачьих. Это окрас. Пантерой может быть хоть тигр, хоть лев, хоть ягуар. Из-за генетической мутации котёнок рождается чёрным и вуаля - пантера!
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19k
Corvus Corax 15 часов назад
Бывает, чо...

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16k
Поручик 17 часов назад
У их котят будет окрас "трёхцветный камуфляж"?
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Axel
Электрик я. Простой электрик
https://ferae.eu/ Ferae — грандотряд плацентарных млекопитающих, состоящий из двух современных отрядов: хищных и панголинов.
5964



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