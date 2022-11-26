Закон о запрете пропаганды пищевых извращений - нужен или нет?



При этом вегано-пропагандисты пользуются всеми благами, которые создают нормальные люди. Они используют электроэнергию, ездят в лифтах и метро, заводят автомобили и одеваются в то, что для них создали люди, которые едят все.



Лично я считаю их захребетниками - без труда людей, которые едят мясо эти гастро-извращенцы не прожили бы и трех дней.



Больше скажу: наша человеческая цивилизация создана теми, кто помимо овощей, фруктов и злаков ест молочные продукты, мясо, птицу и рыбу - одним словом все, что Господь дал человечеству в пропитание.