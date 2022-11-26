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Закон о запрете пропаганды пищевых извращений - нужен или нет?

Закон о запрете пропаганды пищевых извращений - нужен или нет?

Автор:
26 ноября 2022 09:45
Метки: vegan   закон   запрет пропаганды   
544
4
1

Попробуйте представить шахтера-вегана? А сталелитейщика? Комбайнера, фермера, который работает в поле? Да хотя бы реального скульптора - не хипстера с 3D принтером, а реального мужика с молотком и зубилом?


При этом вегано-пропагандисты пользуются всеми благами, которые создают нормальные люди. Они используют электроэнергию, ездят в лифтах и метро, заводят автомобили и одеваются в то, что для них создали люди, которые едят все.


Лично я считаю их захребетниками - без труда людей, которые едят мясо эти гастро-извращенцы не прожили бы и трех дней.


Больше скажу: наша человеческая цивилизация создана теми, кто помимо овощей, фруктов и злаков ест молочные продукты, мясо, птицу и рыбу - одним словом все, что Господь дал человечеству в пропитание.


Вся наскальные рисунки древнейших людей об охоте: люди рисовали самих себя, а рядом вожделенную добычу.


Лишь когда двуногие приматы научились добывать в достаточном количестве мясо у них появилось свободное время для размышления. Мысль и способность к творчеству - единственное, что отличает человека от животного.


Условный веган и его потомки, лишенные возможности кататься на шее тех, кто ест мясо и создает все материальные блага цивилизации, очень скоро будет вынужден пастись день-деньской, как эти козлы, а затем вновь встанет на четвереньки и лишится способности не то что к творчеству, но даже к человеческой речи. Это произойдет гораздо быстрее, чем человечество настолько пресытилось легко добываемым кормом, что забыло о благодарности и стало капризничать - то не буду, это не хочу.


Скажите мне, если кто знает, в блокадном Ленинграде веганы были? А во время бесчисленных эпидемий голода пропаганда гомосексуализма и веганства велась? Простите, если кому-то сделал больно, но эти вопросы необходимо задавать, чтобы выбить табуретку из под ног вегано-пропагандистов.

Да, я ставлю знак равенства между пропагандой гомосексуализма и агрессивной пропагандой веганства. И то, и другое извращение ведет к уничтожению рода людского. Можно было бы сказать "не мое дело, кто куда и что вставляет, не мое дело, кто что ест", если бы эти две породы постоянно не лезли к нормальным людям для пополнения своих рядов.


Но когда то же самое совершается в отношении несовершеннолетних, я считаю уголовное преследование вполне обоснованным.


Поэтому если бы я был депутатом, то выступил бы с законопроектом о запрете пропаганды вегетарианства и веганства вообще - за это должны назначаться административные штрафы, но за пропаганду того же самого среди детей, даже среди собственных детей - только уголовное наказание.

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Метки: vegan   закон   запрет пропаганды   
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32  комментария
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10k
Бендер Родригес 9 часов назад
Вот за 3D принтер, сейчас обидно стало. Мне на моей работе это устройство позволяет быстро выполнить прототипирование, выявить и исправить все недостатки корпуса и уже мастер- модель отправить на завод, для серийного производства.
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2k
Геннадьич Час назад
Если веганы лезут к вам с настойчивым предложением "обратиться в их веру" и поучают к месту и не к месту, то за борт таких веганов.
Ну уж раз автор упомянул в такой теме и гомиков, то тут я согласен в том, что пока тебя не раздражают ОТКРЫТЫЕ призывы и всякие парады, то абсолютно пофиг.
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6k
Алекс Крайчек 2 часа назад
Не можете представить фермера-вегетарианца?
https://ruslan63.livejournal.com/2598629.html?ysclid=laxzworz9e293400660https://ruslan63.livejournal.com/2598629.html?ysclid=laxzworz9e293400660
40% новобранцев-крестьян в царской России впервые ели мясо в армии.
До этого "были вегетарианцами".
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6k
semsi 4 часа назад
Иван ты не прав, веганом становятся по болезни. Чаще по болезни ЖКТ (желудка), реже по болезни головы. Не надо их осуждать.....
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13k
Ося Бендер 4 часа назад
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−1
Sata33 5 часов назад
Автор , ты реально думаешь , что нет шахтеров вегетарианцев ? И что польза только от людей , которые едят мясо ? Не думал , что некоторым нельзя есть мясо по медицинским показаниям , или просто не нравится ? Так - то и в СССР были веганские заведения , если что ...
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2k
Kom9ipa 5 часов назад
Насчет детей я согласен с автором. Нельзя детей заставлять есть только растительную пищу. Им для нормального развития мало растительных продуктов, обязательно необходимы животные.
К внучке классе во втором пришел в гости одноклассник. Невестка посадила их кушать. Спросила пацана: - Яйцо с сосиской будешь кушать? Тот радостно замотал головой - Да, да! Съел одно и попросил добавки. Когда пришла его мамашка и узнала об этом, сначала не поверила, а потом долго возмущалась, что ребенка накормили "отравой". Больше он в гости не приходил.
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23k
Bar0 5 часов назад
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27k
Ego sum qui sum 6 часов назад
"Все, что нам не нравится, надо запретить, а не нравится нам почти все"
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14k
ss 7 часов назад

Как в природе всё изменилось за последние тридцать лет. И зима теперь наступает позже и весна тоже. И шизофрения... Теперь она обостряется уже не весной, а ближе к Новому Году.

Ещё необходимо издать закон с какой ноги ставать, сколько раз жевать мясо и с какого конца разбивать яйцо. А то эти тупоконечники в конец распоясались!...
Ах да! Ещё установить правильную длину юбок и запретить к едрене-фене дырявые джинсы!...

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16k
Дядюшка Ау 7 часов назад
Я исхожу из того постулата, что природа умнее человека и ничего не делает даром. Так вот. Выражаю сомнение, что природа сохранила клыки хомо сапиенс для пережевывания травы. Это первое. Второе: если зеленые обеспокоены количеством метана, выделяемого травоядными, то что будет, если травоядными стану еще 8 миллиардов человек.
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63k
Татьяна Юсова 8 часов назад
Не совсем поняла про захребетников, которые пользуются трудами других людей.
А веганы не работают, сами ничего не создают и только потребляют созданное мясоедами?
Какая-то странная точка зрения...
У меня одна из бывших невесток после 30 лет ударилась в вегетарианство, а потом и в веганство. Я вам скажу, что питание у неё сейчас обходится дороже, чем у обычных людей. И чтобы быть веганом, приходится работать и зарабатывать больше, чем среднестатистические мясоеды.
Я категорически не разделяю её увлечение, но навязывать свое неприятие не буду. Она взрослая женщина, сама себе на жизнь зарабатывает, сама выбирает что ей есть.
Уж лучше быть веганом, чем бухать и жрать всё подряд, как многие мясоеды.
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4k
Вадим Игнатьев 9 часов назад
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27k
Павел 9 часов назад
Ссылка youtu.be
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6k
sumrаknn 9 часов назад
соглашусь с автором, что веганство это нехорошо, неестественно, в какой то мере даже легкое извращенство. Но, оно многократно менее вредно чем обжорство, пиво и тд и питерастии приравнивать перебор.
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−1
Sata33 sumrаknn 5 часов назад
как это может быть неестественно , если люди добровольно и с удовольствием это делают ???
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−1
Sata33 sumrаknn 4 часа назад
Да , но если не нравится мясо , можно его не есть ?
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26k
albedo 9 часов назад
Все это веганство, ЗОЖ и пр. - всего лишь попытка как то выделиться.

Больше всего умиляют сторонники ЗОЖ, периодически сидящие в Макдональдсе и им подобным заведениям.
И никакого когнитивного диссонанса у них не возникает.
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