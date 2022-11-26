Закон о запрете пропаганды пищевых извращений - нужен или нет?

Попробуйте представить шахтера-вегана? А сталелитейщика? Комбайнера, фермера, который работает в поле? Да хотя бы реального скульптора - не хипстера с 3D принтером, а реального мужика с молотком и зубилом?
При этом вегано-пропагандисты пользуются всеми благами, которые создают нормальные люди. Они используют электроэнергию, ездят в лифтах и метро, заводят автомобили и одеваются в то, что для них создали люди, которые едят все.
Лично я считаю их захребетниками - без труда людей, которые едят мясо эти гастро-извращенцы не прожили бы и трех дней.
Больше скажу: наша человеческая цивилизация создана теми, кто помимо овощей, фруктов и злаков ест молочные продукты, мясо, птицу и рыбу - одним словом все, что Господь дал человечеству в пропитание.
Источник:
Вся наскальные рисунки древнейших людей об охоте: люди рисовали самих себя, а рядом вожделенную добычу.
Лишь когда двуногие приматы научились добывать в достаточном количестве мясо у них появилось свободное время для размышления. Мысль и способность к творчеству - единственное, что отличает человека от животного.
Условный веган и его потомки, лишенные возможности кататься на шее тех, кто ест мясо и создает все материальные блага цивилизации, очень скоро будет вынужден пастись день-деньской, как эти козлы, а затем вновь встанет на четвереньки и лишится способности не то что к творчеству, но даже к человеческой речи. Это произойдет гораздо быстрее, чем человечество настолько пресытилось легко добываемым кормом, что забыло о благодарности и стало капризничать - то не буду, это не хочу.
Скажите мне, если кто знает, в блокадном Ленинграде веганы были? А во время бесчисленных эпидемий голода пропаганда гомосексуализма и веганства велась? Простите, если кому-то сделал больно, но эти вопросы необходимо задавать, чтобы выбить табуретку из под ног вегано-пропагандистов.
Да, я ставлю знак равенства между пропагандой гомосексуализма и агрессивной пропагандой веганства. И то, и другое извращение ведет к уничтожению рода людского. Можно было бы сказать "не мое дело, кто куда и что вставляет, не мое дело, кто что ест", если бы эти две породы постоянно не лезли к нормальным людям для пополнения своих рядов.
Но когда то же самое совершается в отношении несовершеннолетних, я считаю уголовное преследование вполне обоснованным.
Поэтому если бы я был депутатом, то выступил бы с законопроектом о запрете пропаганды вегетарианства и веганства вообще - за это должны назначаться административные штрафы, но за пропаганду того же самого среди детей, даже среди собственных детей - только уголовное наказание.
Источник:
- Из-за закона о запрете пропаганды ЛГБТ из продажи могут изъять до 50% книг
- Стоянки снабдят Францию электричеством
- «США стали центром Содома в мире. Пускай там и живут, а к нам не лезут»: американцы потребовали отменить закон о пропаганде ЛГБТ в России
- Госдума приняла закон о запрете пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола
- Александр Хинштейн предложил блокировать сайты за пропаганду ЛГБТ
Ну уж раз автор упомянул в такой теме и гомиков, то тут я согласен в том, что пока тебя не раздражают ОТКРЫТЫЕ призывы и всякие парады, то абсолютно пофиг.
https://ruslan63.livejournal.com/2598629.html?ysclid=laxzworz9e293400660https://ruslan63.livejournal.com/2598629.html?ysclid=laxzworz9e293400660
40% новобранцев-крестьян в царской России впервые ели мясо в армии.
До этого "были вегетарианцами".
У меня подагра - я не могу пить вино - сразу отключка ног. Но я не пропагандирую отказ от вина. И не осуждаю гомиков, которые не заманивают в свои сети нормальных людей и не гордятся своими извращениями. И даже не осуждаю чайлдфри - хотя это плохо - до тех пор , пока он других не начинают подтягивать.
Осуждаю АУЕ - это нельзя пропагандировать. Живущих по нему- понимаю и поддерживаю а пропагандирующих - нет.
А я вот не понимаю и вот особенно не поддерживаю.
К внучке классе во втором пришел в гости одноклассник. Невестка посадила их кушать. Спросила пацана: - Яйцо с сосиской будешь кушать? Тот радостно замотал головой - Да, да! Съел одно и попросил добавки. Когда пришла его мамашка и узнала об этом, сначала не поверила, а потом долго возмущалась, что ребенка накормили "отравой". Больше он в гости не приходил.
Как в природе всё изменилось за последние тридцать лет. И зима теперь наступает позже и весна тоже. И шизофрения... Теперь она обостряется уже не весной, а ближе к Новому Году.
Ещё необходимо издать закон с какой ноги ставать, сколько раз жевать мясо и с какого конца разбивать яйцо. А то эти тупоконечники в конец распоясались!...
Ах да! Ещё установить правильную длину юбок и запретить к едрене-фене дырявые джинсы!...
А веганы не работают, сами ничего не создают и только потребляют созданное мясоедами?
Какая-то странная точка зрения...
У меня одна из бывших невесток после 30 лет ударилась в вегетарианство, а потом и в веганство. Я вам скажу, что питание у неё сейчас обходится дороже, чем у обычных людей. И чтобы быть веганом, приходится работать и зарабатывать больше, чем среднестатистические мясоеды.
Я категорически не разделяю её увлечение, но навязывать свое неприятие не буду. Она взрослая женщина, сама себе на жизнь зарабатывает, сама выбирает что ей есть.
Уж лучше быть веганом, чем бухать и жрать всё подряд, как многие мясоеды.
Вообще не пойму, кому какое дело, кто и что ест?
Шизофрения какая-то!
Много в детстве и юности занимавшийся плаванием и водным поло.
Приводить цифры за сколько я проплываю какую либо дистанцию - не показатель.
А в целом - курение гадкая привычка от которой никак мне не избавиться.
=======================
Я лезу?!
Простите, но это ИМЕННО Вы лезете с нравоучениями на форум - что лучше и что хуже.
Раз позволяете себе писать подобное:
"Уж лучше быть веганом, чем бухать и жрать всё подряд, как многие мясоеды."
Больше всего умиляют сторонники ЗОЖ, периодически сидящие в Макдональдсе и им подобным заведениям.
И никакого когнитивного диссонанса у них не возникает.