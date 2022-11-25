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Весёлые картинки

Весёлые картинки

Автор:
25 ноября 2022 17:31
Сообщество : Юмор
Метки: Интересные   Приколы   Юмор   весёлые   картинки   смешные   
1604
30

Весёлые и интересные картинки и фотографии.

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Метки: Интересные   Приколы   Юмор   весёлые   картинки   смешные   
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7  комментариев
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32k
ACU900 3 часа назад
Анекдот:
Ветеринар приходит с супругой на прием к невропатологу.
- Что Вас беспокоит?
Ветеринар:
- Я занимаюсь лечением животных, а они не могут сказать, что их беспокоит. Вот и Вы попробуйте меня вылечить, не зная, что у меня болит.
Невропатолог, осмотрев ветеринара делает какие-то записи на листке и протягивает его супруге ветеринара со словами:
- Попробуйте это лекарство. Если через три дня оно не поможет - придется усыпить.
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38k
turyst 12 минут назад
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38k
turyst 13 минут назад
Тогда, как-то так...
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38k
turyst 13 минут назад
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38k
turyst 13 минут назад
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30k
АнтонПолднев 3 часа назад
Он ещё долго будет выбирать пачку сыра в отделе, в котором продают только порезанный сыр...

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32k
ACU900 3 часа назад

Испугалася акула
И со страху утонула
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