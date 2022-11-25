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Весёлые и интересные картинки и фотографии.
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Ветеринар приходит с супругой на прием к невропатологу.
- Что Вас беспокоит?
Ветеринар:
- Я занимаюсь лечением животных, а они не могут сказать, что их беспокоит. Вот и Вы попробуйте меня вылечить, не зная, что у меня болит.
Невропатолог, осмотрев ветеринара делает какие-то записи на листке и протягивает его супруге ветеринара со словами:
- Попробуйте это лекарство. Если через три дня оно не поможет - придется усыпить.
Испугалася акула
И со страху утонула