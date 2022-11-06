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Смешные и познавательные картинки

Смешные и познавательные картинки

Автор:
06 ноября 2022 23:16
Метки: Приколы   Юмор   картинки   
885
25
Подборка прикольных, познавательных и смешных картинок для тех кому не спится
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3  комментария
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5k
Умница-красавица 3 часа назад
Настоящая внутренняя свобода- это когда ты сидишь на толчке вот так, а дверь открыта, но тебе пофиг
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2k
Vadim Balabanov 13 секунд назад
Комментарий к фото
ТРИ ЧАСА ПОЦЕЛУЕВ?!
Потом люди спрашивают- откуда берутся маньяки...
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866
Arti 24 минуты назад
Тут есть доктор?
Я доктор.
Помогите человеку, ему плохо
Я доктор математических наук.
О нет. У него остановилось сердце.
О, минус один
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