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Подборка прикольных, познавательных и смешных картинок для тех кому не спится
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АНТИФИШКИ
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Потом люди спрашивают- откуда берутся маньяки...
Я доктор.
Помогите человеку, ему плохо
Я доктор математических наук.
О нет. У него остановилось сердце.
О, минус один