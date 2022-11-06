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10 самых высоких в мире женщин

10 самых высоких в мире женщин

Автор:
06 ноября 2022 19:20
Метки: В мире интересное   женщины   люди   
1290
6

Высокие люди заметны издалека, они всегда привлекают внимание — а уж если это дамы, то и подавно!


В нашем ТОПе расскажем о десяти самых высоких женщинах в мире. К сожалению, некоторых из них уже нет в живых, но они оставили свой след в истории человечества.

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Рита Минива Беса = 203 см

Американка, член баскетбольной команды США. Великая спортсменка, известная и талантливая.

Лиз Кэмбидж = 203 см

Австралийская баскетболистка, олимпийская чемпионка.

Кэролайн Велц = 206 см

Немка Вельц была девушкой намного более высокой, чем большинство девушек ее возраста, но вдохновляла людей во всем мире.


Мали Дуангди = 208 см

Тайка, вторая по высоте женщина в Азии. Аномальный рост ввиду опухоли в мозгу делает ее 7-й по величине женщиной на планете. Достигла веса в 127 кг. К сожалению, она умерла от сердечного приступа в 24 года.

Гитика Шривастава = 211 см

Индийка, бывшая участница INWBT (индийская национальная женская баскетбольная команда).


Ульяна Семёнова = 213 см

Латышка не сомневается в том, что она лучшая баскетболистка, которая у нас была в 1970-80-е годы. У этой женщины также были самые большие ступни. Победительница 15 чемпионатов Советского Союза около 15 раз была счастливой обладательницей Кубка европейских чемпионов.


Зайнаб Биби = 218 см

Пакистанка переехала в Великобританию из-за опасений за свою жизнь в стране, где она родилась, поскольку ее рост сделал ее мишенью для насмешек и угроз.

Малгожата Дыдек = 218 см

Эта женщина была профессиональной баскетболисткой в WNBA, сотрудничая с несколькими командами. К сожалению, умерла в 37 лет.


Яо Дефэн = 233 см

Китаянка Дефэн выросла до 233,7 см. Свой титул самой высокой женщины нашей планеты она официально получила в 2011, но трагически скончалась год спустя.

Сэнди Аллен = 233,7 см

Американка Сандра Элейн Аллен признана самой высокой женщиной в мире, чей рекордный рост был зафиксирован при жизни. Она вошла в Книгу рекордов Гиннеса и даже снялась в фильме «Казанова» Феллини.

Источник:

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Метки: В мире интересное   женщины   люди   
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5  комментариев
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Сергей Семенов 4 часа назад
Элисан-да-Крус Сильва (1995 года рождения, Бразилия) - рост по разным источникам, в зависимости от даты публикации, от 203 до 206 см - со своим бойфрендом.
"И это все моё?!"©
"Ты всё? А теперь беги меня целовать!"©
(бородатые анекдоты)

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21
Allesio 6 минут назад
Давненько я не видел Анну Семенович. Подросла.
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1k
Pterocactus 12 минут назад
На первой фотке-шикарная фемина!
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60k
Опиум для народа 2 часа назад
Если они развиты пропорционально, то какая там дыра должна быть?
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Настя Кузнецова
www.legendapress.ru
https://www.legendapress.ru Истина, где-то рядом
47828



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