10 самых высоких в мире женщин

Высокие люди заметны издалека, они всегда привлекают внимание — а уж если это дамы, то и подавно!
В нашем ТОПе расскажем о десяти самых высоких женщинах в мире. К сожалению, некоторых из них уже нет в живых, но они оставили свой след в истории человечества.
Рита Минива Беса = 203 см
Американка, член баскетбольной команды США. Великая спортсменка, известная и талантливая.
Лиз Кэмбидж = 203 см
Австралийская баскетболистка, олимпийская чемпионка.
Кэролайн Велц = 206 см
Немка Вельц была девушкой намного более высокой, чем большинство девушек ее возраста, но вдохновляла людей во всем мире.
Мали Дуангди = 208 см
Тайка, вторая по высоте женщина в Азии. Аномальный рост ввиду опухоли в мозгу делает ее 7-й по величине женщиной на планете. Достигла веса в 127 кг. К сожалению, она умерла от сердечного приступа в 24 года.
Гитика Шривастава = 211 см
Индийка, бывшая участница INWBT (индийская национальная женская баскетбольная команда).
Ульяна Семёнова = 213 см
Латышка не сомневается в том, что она лучшая баскетболистка, которая у нас была в 1970-80-е годы. У этой женщины также были самые большие ступни. Победительница 15 чемпионатов Советского Союза около 15 раз была счастливой обладательницей Кубка европейских чемпионов.
Зайнаб Биби = 218 см
Пакистанка переехала в Великобританию из-за опасений за свою жизнь в стране, где она родилась, поскольку ее рост сделал ее мишенью для насмешек и угроз.
Малгожата Дыдек = 218 см
Эта женщина была профессиональной баскетболисткой в WNBA, сотрудничая с несколькими командами. К сожалению, умерла в 37 лет.
Яо Дефэн = 233 см
Китаянка Дефэн выросла до 233,7 см. Свой титул самой высокой женщины нашей планеты она официально получила в 2011, но трагически скончалась год спустя.
Сэнди Аллен = 233,7 см
Американка Сандра Элейн Аллен признана самой высокой женщиной в мире, чей рекордный рост был зафиксирован при жизни. Она вошла в Книгу рекордов Гиннеса и даже снялась в фильме «Казанова» Феллини.
Источник:
АНТИФИШКИ
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