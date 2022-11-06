10 самых высоких в мире женщин

Кэролайн Велц = 206 см

Немка Вельц была девушкой намного более высокой, чем большинство девушек ее возраста, но вдохновляла людей во всем мире.

Мали Дуангди = 208 см

Тайка, вторая по высоте женщина в Азии. Аномальный рост ввиду опухоли в мозгу делает ее 7-й по величине женщиной на планете. Достигла веса в 127 кг. К сожалению, она умерла от сердечного приступа в 24 года.