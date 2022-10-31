Смешные дети СССР

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Немного позитива с нотками ностальгии.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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А так до смешного: вместе с фото советских детей намешаны ИЗВЕСТНЕЙШИЕ фото Альфреда Эйзенштадта и LIFE.
Постите свой фотки. Вместе посмеёмся :)