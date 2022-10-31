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Смешные дети СССР

Смешные дети СССР

Автор:
31 октября 2022 18:42
Метки: Юмор   дети   картинки   
286
36
Немного позитива с нотками ностальгии.
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Источник:

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Метки: Юмор   дети   картинки   
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9  комментариев
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17k
Наталья Час назад
Если уж делать пост, то стоило хотя бы немного разобраться.
А так до смешного: вместе с фото советских детей намешаны ИЗВЕСТНЕЙШИЕ фото Альфреда Эйзенштадта и LIFE.
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6k
Allmaster Полчаса назад
милоты пост, вспомнил, и полез свои фото глядеть, с конца 60-х...
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1k
Колыванец 36 минут назад
Обычный советский садик. Середина 70-х. Я - белый зайчик. Брательник - мишка.
Постите свой фотки. Вместе посмеёмся :)
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27k
Ваня Час назад
первый и пятый снимки явно не советские дети... тщательнее надо готовить посты...
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2k
Yus 2 часа назад
Не понял где смеяться. Но очень смешно.
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