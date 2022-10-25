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Неповторимый ЖЭК-арт, который больше подходит в качестве реквизита для фильма ужасов

Неповторимый ЖЭК-арт, который больше подходит в качестве реквизита для фильма ужасов

Автор:
25 октября 2022 10:57
Сообщество : Юмор
Метки: дворы   жкх   жэк арт   идиоты   искусство во дворе   скульптуры во дворе   страшно   
1861
16

Облагородить территорию - вообще прекрасное желание. Однако не всегда такие попытки бывают удачными. Чаще просто похоже на гору мусора.

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А у вас во дворе есть особые скульптуры?

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: дворы   жкх   жэк арт   идиоты   искусство во дворе   скульптуры во дворе   страшно   
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4  комментария
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8k
Trenzel2003 2 часа назад
А как по мне, так лучше так, чем вообще безликий, унылый серый дворик. Где даже клумбы вытоптаны. А тут все таки какой то уход виден.
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2k
SHAGREEN 17 минут назад
Любовь дворовых воятелей к пластиковым баклашкам неизмерима.
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3k
milenBG Час назад
Комментарий к фото
Как дети это видят:
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