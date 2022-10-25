Неповторимый ЖЭК-арт, который больше подходит в качестве реквизита для фильма ужасов

1861
16
Облагородить территорию - вообще прекрасное желание. Однако не всегда такие попытки бывают удачными. Чаще просто похоже на гору мусора.
×
×
А у вас во дворе есть особые скульптуры?
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- Зарубежный ЖЭК-арт. Часть 3
- Покрышечный мир победил
- Не свалка, а ЖЭК-арт: благоустройство, при виде которого хочется покрутить пальцем у виска
- Зарубежный ЖЭК-арт, Часть 4
- Когда народное оформление двора переходит все границы
Новости партнёров
реклама