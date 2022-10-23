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Подборка прикольных, познавательных и смешных картинок для утреннего настроения
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Засыпаешь на треть содой, добавляешь лимонную кислоту, и осторожненько заливаешь уксусом - только немного лить сразу, а то шипящая пена будет хлестать через край
Осторожненько, раз за разом, а потом губкой под краном дотираешь уже - и кружка - как новенькая, блестящая
А зачем какие-то скайдры (хз, кстати, что это) - если за три копейки в любом ларьке можно купить указанные выше продукты и решить этим все проблемы?