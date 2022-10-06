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Вечерние картинки на позитиве

Вечерние картинки на позитиве

Автор:
06 октября 2022 19:03
Метки: Юмор   картинки   позитив   
1616
11
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Небольшая подборка юмора и сатиры от Йожика.
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20k
homerchik Час назад
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Влад 2 минуты назад
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Зато теперь ему грим не нужен
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Влад 9 минут назад
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Сама поем.
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10k
Самка Хорька 39 минут назад
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Пффф... Примерно так, с поправкой на более чем 40-летнее прошлое, моя мама за моего папу замуж вышла...
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1k
alex 49 минут назад
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чего за шифровка?
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Росомаха 58 минут назад
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Мы бы тоже поели... Но то что продают....
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Лёха Час назад
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Фотожопа
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WithU Час назад
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Опыт - не всегда полезная привычка .
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