Добрый Йожиковый вечер на позитиве!

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Картинки с юмором и с осенней меланхолией.
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Когда создал проблему на пустом месте
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Они нашли друг друга
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