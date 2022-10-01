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Добрый Йожиковый вечер на позитиве!

Добрый Йожиковый вечер на позитиве!

Автор:
01 октября 2022 20:13
Метки: Юмор   видео   картинки   сатира   
7218
18
5
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Картинки с юмором и с осенней меланхолией.

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38  комментариев
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2k
SHAGREEN День назад
Комментарий к фото
Где ты был сорок слоёв кожи моих пальцев тому назад.
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27k
pokevon 2 часа назад
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−59
max max 2 часа назад
Комментарий к фото
Блин,им же колоться можно,а не только нюхать!
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−59
max max 2 часа назад
Комментарий к фото
Прелестная байка.Я так и поверил,что военкомы могли переманивать военнослужащих из одной части в другую.А солдаты такие сидели и выбирали,куда податься,в окопы,вшей кормить,или на кухню.
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7k
Elena Ki 8 часов назад
Комментарий к фото
Знали. Только держать лучше в перчатках.
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119k
arek14 9 часов назад
Комментарий к фото
Пусть радуется,что он мальков японских рыб кои из Припяти не купил.
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4k
Просто Федя 9 часов назад
Комментарий к видео
Хорошие посты. Жалко скоро кончатся. Ёжики зимой спят.
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17k
scorpick 11 часов назад
Комментарий к видео
Только вибриссы не стриги.
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10k
Сережа 11 часов назад
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Это пробничек овчарки.
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1k
Wlad 12 часов назад
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планета Железяка
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14k
Типа граф 12 часов назад
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5k
Алексей Куликов 13 часов назад
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Действующая модель собаки, в масштабе
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3k
вася васильев 14 часов назад
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И друг, и НЗ)))
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12k
gnyS i 14 часов назад
Комментарий к видео
Ссылка www.youtube.com
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12k
gnyS i 14 часов назад
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И завтра третье октяяяябряяя
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18
Человече Z 15 часов назад
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Люди! АУ!
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202
Вовин 15 часов назад
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иначе устанешь его вылизывать)
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7k
ишты 19 часов назад
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У нас бы оштрафовали за самовольный ремонт и закрасили серой краской.
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9k
♚ Мрачный Жнец ♚ 24 часа назад
Мля, гуру заголовков....
Удачи не желаю, тебе это желать лишне.
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3k
Axel День назад
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Котики пушистые и с ухами)
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6k
Ыукп День назад
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Это он на базаре ещё хомяка не покупал.)
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