Непростой тест по Рику и Морти

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Тест подготовлен по самому "отбитому" мультсериалу. В настоящее время выходит шестой сезон. Но его мы трогать не будем. 10 вопросов для самых внимательных.
Источник:
АНТИФИШКИ
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