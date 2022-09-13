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Развлёкся - плати карьерой: после похода к проститутке китайский актёр стал нерукопожатным

Развлёкся - плати карьерой: после похода к проститутке китайский актёр стал нерукопожатным

Автор:
13 сентября 2022 10:20
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Китай   Ли ифэн   Пионер   актер   запрет   кино   поплатился   сомнительные связи   шоу бизнес   
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В Китае пользоваться услугами жриц любви считается аморальным и карается административным наказанием. А уж если в поле зрения попадает звезда экрана, пиши пропало. С карьерой можно попрощаться.

Звезда фильма "Пионер" имеет многотысячную армию поклонников. Успешный актёр и певец, 35-летний Ли Ифэн еще совсем недавно находился на пике славы. Однако сейчас, после того как его обвинили в связи с проститутками, его карьера рушится на глазах.


Актёра заметили в компании ночной бабочки и задержали. Сообщается, что с 19 августа по 2 сентября он провёл под стражей, а после этого артиста стали удалять из проектов и из списков участников солидных мероприятий.


Некоторые бренды анулировали с ним контракты- в частности, Prada, послом которой Ифэн являлся с 2021 года. Фанаты, следящие за творчеством своего кумира, заметили, что его имя удалили из списка участников гала-концерта, посвящённого Лунному Фестивалю на госканале CCTV. Также Ифэн не появится на премии Хуандин и премии «Золотой Орёл». В Китае удаляют баннеры с артистом, а на упаковках с его изображением заклеивают лицо.


Сам актёр уверяет, что все это не более чем слухи, однако полиция Пекина опровергает его слова, заявив, что именно Ифэна задержали в конце августа после неоднократного пользования услугами интимного характера. Кстати, штраф за подобные прегрешения в Китае составляет 645 фунтов стерлингов (45 тысяч рублей). Помимо него, прелюбодей должен отсидеть 15 суток под арестом.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Китай   Ли ифэн   Пионер   актер   запрет   кино   поплатился   сомнительные связи   шоу бизнес   
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12  комментариев
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9k
antonium 2 часа назад
Вот бы с нашими депутатами так работало!
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7k
au3 5 минут назад
Аяяй! Низзяяяяя!!!
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37k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК Полчаса назад
жаль у нас так не делают.
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878
ОМ 39 минут назад
«Актёра заметили в компании ночной бабочки и задержали.»

А с бабочкой-то что? Жива хоть?
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Комментарий удален. Причина: разжигание межнациональной розни
−11
725
H- MER Час назад
Ругаем Запад за "культуру отмены", а на Востоке ничуть не лучше.
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2k
веселый просто Час назад
С каких пор штрафы в КНР измеряются фунтами стерлингов?
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4k
brotherirk Час назад
после неоднократного пользования услугами интимного характера. те с первого раза он не понял?)))
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−17
Thomsen 2 часа назад
Всё правильно, товарищи китайцы! Сегодня он к проституткам пошёл, а завтра выйдет на Тяньаньмэнь с плакатом "Свободу Тибету!". Богему надо на коротком поводке держать!
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2k
Андрей 2 часа назад
хороший пример для наших
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