Развлёкся - плати карьерой: после похода к проститутке китайский актёр стал нерукопожатным

Звезда фильма "Пионер" имеет многотысячную армию поклонников. Успешный актёр и певец, 35-летний Ли Ифэн еще совсем недавно находился на пике славы. Однако сейчас, после того как его обвинили в связи с проститутками, его карьера рушится на глазах.





Актёра заметили в компании ночной бабочки и задержали. Сообщается, что с 19 августа по 2 сентября он провёл под стражей, а после этого артиста стали удалять из проектов и из списков участников солидных мероприятий.



