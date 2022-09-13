Развлёкся - плати карьерой: после похода к проститутке китайский актёр стал нерукопожатным

В Китае пользоваться услугами жриц любви считается аморальным и карается административным наказанием. А уж если в поле зрения попадает звезда экрана, пиши пропало. С карьерой можно попрощаться.
Звезда фильма "Пионер" имеет многотысячную армию поклонников. Успешный актёр и певец, 35-летний Ли Ифэн еще совсем недавно находился на пике славы. Однако сейчас, после того как его обвинили в связи с проститутками, его карьера рушится на глазах.
Актёра заметили в компании ночной бабочки и задержали. Сообщается, что с 19 августа по 2 сентября он провёл под стражей, а после этого артиста стали удалять из проектов и из списков участников солидных мероприятий.
Некоторые бренды анулировали с ним контракты- в частности, Prada, послом которой Ифэн являлся с 2021 года. Фанаты, следящие за творчеством своего кумира, заметили, что его имя удалили из списка участников гала-концерта, посвящённого Лунному Фестивалю на госканале CCTV. Также Ифэн не появится на премии Хуандин и премии «Золотой Орёл». В Китае удаляют баннеры с артистом, а на упаковках с его изображением заклеивают лицо.
Сам актёр уверяет, что все это не более чем слухи, однако полиция Пекина опровергает его слова, заявив, что именно Ифэна задержали в конце августа после неоднократного пользования услугами интимного характера. Кстати, штраф за подобные прегрешения в Китае составляет 645 фунтов стерлингов (45 тысяч рублей). Помимо него, прелюбодей должен отсидеть 15 суток под арестом.
Источник:
АНТИФИШКИ
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А с бабочкой-то что? Жива хоть?