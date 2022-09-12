Оружейник, фантаст, шахматист

Возвращаясь после излечения, Казанцев узнаёт о взрывах атомных бомб в Хиросиме и Нагасаки (6-9 августа 1945 г.). Диктор радиотрансляции описал подробности взрыва, указав, в частности, на сохранившиеся в эпицентре отдельные дома и стоячие деревья. Александр Петрович попросил Сейсмологический институт АН СССР сравнить сейсмограммы взрыва 1908 года в тунгусской тайге с сейсмограммами атомных взрывов. Оказалось, что они похожи, как близнецы. Это послужило для писателя отправной точкой его гипотезы о природе Тунгусского метеорита, с подробностями которой он был знаком по рассказам Л. Кулика, побывавшего до войны на месте катастрофы в нескольких экспедициях. И он пишет рассказ «Взрыв», вызвавший тогда яростные дискуссии.



«Взрыв», появившийся в январе 1946 года в журнале «Техника — молодежи», стал подлинным взрывом фантазии, разбудившим воображение не только юных искателей приключений, но и маститых мужей науки.



Он повествует о Тунгусском метеорите. В нём нет ничего, кроме фактов. И только в последнем абзаце автор высказал гипотезу о причине катастрофы — гибель инопланетного космического корабля… Небольшой рассказ за последующие 50 лет, по самым скромным подсчетам, увлёк идеей поиска его обломков или чего-то ещё необычного не меньше 10 тыс. исследователей: профессиональных учёных, астрономов, космических инженеров из команды С.П. Королёва, космонавтов, физиков и просто искателей острых ощущений.

Десятки добровольцев, объединившись в научные отряды, углубились в район космической катастрофы — в дебри Подкаменной Тунгуски. Энтузиасты облазили таёжные завалы, образовавшиеся после взрыва, в поисках разгадки одного из самых таинственных и удивительных явлений природы.