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Подборка прикольных, познавательных и смешных картинок для тех кому не спится
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Это самая глупая и выдуманная история!
Но если заменить Александра на Мастурбека или Спермджохона, то поверю.
Так то цимес ситуации в замене мальчика на девочку. Если вам Александра на Васю поменять, то вы даже не подумаете, что произошла замена.
Хватит сажать укроп ато....