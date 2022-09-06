У Театра Вахтангова открыли памятник

"Памятник поставлен троим великим российским артистам - артистам Театра Вахтангова: Юрию Яковлеву, Владимиру Этушу, Василию Лановому. Он будет стоять у Симоновской сцены, потому что это место для них было символичным. Василий Семенович Лановой каждый день после работы в театре проходил мимо фасада Симоновской сцены (в 2014 году Театр им. Рубена Симонова был передан Театру им. Вахтангова и превращён в Симоновскую сцену). Юрий Васильевич Яковлев одно время после Евгения Симонова был художественным руководителем Московского театра им. Рубена Симонова. Владимир Абрамович Этуш неоднократно посещал спектакли Симоновского театра, а также присутствовал на открытии Симоновской сцены Вахтанговского театра. То есть это место для них родное", - заявил директор театра Кирилл Крок.