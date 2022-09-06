У Театра Вахтангова открыли памятник

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Во дворе Симоновской сцены Театра имени Евгения Вахтангова 6 сентября появился памятник
Три фигуры, которые узнает каждый: три народных артиста СССР и выдающихся вахтанговца - Василий Лановой, Владимир Этуш и Юрий Яковлев. Этим знаковым событием знаменитый театр на Арбате открыл свой 102-й сезон.
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"Памятник поставлен троим великим российским артистам - артистам Театра Вахтангова: Юрию Яковлеву, Владимиру Этушу, Василию Лановому. Он будет стоять у Симоновской сцены, потому что это место для них было символичным. Василий Семенович Лановой каждый день после работы в театре проходил мимо фасада Симоновской сцены (в 2014 году Театр им. Рубена Симонова был передан Театру им. Вахтангова и превращён в Симоновскую сцену). Юрий Васильевич Яковлев одно время после Евгения Симонова был художественным руководителем Московского театра им. Рубена Симонова. Владимир Абрамович Этуш неоднократно посещал спектакли Симоновского театра, а также присутствовал на открытии Симоновской сцены Вахтанговского театра. То есть это место для них родное", - заявил директор театра Кирилл Крок.
По его словам, образы для памятника взяты из жизни. "Они идут, между ними завязалась какая-то беседа, направляются они в театр", - описал памятник директор. Он надеется, что монумент станет местом притяжения москвичей, гостей столицы, поклонников Театра им. Е. Вахтангова и зрителей, любивших этих народных артистов.
"У нас много народных артистов, но кумиров целых поколений немного. Эти трое были кумирами поколений в нашей стране", - отметил Крок.
Авторами проекта стали скульптор Филипп Трушин и главный художник театра Максим Обрезков. Памятник выполнен из бронзы, отлит в Москве и был установлен накануне вечером.
"У нас много народных артистов, но кумиров целых поколений немного. Эти трое были кумирами поколений в нашей стране", - отметил Крок.
Авторами проекта стали скульптор Филипп Трушин и главный художник театра Максим Обрезков. Памятник выполнен из бронзы, отлит в Москве и был установлен накануне вечером.
На церемонию пришли артисты труппы театра, поклонники, а также вдовы народных артистов Ланового, Этуша, Яковлева: Ирина Купченко, Елена Этуш и Ирина Сергеева.
Директор театра выразил благодарность за помощь в подготовке проекта и согласовании необходимых документов департаменту культуры Москвы, комиссии по монументальному искусству, которая поддержала идею вахтанговцев.
Памятник выполнен исключительно за счёт средств театра, вырученных от продажи билетов в Москве и гастрольной деятельности.
Директор театра выразил благодарность за помощь в подготовке проекта и согласовании необходимых документов департаменту культуры Москвы, комиссии по монументальному искусству, которая поддержала идею вахтанговцев.
Памятник выполнен исключительно за счёт средств театра, вырученных от продажи билетов в Москве и гастрольной деятельности.
Источник:
АНТИФИШКИ
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