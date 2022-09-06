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Смешные и познавательные картинки

Смешные и познавательные картинки

Автор:
06 сентября 2022 08:26
Метки: Приколы   Юмор   картинки   
11579
25
Подборка прикольных, познавательных и смешных картинок для утреннего настроения.
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34  комментария
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25k
SerGProS 2 дня назад
Хтоэто?!
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14k
Типа граф 2 дня назад
Комментарий к фото
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3k
!ГЕНнадий 2 дня назад
Мангал - заглядение! Просто - жарь, и переворачивай.....
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7k
Роман 2 дня назад
Автор, ты совсем еб@нулся?
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26k
Лис 2 дня назад
Эх, может Жириновский и с Меченым разберётся.
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14k
Сергей 2 дня назад
Не, ну с фото "Б класса" перегиб! Автор ты не охренел?
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29k
BuG 2 дня назад
А ещё по этим губам можно пальцем прикольно так... балам-балам
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551
Легендарный В-ий 2 дня назад
Комментарий к фото
[мне жена велела написать, что] мангал нормальный. можно жарить
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88
topersk Легендарный В-ий 2 дня назад
Комментарий к фото
про "можно жарить" - это уже от себя? ))
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357
hammog Легендарный В-ий 2 дня назад
Комментарий к фото
Я тоже послушный, сказали тебя плюсануть, выполнил.
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124
Arts Sitnikov 2 дня назад
Сука!! Почему, первое, что пришло мне в голову, это загуглить "порно актриса 5 лет филологического факультета"??????? Б.л.я.
Lolly Lips
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27k
Андрей Иванов 2 дня назад
Отнюдь. Ты тупой. Земля в данном контексте пишется с большой буквы. С маленькой - утверждение неправильное
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