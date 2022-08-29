Эксперты МАГАТЭ на этой неделе посетят Запорожскую АЭС. Если успеют

Как ожидается, миссии предстоит оценить нанесенный станции физический ущерб и определить работоспособность систем безопасности и охраны, а также проверить условия труда персонала АЭС и принять меры по обеспечению гарантий безопасности объекта.

Кроме того, гендиректор МАГАТЭ намерен оставить на Запорожской АЭС на постоянной основе нескольких человек, заявил РИА Новости российский постпред Ульянов.

Он также сообщил, что в отправляющейся на станцию миссии - примерно полтора десятка сотрудников секретариата МАГАТЭ, занимающихся ядерной безопасностью, с ними большая команда сотрудников ООН по логистике и безопасности.