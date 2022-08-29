Эксперты МАГАТЭ на этой неделе посетят Запорожскую АЭС. Если успеют

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси после долгих переговоров, уговоров и сомнений, наконец-то, анонсировал прибытие миссии МАГАТЭ на атомную электростанцию.
«Этот день настал. Миссия поддержки и помощи Запорожской АЭС уже в пути. Мы должны обеспечить безопасность крупнейшего ядерного объекта Украины и Европы. Горжусь тем, что возглавил эту миссию, которая состоится позже на этой неделе», - сообщил Гросси в своём аккаунте в Твиттер, выложив фото экспертов в позе футболистов, ожидающих штрафного удара.
Как ожидается, миссии предстоит оценить нанесенный станции физический ущерб и определить работоспособность систем безопасности и охраны, а также проверить условия труда персонала АЭС и принять меры по обеспечению гарантий безопасности объекта.
Кроме того, гендиректор МАГАТЭ намерен оставить на Запорожской АЭС на постоянной основе нескольких человек, заявил РИА Новости российский постпред Ульянов.
Он также сообщил, что в отправляющейся на станцию миссии - примерно полтора десятка сотрудников секретариата МАГАТЭ, занимающихся ядерной безопасностью, с ними большая команда сотрудников ООН по логистике и безопасности.
The New York Times ранее сообщил, что список членов группы включает главу ядерного агентства Рафаэля Мариано Гросси и еще 13 экспертов из разных стран.
Украинцам, разумеется, состав миссии не понравился, о чём уже успели заявить местные СМИ: "Есть хорошие новости – будут эксперты из дружественных Украине Польши и Литвы. И есть плохие: отправятся на ЗАЭС и специалисты из Китая и Сербии. Ни США, ни Великобритания не представлены в группе, поскольку Россия считает их "несправедливо предвзятыми".
Кажется, суть непредвзятости как раз и состоит в том, что должны быть представлены все возможные стороны. Но у Украины свой взгляд на непредвзятость: предвзятость к Киеву, - объясняет телеграм-канал Украина.ру.
Тем временем, Киев не переставая бомбит Запорожскую АЭС, обвиняя в обстрелах, как водится, Россию:
На выходных, в результате ночного обстрела тяжелой артиллерией и РСЗО Энергодара, в котором находится Запорожская АЭС, девять человек пострадали, зафиксировано, как минимум три попадания в дома, в одном из которых детский сад, повреждена теплоцентраль, сгорели припаркованные машины, два человека находятся в реанимации.
"Цель ясна - им нужно поразить хранилище отработанного топлива до приезда делегации МАГАТЭ, которая должна прибыть за ЗаАЭС на этой неделе. Если будет хотя бы минимальное заражение, то комиссия останется в Киеве и концы в воду - она не установит кто обстреливает АЭС", - уверен политолог Марат Баширов.
Официальных уведомлений о дате прибытия миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС пока нет. Будет ли станция к моменту прибытия миссии в порядке, тоже не ясно.
Точная дата и время визита миссии будет сохраняться в тайне, в связи с присутствием среди специалистов высокопоставленных руководителей. Об этом URA.RU заявил источник в силовых структурах Запорожской области.
До этого глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий заявлял, что власти региона готовы принять миссию МАГАТЭ на ЗАЭС и обеспечить им полную безопасность, однако под вопросом остается, будет ли украинская сторона соблюдать «режим тишины» на момент пребывания иностранных гостей.
Источник:
АНТИФИШКИ
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