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Агроном из Подмосковья вырастил самую большую тыкву в России, весом 850 кг

Агроном из Подмосковья вырастил самую большую тыкву в России, весом 850 кг

Автор:
23 августа 2022 15:47
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Агроном из Подмосковья   весом 850 кг   самую большую тыкву   
249
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Андрей Гусев агроном-Любитель из подмосковных Луховиц вырастил самую большую в России тыкву. Её вес составил более 850 кг. Андрей уже пять лет занимается выращиванием тыкв. Путем проб и ошибок он узнал, какой сорт этого овоща обычно дает самые крупные плоды.

Он сказал, что использует только органические удобрения, так как они помогают вырастить огромную тыкву.

Ничего себе гигант, там одних семечек ведра три будет. Только вот что с этой тыквой делать?!

Только органические удобрения, говорите?.


Источник:

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Метки: Агроном из Подмосковья   весом 850 кг   самую большую тыкву   
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11  комментариев
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4k
Copycat 5 часов назад
Вот это тыква сына маминой подруги
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11k
Серёга@ 56 минут назад
Я-бы, это есть не стал. Слабо верится что там только органика.
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23k
Влад 56 минут назад
И теперь на помойку, жрать это всё-равно нельзя. Ещё кабачки гигантские очень хороши, здорово мускулатуру развивают пока шкуру с них зубилом срубаешь.
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10k
Сергей Час назад
А чем удобрял?
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23k
Андрей 2 часа назад
Хорошо что не кабачок!
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982
Шурман 3 часа назад
Я хочу посмотреть на нее в разрезе , обычное они пустые внутри , у нас сосед тоже до последнего не снимает . Теща кабачки в этом году посадила с июля по прошлую неделю я отведал их в разных интерпретациях :) говорит еще возьми с собой :) вот именно в Брюсселе мне не хватает кабачков .
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383
Kabalist 3 часа назад
И что с ней делать?
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786
Николай 4 часа назад
Интересно, её сразу на весах выращивают?
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