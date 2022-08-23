Агроном из Подмосковья вырастил самую большую тыкву в России, весом 850 кг

Андрей Гусев агроном-Любитель из подмосковных Луховиц вырастил самую большую в России тыкву. Её вес составил более 850 кг. Андрей уже пять лет занимается выращиванием тыкв. Путем проб и ошибок он узнал, какой сорт этого овоща обычно дает самые крупные плоды.

Он сказал, что использует только органические удобрения, так как они помогают вырастить огромную тыкву.