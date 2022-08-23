Агроном из Подмосковья вырастил самую большую тыкву в России, весом 850 кг

Андрей Гусев агроном-Любитель из подмосковных Луховиц вырастил самую большую в России тыкву. Её вес составил более 850 кг. Андрей уже пять лет занимается выращиванием тыкв. Путем проб и ошибок он узнал, какой сорт этого овоща обычно дает самые крупные плоды.
Он сказал, что использует только органические удобрения, так как они помогают вырастить огромную тыкву.
Ничего себе гигант, там одних семечек ведра три будет. Только вот что с этой тыквой делать?!
Только органические удобрения, говорите?.
Источник:
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире