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О бабах по-мушкетерски

О бабах по-мушкетерски

Автор:
31 июля 2022 16:25
Метки: Д'Артаньян и три мушкетера   Жизнь   О бабах   Юмор   по-мушкетерски   
781
1
Жизнь мужчины с женщинами делится на четыре мушкетерских части:

Источник:

ПЕРВАЯ ЧАСТЬ– д’Артаньян

Молод. Задорен. Внезапно в твоей жизни появляется опытная баба. Первая. Но чужая. Ибо у сисек Констанции есть еще статус сисек мадам Бонасье. Но ты - горы готов свернуть. Тестостерон зашкаливает. Потом она уходит в туман. Или к мужу. И наступает…

ВТОРАЯ ЧАСТЬ – Арамис

Масса белошвеек, готовых на приключения и благодарных даже просто красивому ухаживанию. Плывешь. Плавишься. Наслаждаешься. Коллекционируешь батистовые платочки. Пока не приходит…

ТРЕТЬЯ ЧАСТЬ – Атос

Как бы пора определиться. В кармане – уже не совсем ветер в виде пяти экю. Надоело самостоятельно штопать мушкетерский плащ и вместо бургундского уже тупо хочется борща по-гасконски. И ты меняешь статус в соцсетях с «тысячи чертей» на одну «каналью». Побыл. Пожил. Увидел лилию. Башку бы отрубил этой твари… И обозначаешь статус «шевалье холост снова» до того момента, пока не наступит…

ЧЕТВЕРТАЯ ЧАСТЬ – Портос

В жизни появляется госпожа Кокнар. Не юна, но – хороша. Не сварлива, но – участлива. Слушает внимательно. Кормит вкусно. Перевязь - сходится с трудом. Лечит шрам от вражеской шпаги тещиной мазью. Умудряется даже отложить денег на новую мушкетерскую лошадь. А ты, наконец, понимаешь, что долгими зимними вечерами, прижавшись к такой родной и теплой попе госпожи Кокнар – никогда не замерзнешь…

Вот такая селявишечка, господа мушкетеры…

© Антон Мамонов

Источник:

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Метки: Д'Артаньян и три мушкетера   Жизнь   О бабах   Юмор   по-мушкетерски   
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10  комментариев
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951
Макс Дорошенко 9 часов назад
Митхунушка ты наш Чакробортинушка что дружище, на девках уже профит не тот!? Запретили "красоту" показывать, скукота. Но есть ещё и пятый элемент и не думаю что он мушкетерский. К примеру, ты уже очень стар (повезло, таки дожил) заходишь в дом а там ведьма сморщенная и страшная. Ты её по морде хрясь а она в истерику. Говорит мол, что же старый хрыч жёнушку свою ненаглядную тиранишь? Ты спрашиваешь - кто ты ведьма!? И такой ответ - девица красавица, суженная твоя ряженная, Василисушка прекрасная. Но в голове у тебя только эхо - триста лет тому назад ... триста лет тому назад.
Так что стареть лучше в одиночку, если есть возможность. Я вот с трудом представляю как смогу с 70-ти летней бабкой проживать в одном помещении.
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9k
Izrin Maria 5 часов назад
Я так понимаю, автор сего опуса "Три мушкетёра" не читал.
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5k
Дмитрий 6 часов назад
Какую х...ту я прочитал?
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95
Maksim 8 часов назад
Дюма пропеллер изображает... Видимо тут не то, что книги не читали, но и кино через соседское окно видели...
д’Артаньян - Тут действительно тестостерон зашкаливает. Помимо Констанции одновременно еще несколько девиц без всяких обязательств.
Арамис - опытный ловелас, но не попадается, особенно не палится своим дамам, и белошвеек не масса, а всего одна и ту кличут герцогиня де Шеврез (кстати, она не замужем). Вообще-то де Эрбле сотрудник секретной службы, примерно майор по нынешним званиям. Принцесс он окучивать будет уже в должности полковника. А в последней части вообще станет главой папского ЦРУ-ФСБ.
Атос - граф де Ля Фер - куда тут определяться - личное графство (область по современному), тока подставила дамочка с лилиями - тут не разбитая любофф, а откровенный компромат тех лет - потому графство пришлось отдать на аутсортинг.
Портос - госпожа Кокнар вообще-то за мужем была. Тут не любофф или кормежка, а кошлек господина Кокнар имел значение.
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95
Maksim Максим 5 часов назад
https://www.litres.ru/aleksandr-duma/tri-mushketera-9307602/chitat-onlayn/page-21/https://www.litres.ru/aleksandr-duma/tri-mushketera-9307602/chitat-onlayn/page-21/
Часть третья
II. Обед у прокурора
Цитата1:
– Это мой двоюродный брат, – сказала прокурорша. – Войдите же, войдите, господин Портос.
Цитата2:
Прокурор, без сомнения, был предупрежден об этом посещении, потому что он нимало не удивился при виде Портоса, непринужденно подошедшего к нему и вежливо поклонившегося.
Цитата3:
К несчастью, ноги отказывались служить этому скелету; он почувствовал эту слабость пять или шесть месяцев тому назад и с тех пор сделался рабом своей жены.
Братец был принят по необходимости. Если бы Кокнар не был без ног, он не признал бы родства с Портосом.
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Митхун Чакрабортенков

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