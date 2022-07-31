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Жизнь мужчины с женщинами делится на четыре мушкетерских части:
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ПЕРВАЯ ЧАСТЬ– д’Артаньян
Молод. Задорен. Внезапно в твоей жизни появляется опытная баба. Первая. Но чужая. Ибо у сисек Констанции есть еще статус сисек мадам Бонасье. Но ты - горы готов свернуть. Тестостерон зашкаливает. Потом она уходит в туман. Или к мужу. И наступает…
ВТОРАЯ ЧАСТЬ – Арамис
Масса белошвеек, готовых на приключения и благодарных даже просто красивому ухаживанию. Плывешь. Плавишься. Наслаждаешься. Коллекционируешь батистовые платочки. Пока не приходит…
ТРЕТЬЯ ЧАСТЬ – Атос
Как бы пора определиться. В кармане – уже не совсем ветер в виде пяти экю. Надоело самостоятельно штопать мушкетерский плащ и вместо бургундского уже тупо хочется борща по-гасконски. И ты меняешь статус в соцсетях с «тысячи чертей» на одну «каналью». Побыл. Пожил. Увидел лилию. Башку бы отрубил этой твари… И обозначаешь статус «шевалье холост снова» до того момента, пока не наступит…
ЧЕТВЕРТАЯ ЧАСТЬ – Портос
В жизни появляется госпожа Кокнар. Не юна, но – хороша. Не сварлива, но – участлива. Слушает внимательно. Кормит вкусно. Перевязь - сходится с трудом. Лечит шрам от вражеской шпаги тещиной мазью. Умудряется даже отложить денег на новую мушкетерскую лошадь. А ты, наконец, понимаешь, что долгими зимними вечерами, прижавшись к такой родной и теплой попе госпожи Кокнар – никогда не замерзнешь…
Вот такая селявишечка, господа мушкетеры…
Молод. Задорен. Внезапно в твоей жизни появляется опытная баба. Первая. Но чужая. Ибо у сисек Констанции есть еще статус сисек мадам Бонасье. Но ты - горы готов свернуть. Тестостерон зашкаливает. Потом она уходит в туман. Или к мужу. И наступает…
ВТОРАЯ ЧАСТЬ – Арамис
Масса белошвеек, готовых на приключения и благодарных даже просто красивому ухаживанию. Плывешь. Плавишься. Наслаждаешься. Коллекционируешь батистовые платочки. Пока не приходит…
ТРЕТЬЯ ЧАСТЬ – Атос
Как бы пора определиться. В кармане – уже не совсем ветер в виде пяти экю. Надоело самостоятельно штопать мушкетерский плащ и вместо бургундского уже тупо хочется борща по-гасконски. И ты меняешь статус в соцсетях с «тысячи чертей» на одну «каналью». Побыл. Пожил. Увидел лилию. Башку бы отрубил этой твари… И обозначаешь статус «шевалье холост снова» до того момента, пока не наступит…
ЧЕТВЕРТАЯ ЧАСТЬ – Портос
В жизни появляется госпожа Кокнар. Не юна, но – хороша. Не сварлива, но – участлива. Слушает внимательно. Кормит вкусно. Перевязь - сходится с трудом. Лечит шрам от вражеской шпаги тещиной мазью. Умудряется даже отложить денег на новую мушкетерскую лошадь. А ты, наконец, понимаешь, что долгими зимними вечерами, прижавшись к такой родной и теплой попе госпожи Кокнар – никогда не замерзнешь…
Вот такая селявишечка, господа мушкетеры…
© Антон Мамонов
Источник:
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Так что стареть лучше в одиночку, если есть возможность. Я вот с трудом представляю как смогу с 70-ти летней бабкой проживать в одном помещении.
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Точно также как и с 50-тилетней, и с 40-калетней, и 30-тилетней, и 20-тилетней... Тут самое главное, чтобы вы вместе жили, а не проживали :)
д’Артаньян - Тут действительно тестостерон зашкаливает. Помимо Констанции одновременно еще несколько девиц без всяких обязательств.
Арамис - опытный ловелас, но не попадается, особенно не палится своим дамам, и белошвеек не масса, а всего одна и ту кличут герцогиня де Шеврез (кстати, она не замужем). Вообще-то де Эрбле сотрудник секретной службы, примерно майор по нынешним званиям. Принцесс он окучивать будет уже в должности полковника. А в последней части вообще станет главой папского ЦРУ-ФСБ.
Атос - граф де Ля Фер - куда тут определяться - личное графство (область по современному), тока подставила дамочка с лилиями - тут не разбитая любофф, а откровенный компромат тех лет - потому графство пришлось отдать на аутсортинг.
Портос - госпожа Кокнар вообще-то за мужем была. Тут не любофф или кормежка, а кошлек господина Кокнар имел значение.
Часть третья
II. Обед у прокурора
Цитата1:
– Это мой двоюродный брат, – сказала прокурорша. – Войдите же, войдите, господин Портос.
Цитата2:
Прокурор, без сомнения, был предупрежден об этом посещении, потому что он нимало не удивился при виде Портоса, непринужденно подошедшего к нему и вежливо поклонившегося.
Цитата3:
К несчастью, ноги отказывались служить этому скелету; он почувствовал эту слабость пять или шесть месяцев тому назад и с тех пор сделался рабом своей жены.
Братец был принят по необходимости. Если бы Кокнар не был без ног, он не признал бы родства с Портосом.