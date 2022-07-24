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Правда или ложь? Интеллектуальный тест на Фишках

Правда или ложь? Интеллектуальный тест на Фишках

Автор:
24 июля 2022 10:51
Сообщество : Что? Где? Когда?
Метки: Тесты   Уголок эрудита   интересное   правда или ложь   сложные вопросы   тест   
2227
1
Дюжина задачек, с которыми сможет справиться эрудированный человек. Давайте проверим, легко ли вас запутать при помощи сложных слов и каверзных вопросов...

Источник:

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Метки: Тесты   Уголок эрудита   интересное   правда или ложь   сложные вопросы   тест   
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7  комментариев
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85k
Taras Kozalupko 2 часа назад
Недолго осталось.
Месяц и 5 дней потерпеть всего
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3k
VPJ 2 минуты назад
Правда, что я зря потратил время на просмотр этого....
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17k
Valiko 14 минут назад
"вы слишком наивны" - нуйобвашумать, трщ автор! Хотя какой еще оценки можно ожидать от тестировщика, который эрудицию и интеллект не способен отличить.
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8k
Летучий Мыш Полчаса назад
Кашляющие рыбы?
". Физиологическая роль кашля  очищение респираторного тракта от посторонних веществ и предупреждение механических препятствий, нарушающих проходимость воздухоносных путей"
Жабры прочищают?
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2k
Лёха 41 минуту назад
"в Ин дий ском оке ане оби та ет улит ка с же лез ным пан ци рем"
Ага. А человек состоит из воды...
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