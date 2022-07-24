Правда или ложь? Интеллектуальный тест на Фишках

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Дюжина задачек, с которыми сможет справиться эрудированный человек. Давайте проверим, легко ли вас запутать при помощи сложных слов и каверзных вопросов...
Источник:
АНТИФИШКИ
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