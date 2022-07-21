Миниатюрные миры Бенедека Ламперта

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Венгерский "игрушечный" фотограф Бенедек Ламперт создаёт реалистичные истории с помощью предметной фотосъёмки. Он выстраивает целые миры из фигурок LEGO, маленьких машинок и т. д. и снимает их на подходящем фоне, часто с реальными пейзажами. В каждую фотографию вложено много сил и таланта. Получается круто!
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20. Лучший звездный разрушитель Ucs LEGO. Из-за его брутальных размеров пришлось использовать светодиодную панель Giga для отображения фона планеты
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Искусство LEGO звездные войны игрушечный фотограф конструктор lego лего мандалорец миниатюрный мир миниатюры фотограф
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