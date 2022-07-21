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Миниатюрные миры Бенедека Ламперта

Миниатюрные миры Бенедека Ламперта

Автор:
21 июля 2022 13:25
Сообщество : ФотоМир
Метки: Искусство LEGO   звездные войны   игрушечный фотограф   конструктор lego   лего   мандалорец   миниатюрный мир   миниатюры   фотограф   
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Венгерский "игрушечный" фотограф Бенедек Ламперт создаёт реалистичные истории с помощью предметной фотосъёмки. Он выстраивает целые миры из фигурок LEGO, маленьких машинок и т. д. и снимает их на подходящем фоне, часто с реальными пейзажами. В каждую фотографию вложено много сил и таланта. Получается круто!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Искусство LEGO   звездные войны   игрушечный фотограф   конструктор lego   лего   мандалорец   миниатюрный мир   миниатюры   фотограф   
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3  комментария
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Миха 3 часа назад
просто пурпур!
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8k
Мариус 47 минут назад
Скорее все-таки жидкий азот, а не сухой лед...
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