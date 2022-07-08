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"Какой-то бомж": жители Костромы не узнали на фото Илона Маска и перепутали его с бездомным

"Какой-то бомж": жители Костромы не узнали на фото Илона Маска и перепутали его с бездомным

Автор:
08 июля 2022 08:14
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Tesla   Илон Маск   бомж   интервью   кострома   костромичи   опрос   фото   шоу бизнес   
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Ты можешь быть суперпопулярным человеком в мире, миллиардером и покорителем космических просторов, но в Костроме тебя примут за бомжа.

Жителей Костромы попросили ответить, что за человек запечатлен на фото. Что характерно, люди среднего и старшего поколения оказались в замешательстве. Кому-то лицо Маска показалось знакомым, однако вспомнить, где они могли его видеть, костромичи так и не сумели.

Однако некоторые пожилые респонденты всё-таки узнали Маска и даже пожелали, чтобы тот приехал в Россию. Развивать космическую промышленность с Рогозиным так было бы сподручнее.


Теряете популярность, господин Маск!

Источник:

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Метки: Tesla   Илон Маск   бомж   интервью   кострома   костромичи   опрос   фото   шоу бизнес   
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4  комментария
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Григорий 17 минут назад
какой идиот решил что жители Костромы должны знать илона маска?! откуда такие уроды выпадают?!
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6k
Джейсон Вурхиз 6 минут назад
Какой он там покоритель?
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2k
Артур 7 минут назад
а с какой стати его должны знать?
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Григорий 15 минут назад
этим патарасикам с микрофоном дать альбом с маршалами ВОВ, интересно скольких они узнают?!
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