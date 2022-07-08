"Какой-то бомж": жители Костромы не узнали на фото Илона Маска и перепутали его с бездомным

Жителей Костромы попросили ответить, что за человек запечатлен на фото. Что характерно, люди среднего и старшего поколения оказались в замешательстве. Кому-то лицо Маска показалось знакомым, однако вспомнить, где они могли его видеть, костромичи так и не сумели.