Йожика картинки. Выпуск 150

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Необычный способ завязать шарф.
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Не грустите ни о чём, любя,
Все печали Богом отвергаются.
Посмотрите – мудрая Земля:
Голубая нежная красавица.
Беды все оставьте на потом.
Улыбайтесь, на Земле – живёте!
Потому что, может, это сон,
И чуть-чуть ещё – и вы проснётесь.
Не грустите ни о чём, любя,
В грусти смысла нет, одни терзания.
Разрешите чувствовать себя
Тем, кто ждёт и ищет понимания...
Летний мем и стихи:
Дмитрий Свиридов.
P.S. Автор снимка, на основе которого создан мем:
японский фотограф Hisakata Hiroyuki
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