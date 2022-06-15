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Тест для тех, кто умеет работать руками

Тест для тех, кто умеет работать руками

Автор:
15 июня 2022 15:15
Сообщество : Строитель
Метки: Строительство   Тесты   инструменты   строительные тесты   тест   тесты для мужчин   
3153
1
Чтобы уметь что-то делать своими руками, необходимо знать, для чего на самом деле нужны те или иные инструменты. Какую оценку вы бы получили по несуществующему предмету "основы инструментоведения"?

Источник:

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Метки: Строительство   Тесты   инструменты   строительные тесты   тест   тесты для мужчин   
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35  комментариев
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3k
Максим Час назад
Один мой знакомый называет его "выбери себе велосипед"
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541
Алексей 3 минуты назад
Ну ничего так, 10 из 12. (H-правило не знал и с "шшуруповёртом" облажался. Всё же советские кружки и предмет в школе под названием "Труд" не дают о себе забыть :)
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1k
Игорь Меншиков 17 минут назад
Внутренний, а также внешний я замеряю штангенциркулем, а не "нутром"
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2k
Zamkadysh (точка)Net 18 минут назад
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18k
ЦСКА 18 минут назад
Нутрометр
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5k
Leo Sun 23 минуты назад
Лично я довольна своим результатом

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227k
Ханурик // Дом на горе // Полчаса назад
нутрометр это сильно...
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23k
Сибиряк Полчаса назад
что за инструмент?
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599
Yossarian Полчаса назад
А где штихель?
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325
гоша гога Полчаса назад
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1k
niva_alex Полчаса назад
Без курвиметора, ниочём!
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96
сергей костюнин 38 минут назад
что за инструмент ?
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7k
mbr 42 минуты назад
Почему не было вопроса про коэрцитиметр?
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33k
Aleks 42 минуты назад
Все смешалось в доме Обломовых и мухи и котлеты...
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849
likiloki 53 минуты назад
Из тех кто работает руками, практически никто не работает сразу во всех областях. Нет смысла держать в голове инструменты других профессий.
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3k
Николаевич 54 минуты назад
Нас не обманешь

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3k
Motorola 55 минут назад
Что за инструмент ?
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325
гоша гога Motorola Полчаса назад
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0
topol Час назад
В советское время на большинство вопросов и школьник бы ответил. Сейчас заниматься непрофильной работой считается западло,поэтому знаниями об инструментах в основном владеют те,кто с ними работает.
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25k
Ваня Час назад
фигня, а не тест...
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8k
antonium Час назад
Неоднозначный заголовок у поста
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7k
Борис Карабанов 2 часа назад
Понторез.
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