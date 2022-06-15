Тест для тех, кто умеет работать руками

3153
1
Чтобы уметь что-то делать своими руками, необходимо знать, для чего на самом деле нужны те или иные инструменты. Какую оценку вы бы получили по несуществующему предмету "основы инструментоведения"?
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- Вторая жизнь гаечных ключей
- Тест Сонди: выбери самое пугающее лицо, и узнай свою скрытую сущность
- Навеяно экзаменами: 19 лучших образовательных тестов на Фишках
- Идут не рекорд: в Техасе планируют построить самое большое здание на 3D-принтере
- А встречали ли вы такое: 20 необычных музыкальных инструментов
Новости партнёров
У меня ведь тоже есть сердце...
правой,
работай левой!!!"