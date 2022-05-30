Цена одной фотографии

Теперь о самой истории

После поражения в Сталинградской битве командование врага сделало ставку на операцию «Цитадель», отправив в район «Курской дуги» технику последних новейших разработок. Мощные, с усиленной броней и увеличенной дальнобойностью «Пантеры» и «Тигры» производили устрашающее впечатление. В лоб взять «Тигр» было нечем, снаряды противотанковых пушек его не пробивали. Наши "Зверобои" были пока редкостью, потому новые немецкие танки казались нашим бойцам неуязвимыми...



Но уже 7 июля 1943 года на северном фасе Курской дуги, на участке Центрального фронта, в ожесточенном сражении у железнодорожной станции Поныри был подбит первый «Тигр».

На следующий день гитлеровцы потеряли ещё пять. Об этих победах оперативно рассказали в газетах. Но это был только текст, фотографий самих танков на страницах газет не было, что могло вызвать сомнения в правдивости информации. Политуправление, понимая цену фотоснимков поверженных «Тигров», особенно для бойцов, которым ещё предстояло сразиться с «неуязвимым» противником, распорядилось во что бы то ни стало организовать стратегически важную «фотосессию» с именно Т–6Е «Тигр».

Когда героиня нашей рубрики Наталья Боде прибыла в расположение дивизии, остановившей «Тигры» под Понырями, и доложила о поставленной задаче, комдив генерал Еншин побагровел от негодования:

«У них там что, мужика не нашлось!» (среди десятков тысяч фотокорреспондентов, за четыре года войны девушек было всего три). Времени на замену не было. Немцы «Тигры» берегли, уж очень дорого обходилось их производство, и при первой же возможности старались подбитые танки эвакуировать в тыл для ремонта. Наталье дали добро. К застывшему на нейтральной полосе «Тигру» пришлось ползти по-пластунски. Разодрав в кровь локти и колени, преодолевая приступы тошноты от зловонного запаха разлагающихся на жаре трупов немецких солдат, она пробралась к железному чудовищу. Затаив на секунду дыхание, она сделала первый снимок. Спуск фотоаппарата прозвучал как выстрел. «Тигр» безмолвствовал. Немного осмелев и переведя дух, она осмотрелась вокруг и решила сделать ещё несколько снимков с другого ракурса. Для этого ей пришлось отползти в сторону. Наташа знала, что вокруг противотанковое минное поле, но от веса человека эти мины обычно не взрываются... Значение этих снимков были понятны и противоборствующей стороне. Немцы заметили её только на обратном пути и открыли огонь. Вот как описывал этот эпизод журналист Бортман: «Я стоял с командиром дивизии на наблюдательном пункте. Впереди нас, в километре, на бугре, в нейтральной зоне, горели немецкие танки. Там и сям виднелись частые разрывы мин: гитлеровцы густо поливали из минометов всю площадь нейтральной зоны, чтобы помешать советским бойцам подорвать подбитые машины. Мы увидели, как из наших передовых окопов метнулись две фигурки и скрылись во ржи. И вот перед нами появилась Наташа в сопровождении автоматчика. Её синий комбинезон был изодран в клочья, локти и колени в крови — все расстояние до танков она преодолевала ползком.

— Есть первый снимок «тигра»! — доложила она.

Потом лицо её приняло брезгливое выражение, и она тихо добавила:

— Как же противно переползать через мертвых немцев…»

На следующий день фото подбитого танка «Тигр» появилось в свежем номере газеты и на листовках, которые оперативно изготовили и распространили в войсках.

Наши солдаты воспряли духом — не так страшен черт, как его малюют, «непобедимый» танк можно и нужно бить!

Кстати, первую фотографию уничтоженного здесь же, под Понырями, «Фердинанда» сделала боевая соратница Натальи военный фотокорреспондент журнала «Фронтовая иллюстрация» Галина Санько.

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Ключевые фразы диалога взяты мною из издания "Беларусь Сегодня"



