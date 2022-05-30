Калейдоскоп позитива. Выпуск 133

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21.
Оригинально.
22.
Попалась...
23.
Удобно устроился.
24.
Тайный советник.
25.
Медведь напомнил кто главный на пешеходном.
26.
Вот что бывает, когда у тебя пивной живот.
27.
Поворот не поддался.
28.
На старт, внимание, атака!
29.
Первый день в спорт зале.
30.
Девушка в магазине электроинструментов.
31.
Стена отклеилась -- не беда))
32.
Поддержали малыша всей парикмахерской
33.
34.
А уж мудаков, что могут говорить в соседней кабинке туалета? Нет. Поверьте, дураков меньше не стало.