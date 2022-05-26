Для кого эти игрушки: появилась Барби-трансгендер

Компания Mattel, ответственная за нестандартные виды Барби (например, с протезом или слуховым аппаратом) выпустила свое новое творение: трансгендерную куклу, сделанную по образу актрисы Лаверн Кокс.

Актриса известна тем, что она является первым трансом, который получил роль в сериале «Оранжевый — хит сезона».

В РФ данная актриса не особо известна, как и сам сериал. Неизвестно, правда, для чего нужна такая игрушка, мы сомневаемся, что ребенку будет интересно, какой у человека цвет кожи, а тем более гендр.

Хотя, возможно, данная продукция рассчитана на взрослых жителей Европы, которые жить не могут без постоянного поднятия темы гендеров.



Впрочем, у Mattel есть и более стандартные и безобидные решения: например, фигурки дизайнера Веры Вонг или королевы Елизаветы II.