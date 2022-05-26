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Для кого эти игрушки: появилась Барби-трансгендер

Для кого эти игрушки: появилась Барби-трансгендер

Автор:
26 мая 2022 22:03
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: gender   барби   зачем   куклы   транс   уберите детей   
2768
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Mattel продолжает выпускать странных Барби.

Компания Mattel, ответственная за нестандартные виды Барби (например, с протезом или слуховым аппаратом) выпустила свое новое творение: трансгендерную куклу, сделанную по образу актрисы Лаверн Кокс.


Актриса известна тем, что она является первым трансом, который получил роль в сериале «Оранжевый — хит сезона».


В РФ данная актриса не особо известна, как и сам сериал. Неизвестно, правда, для чего нужна такая игрушка, мы сомневаемся, что ребенку будет интересно, какой у человека цвет кожи, а тем более гендр.


Хотя, возможно, данная продукция рассчитана на взрослых жителей Европы, которые жить не могут без постоянного поднятия темы гендеров.

Впрочем, у Mattel есть и более стандартные и безобидные решения: например, фигурки дизайнера Веры Вонг или королевы Елизаветы II.

Источник:

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Метки: gender   барби   зачем   куклы   транс   уберите детей   
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4  комментария
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37k
Вепс 3 часа назад
https://ru.wikipedia.org/wiki/Окно_Овертонаhttps://ru.wikipedia.org/wiki/Окно_Овертона
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28k
Григорий 23 минуты назад
Ох Майами-Майами, где девки с длинными ху.ями.
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776
uid-5j7c27kq Час назад
У Кена и так члена нет, он по умолчанию трансгендер )
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1k
Pioner76 Час назад
Они там совсем с ума сошли.
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