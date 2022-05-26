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Как знаменитый японский гитарист написал письмо Брежневу и сочинил песню для советской девочки

Как знаменитый японский гитарист написал письмо Брежневу и сочинил песню для советской девочки

Автор:
26 мая 2022 17:44
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Blue Jeans   Такеши Тэраучи   японский гитарист   
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Такеши Тэраучи – легендарный японский музыкант, в жизни которого однажды произошла трогательная история, связанная с Советским Союзом.



В начале 1960-х Такеши увлёкся стилем гитарного сёрфа в духе группы The Ventures, собрал группу Blue Jeans (позднее были и другие) и стал играть его японскую разновидность, которую здесь называли «элеки».

Он быстро стал знаменитым и было из-за чего: его стиль игры был виртуозным и разнообразным, в репертуар входили не только западные хиты, но и народные песни и классика. При этом Тэраучи был не только музыкантом, но и инженером-электронщиком, наставником в дзен-буддизме и каратистом.


И вот однажды он получил письмо из СССР, из города Новосибирска, от 8-летней девочки Элины, о том, что ей нравится его музыка (отец девочки был почитателем Тэраучи и в доме звучала его музыка). Она была больна лейкемией и просила Тэраучи приехать в Новосибирск.

Музыкант сделал всё, чтобы приехать в СССР, даже написал просьбу Брежневу. Кроме того, он посвятил девочке специально написанную для неё композицию Elina.


В итоге Такеши приехал и в 1976 и записал во время концерта в Лужниках концертный диск. Большая часть гонорара за эти гастроли была передана детским больницам Советского Союза.


В 1982-м году в СССР «Мелодией» был выпущен диск Тэраучи. В репертуаре музыканта со временем зазвучали такие композиции, как «Очи чёрные», «Полюшко-поле» и «Лебединая верность» Евгения Мартынова.

А в 1984-м году состоялись его вторые гастроли в Союзе. Они длились 43 дня, а аудитория концертов составила миллионы зрителей.

И всё это произошло благодаря письму отважной неизлечимо больной девочки из Новосибирска.

В завершение заметки одна из композиций Тэраучи совместно с Nokie Edwards (одним из легендарных Ventures).


Источник:

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Метки: Blue Jeans   Такеши Тэраучи   японский гитарист   
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8  комментариев
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15k
куджо 11 часов назад
Это же по человечески. Советские дети делали 1000 бумажных журавликов для Садако...
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332
Nuucha 10 часов назад
А в Новосибирск он поехал?
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25k
Ваня 10 часов назад
хороший серф, мне нравится... пару дисков есть в коллекции...
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17k
Александр Сучков 11 часов назад
мне не нравится, однако...

Ссылка www.youtube.com
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17k
Александр Сучков 11 часов назад
Последнее- бомба!!!! остальное- красиво.....
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Иван Кемеров

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