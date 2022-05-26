Как знаменитый японский гитарист написал письмо Брежневу и сочинил песню для советской девочки

В итоге Такеши приехал и в 1976 и записал во время концерта в Лужниках концертный диск. Большая часть гонорара за эти гастроли была передана детским больницам Советского Союза.

В 1982-м году в СССР «Мелодией» был выпущен диск Тэраучи. В репертуаре музыканта со временем зазвучали такие композиции, как «Очи чёрные», «Полюшко-поле» и «Лебединая верность» Евгения Мартынова.