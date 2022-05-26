Как знаменитый японский гитарист написал письмо Брежневу и сочинил песню для советской девочки

Такеши Тэраучи – легендарный японский музыкант, в жизни которого однажды произошла трогательная история, связанная с Советским Союзом.
В начале 1960-х Такеши увлёкся стилем гитарного сёрфа в духе группы The Ventures, собрал группу Blue Jeans (позднее были и другие) и стал играть его японскую разновидность, которую здесь называли «элеки».
Он быстро стал знаменитым и было из-за чего: его стиль игры был виртуозным и разнообразным, в репертуар входили не только западные хиты, но и народные песни и классика. При этом Тэраучи был не только музыкантом, но и инженером-электронщиком, наставником в дзен-буддизме и каратистом.
И вот однажды он получил письмо из СССР, из города Новосибирска, от 8-летней девочки Элины, о том, что ей нравится его музыка (отец девочки был почитателем Тэраучи и в доме звучала его музыка). Она была больна лейкемией и просила Тэраучи приехать в Новосибирск.
Музыкант сделал всё, чтобы приехать в СССР, даже написал просьбу Брежневу. Кроме того, он посвятил девочке специально написанную для неё композицию Elina.
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В итоге Такеши приехал и в 1976 и записал во время концерта в Лужниках концертный диск. Большая часть гонорара за эти гастроли была передана детским больницам Советского Союза.
В 1982-м году в СССР «Мелодией» был выпущен диск Тэраучи. В репертуаре музыканта со временем зазвучали такие композиции, как «Очи чёрные», «Полюшко-поле» и «Лебединая верность» Евгения Мартынова.
А в 1984-м году состоялись его вторые гастроли в Союзе. Они длились 43 дня, а аудитория концертов составила миллионы зрителей.
И всё это произошло благодаря письму отважной неизлечимо больной девочки из Новосибирска.
В завершение заметки одна из композиций Тэраучи совместно с Nokie Edwards (одним из легендарных Ventures).
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