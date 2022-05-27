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10 потрясающих сериалов, которые можно посмотреть за выходные

10 потрясающих сериалов, которые можно посмотреть за выходные

Автор:
27 мая 2022 10:09
Сообщество : Во что залипнуть на выходных
Метки: выходные   досуг   кино   короткие сериалы   лучшее   отдых   сериалы   фильмы   
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Данный пост построен не на основе личных предпочтений автора (меня то есть). В подборку попали сериалы с наибольшим количеством положительных отзывов сайтов агрегаторов "Кинопоиск" и IMDb. Вторым критерием для отбора стало небольшое число сезонов и серий. Многие неплохие сериалы не попали в подборку лишь по той причине, что их физически невозможно посмотреть за пару дней. Комментарии и дополнения по теме лишь приветствуются.

Какой сериал посоветовали бы вы?

Источник:

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Метки: выходные   досуг   кино   короткие сериалы   лучшее   отдых   сериалы   фильмы   
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13  комментариев
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1k
Leonid Полчаса назад
Хрен знает, я на выходные на дачу, там есть чем заняться ... а вечером шашлычок и т.д.
17 мгновений весны ... спасибо что напомнили, но я бы и сам до этого додумался ... я думал что пост про новинки, которые можно было бы глянуть
всем хороших выходных

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15k
Alex Ato 3 минуты назад
"проповедник" - не самый свежий, но если пропустили, имхо стоящий сериальчик
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17k
fanatik115 6 минут назад
а может на природу?
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5k
heta Полчаса назад
"M.A.S.H." Пересматривал раз пять, и еще посмотрю.
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30k
Snork Snorkoff 37 минут назад
Крашенный Штирлиц - зло
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2k
АлексЮстасу 43 минуты назад
"Фарго". Все сезоны. Регулярно пересматриваю. "Во все тяжкие". Пересмотреть пытался, но не осилил. Начинал три раза, но, увы...
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57
dm.star2011 АлексЮстасу 12 минут назад
с таким ником надо штирлица пересматривать !
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15k
seller-k 44 минуты назад
Братья по оружию - 10серий
Винил - 10серий
Ричер - 8серий
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1k
Sergius SPb 49 минут назад
Голливуд поглотил все.
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5k
Вадик 49 минут назад
Голова, американский вандал, Детективное агентство Дирка Джентли,
Однажды ночью, Острые предметы
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13k
FatZilla Час назад
Смотрел я "Ход королевы", вообще не понял хайпа по его поводу. Просто обычный биопик.
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