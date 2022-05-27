10 потрясающих сериалов, которые можно посмотреть за выходные

Данный пост построен не на основе личных предпочтений автора (меня то есть). В подборку попали сериалы с наибольшим количеством положительных отзывов сайтов агрегаторов "Кинопоиск" и IMDb. Вторым критерием для отбора стало небольшое число сезонов и серий. Многие неплохие сериалы не попали в подборку лишь по той причине, что их физически невозможно посмотреть за пару дней. Комментарии и дополнения по теме лишь приветствуются.

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2. Охотники за разумом В основу сериала легли настоящие события. Дэвид Финчер скрупулёзно подошёл к созданию данного шедевра. В сериале рассказывается о создании специального отдела ФБР, который занимался расследованиями и анализом деятельности серийных убийц. Персонажи похожи на своих прототипов. Смотрится на одном дыхании. 2022-05-27T10:09:50+03:00 В основу сериала легли настоящие события. Дэвид Финчер скрупулёзно подошёл к созданию данного шедевра. В сериале рассказывается о создании специального отдела ФБР, который занимался расследованиями и анализом деятельности серийных убийц. Персонажи похожи на своих прототипов. Смотрится на одном дыхании.

3. Очень странные дела Сейчас выходит очередной сезон сериала "Очень странные дела". Братья Даффер смогли воссоздать атмосферу 80-х. Если вам по душе фильмы по мотивам произведений Стивена Кинга, то сериал "Очень странные дела" – это то, что надо. Правда, со второго сезона сериал стал скатываться. 2022-05-27T10:09:50+03:00 Сейчас выходит очередной сезон сериала "Очень странные дела". Братья Даффер смогли воссоздать атмосферу 80-х. Если вам по душе фильмы по мотивам произведений Стивена Кинга, то сериал "Очень странные дела" – это то, что надо. Правда, со второго сезона сериал стал скатываться.

4. Ход королевы Потрясающий сериал о становлении гениальной шахматистки. Всего снят один сезон. 2022-05-27T10:09:50+03:00 Потрясающий сериал о становлении гениальной шахматистки. Всего снят один сезон.

5. Семнадцать мгновений весны Картина хоть и позиционируется как многосерийный фильм, но по факту является минисериалом. Лучшее многосерийное творение о Второй мировой войне. 2022-05-27T10:09:50+03:00 Картина хоть и позиционируется как многосерийный фильм, но по факту является минисериалом. Лучшее многосерийное творение о Второй мировой войне.

6. Пацаны Если не можете смотреть жвачку от Marvel и DC, то сериал "Пацаны" вам должен понравиться. Никакого пафоса, бессмысленных диалогов и глупого сюжета. Стёбно. Оригинально. Свежо. 2022-05-27T10:09:50+03:00 Если не можете смотреть жвачку от Marvel и DC, то сериал "Пацаны" вам должен понравиться. Никакого пафоса, бессмысленных диалогов и глупого сюжета. Стёбно. Оригинально. Свежо.

7. Ванпанчмен Единственный аниме-сериал в подборке. Если вы не любите аниме, не спешите пролистывать. Попробуйте посмотреть сие творение. Сериал о человеке, который убивает монстров с одного удара. Ванпанчмен получил огромное число положительных отзывов от критиков. 2022-05-27T10:09:50+03:00 Единственный аниме-сериал в подборке. Если вы не любите аниме, не спешите пролистывать. Попробуйте посмотреть сие творение. Сериал о человеке, который убивает монстров с одного удара. Ванпанчмен получил огромное число положительных отзывов от критиков.

8. Обмани меня Психологическая драма с Тимом Ротом в главной роли. Учитесь искусству лжи и обмана у мастера. 2022-05-27T10:09:50+03:00 Психологическая драма с Тимом Ротом в главной роли. Учитесь искусству лжи и обмана у мастера.

9. Нарко Сериал основан на реальных событиях и показывает во всей красе противостояние наркокартелей Колумбии и спецслужб. 2022-05-27T10:09:50+03:00 Сериал основан на реальных событиях и показывает во всей красе противостояние наркокартелей Колумбии и спецслужб.

10. Засланец из космоса Забавный сериал об инопланетянине, который оказался на Земле. 2022-05-27T10:09:50+03:00 Забавный сериал об инопланетянине, который оказался на Земле.

11. Нарко: Мексика Данный сериал связан с другим сериалом – "Нарко". Он хоть и является самостоятельной картиной, но связан с вышеуказанным. Более жёсткий. После этой картины становится понятно, почему члены картелей не трогают агентов Управления по борьбе с наркотиками США. 2022-05-27T10:09:50+03:00 Данный сериал связан с другим сериалом – "Нарко". Он хоть и является самостоятельной картиной, но связан с вышеуказанным. Более жёсткий. После этой картины становится понятно, почему члены картелей не трогают агентов Управления по борьбе с наркотиками США.