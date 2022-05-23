Скрытые тайны капитана Джека Воробья

5. Капитан Джек Воробей за свою жизнь скрестил клинки со множеством ужасающих злодеев и победил каждого из них.

Капитан Барбосса изначально был проклятым пиратом, который превращался в гнилой труп при освещении луны. Дэви Джонс — жестокий пират-нежить, у которого вместо бороды — настоящие щупальца, а его идея домашнего питомца — гигантский головоногий кальмар по имени Кракен, способный пожирать целые корабли.

При этом Джек Воробей, вооруженный только своей странностью и пьянством, не имеет ничего против этих двоих, когда дело доходит до силы запугивания. Помимо того, что он хорошо обращается с мечом, сообразителен и имеет словарный запас на несколько дней. Мы даже редко видим, как он убивает людей в своих сценах, в отличие от других персонажей.

Это интересно, учитывая, что франшиза наполнена множеством боев на мечах и перестрелками как на суше, так и на море. Но многие не понимают, что именно по этой причине капитан Джек Воробей является опасным врагом. Предположение, что Джек не представляет угрозы, потому что он странный и постоянно пьяный, является ошибкой, которую совершают почти все, когда сталкиваются с Джеком Воробьем.