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Скрытые тайны капитана Джека Воробья

Скрытые тайны капитана Джека Воробья

Автор:
23 мая 2022 19:17
Метки: видео   джек воробей   пираты карибского моря   факты   фильм   
498
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В 2020 году было сделано объявление о шестом фильме «Пираты Карибского моря» с Марго Робби в главной роли, что вызывает вопрос, будет ли следующий фильм перезагрузкой или продолжением существующей истории. Учитывая вероятность того, что Джек Воробей никогда не вернется во франшизу, я хотел бы поделиться несколькими захватывающими фактами из предыстории нашего любимого пирата. Видео будет сверху, а пост внутри :)

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Метки: видео   джек воробей   пираты карибского моря   факты   фильм   
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1  комментарий
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Copycat 6 часов назад
Мне очень понравились первые 3 фильма - наверное именно из-за этих фильмов я полюбил деппа как актера - по тому что я не помню что бы до просмотра пиратов интерисовался фильмами с ним - мне очень понравился и он и его персонаж и благодаря этому эти фильмы, не смотря на то что 4-5 вроде как не на столько и хороши я и от них получил удовольствие благодаря ему - так как только он уйдет из франшизы, я просто перестану смотреть эти фильмы - я на 100% уверен что они для меня будут просто невыносимы
- там опять напихают какой то повесточной морали которую я терпеть не могу
- и там не будет джони депа - который даже не смотря на отвратительный сюжет мог бы для меня вытащить фильм своей игрой
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