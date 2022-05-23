Скрытые тайны капитана Джека Воробья

498
8
1
В 2020 году было сделано объявление о шестом фильме «Пираты Карибского моря» с Марго Робби в главной роли, что вызывает вопрос, будет ли следующий фильм перезагрузкой или продолжением существующей истории. Учитывая вероятность того, что Джек Воробей никогда не вернется во франшизу, я хотел бы поделиться несколькими захватывающими фактами из предыстории нашего любимого пирата. Видео будет сверху, а пост внутри :)
1. Помимо рассказов Гиббса о том, что Джек был капитаном «Жемчужины» до событий первого фильма было показано минимальное количество сцен воспоминаний, которые подробно описывали бы прошлое Джека. Но за пределами большого экрана была создана подробная сюжетная линия о персонажах франшизы.
Джек Воробей родился на пиратском корабле во время тайфуна. Он вырос, служа юнгой на разных пиратских кораблях, в том числе на отцовском. Эдвард Тиг — грозный капитан, которого боятся как торговые моряки, так и пираты. Он также получил титул Хранителя Кодекса, свода правил и указаний, которому следуют все пираты. Капитан Тиг является пиратским лордом Мадагаскара и отцом Джека. Однако, несмотря на то, что его отец уже был уважаемой фигурой в пиратском сообществе, его репутация не передалась Джеку по наследству.
Это то, что он по праву заработал, когда победил «Охотника на пиратов» капитана Армандо Салазара и спас всех пиратов от вымирания. Это очень помогло Джеку создать свой образ остроумного и бесстрашного пирата, завоевав уважение всех пиратских лордов.
Джек Воробей родился на пиратском корабле во время тайфуна. Он вырос, служа юнгой на разных пиратских кораблях, в том числе на отцовском. Эдвард Тиг — грозный капитан, которого боятся как торговые моряки, так и пираты. Он также получил титул Хранителя Кодекса, свода правил и указаний, которому следуют все пираты. Капитан Тиг является пиратским лордом Мадагаскара и отцом Джека. Однако, несмотря на то, что его отец уже был уважаемой фигурой в пиратском сообществе, его репутация не передалась Джеку по наследству.
Это то, что он по праву заработал, когда победил «Охотника на пиратов» капитана Армандо Салазара и спас всех пиратов от вымирания. Это очень помогло Джеку создать свой образ остроумного и бесстрашного пирата, завоевав уважение всех пиратских лордов.
2. Джек с детства мечтал стать капитаном корабля. Он устал ждать, пока отец даст ему командование, и поэтому решил сбежать с Бухты погибших кораблей в надежде на собственные приключения. Его поиски сокровищ привели его на Тортугу, где он начал новый квест. Там Джек по ошибке взял мешок в котором вместо его вещей были ножны Меча Кортеса.
Это и спровоцировало первое приключение Джека Воробья которое можно назвать «в поисках Меча Кортеса». Этот меч мог превратить обычную лодку в грозный военный корабль, который в то время был кораблем мечты любого пирата. Джека сопровождала разношерстная команда молодых пиратов на борту заброшенной рыбацкой лодки, которую они приобрели и превратили в пиратское судно под названием «Барнакл».
Джек принял командование «Барнаклом» и использовал его во многих приключениях, пока он не был уничтожен британским Королевским флотом.
Это и спровоцировало первое приключение Джека Воробья которое можно назвать «в поисках Меча Кортеса». Этот меч мог превратить обычную лодку в грозный военный корабль, который в то время был кораблем мечты любого пирата. Джека сопровождала разношерстная команда молодых пиратов на борту заброшенной рыбацкой лодки, которую они приобрели и превратили в пиратское судно под названием «Барнакл».
Джек принял командование «Барнаклом» и использовал его во многих приключениях, пока он не был уничтожен британским Королевским флотом.
3. «Сундук мертвеца» показывает нам последние мгновения Джека Воробья, когда он и его любимая Жемчужина пожираются Кракеном. Это душераздирающий момент, но это не впервые, когда Джек пошел с Жемчужиной ко дну. Во время службы на Катлера Беккета, кстати да, он служил некоторое время Беккету и даже был честным моряком, Джек находит остров сокровищ Керма. Зная, что Беккет поработит жителей острова, как только он доложит об этом, Джек солгал и заявил, что никогда не находил Керму.
Беккет дал указание Джеку доставить уже захваченных в плен рабов. Джек отплыл на «Злой девке»(так назывался корабль который Беккет предоставил) с сотней рабов на борту, хотя вместо того, чтобы выполнить указание, Джек освободил рабов в Керме. Беккет узнал об этом предательстве и решил наказать Джека заставляя смотреть как он расстреливает «Жемчужину»
К своему великому горю, Джек подплыл к своему горящему кораблю и затонул вместе с ним. Пока Воробей находился между миром мертвых и живых, он вызвал Дэви Джонса, чтобы заключить сделку. Дэви Джонс должен воскресить корабль Джека в обмен на его душу. Капитан «Летучего голландца» поднял корабль Воробья из глубины, но корабль сохранил свой почерневший и обожженный цвет, отсюда и название «Черная жемчужина».
Беккет дал указание Джеку доставить уже захваченных в плен рабов. Джек отплыл на «Злой девке»(так назывался корабль который Беккет предоставил) с сотней рабов на борту, хотя вместо того, чтобы выполнить указание, Джек освободил рабов в Керме. Беккет узнал об этом предательстве и решил наказать Джека заставляя смотреть как он расстреливает «Жемчужину»
К своему великому горю, Джек подплыл к своему горящему кораблю и затонул вместе с ним. Пока Воробей находился между миром мертвых и живых, он вызвал Дэви Джонса, чтобы заключить сделку. Дэви Джонс должен воскресить корабль Джека в обмен на его душу. Капитан «Летучего голландца» поднял корабль Воробья из глубины, но корабль сохранил свой почерневший и обожженный цвет, отсюда и название «Черная жемчужина».
4. Одной из самых интересныъ сцен с Джеком Воробьем было то, как он впервые ступил на пирс как раз вовремя, когда его лодка затонула. Сама эта сцена сбила с толку всех, когда я впервые увидел ее, у меня было два вопроса «Он так и хотел?» или «Ему просто повезло?». Но позже возник еще один вопрос «Почему лодка Джека вообще тонула?». К счастью, на этот и многие другие вопросы ответил короткометражный фильм «Истории Кодекса».
Как выясняется, до событий первого фильма Джек находился в бухте погибших кораблей, где отдельно пообещал жениться на двух проститутках по имени Жизель и Скарлетт. Но, к их удивлению, помимо того, что Джек обманул их, подарив одинаковые кольца, они также были выставлены на аукцион, чтобы быть проданными в качестве невест тому, кто больше заплатит. Пара сбежала с аукциона и рассказала, что Скарлетт заранее пробила лодку Джека, если тот струсит и попытается сбежать с их свадьбы.
Как выясняется, до событий первого фильма Джек находился в бухте погибших кораблей, где отдельно пообещал жениться на двух проститутках по имени Жизель и Скарлетт. Но, к их удивлению, помимо того, что Джек обманул их, подарив одинаковые кольца, они также были выставлены на аукцион, чтобы быть проданными в качестве невест тому, кто больше заплатит. Пара сбежала с аукциона и рассказала, что Скарлетт заранее пробила лодку Джека, если тот струсит и попытается сбежать с их свадьбы.
5. Капитан Джек Воробей за свою жизнь скрестил клинки со множеством ужасающих злодеев и победил каждого из них.
Капитан Барбосса изначально был проклятым пиратом, который превращался в гнилой труп при освещении луны. Дэви Джонс — жестокий пират-нежить, у которого вместо бороды — настоящие щупальца, а его идея домашнего питомца — гигантский головоногий кальмар по имени Кракен, способный пожирать целые корабли.
При этом Джек Воробей, вооруженный только своей странностью и пьянством, не имеет ничего против этих двоих, когда дело доходит до силы запугивания. Помимо того, что он хорошо обращается с мечом, сообразителен и имеет словарный запас на несколько дней. Мы даже редко видим, как он убивает людей в своих сценах, в отличие от других персонажей.
Это интересно, учитывая, что франшиза наполнена множеством боев на мечах и перестрелками как на суше, так и на море. Но многие не понимают, что именно по этой причине капитан Джек Воробей является опасным врагом. Предположение, что Джек не представляет угрозы, потому что он странный и постоянно пьяный, является ошибкой, которую совершают почти все, когда сталкиваются с Джеком Воробьем.
Капитан Барбосса изначально был проклятым пиратом, который превращался в гнилой труп при освещении луны. Дэви Джонс — жестокий пират-нежить, у которого вместо бороды — настоящие щупальца, а его идея домашнего питомца — гигантский головоногий кальмар по имени Кракен, способный пожирать целые корабли.
При этом Джек Воробей, вооруженный только своей странностью и пьянством, не имеет ничего против этих двоих, когда дело доходит до силы запугивания. Помимо того, что он хорошо обращается с мечом, сообразителен и имеет словарный запас на несколько дней. Мы даже редко видим, как он убивает людей в своих сценах, в отличие от других персонажей.
Это интересно, учитывая, что франшиза наполнена множеством боев на мечах и перестрелками как на суше, так и на море. Но многие не понимают, что именно по этой причине капитан Джек Воробей является опасным врагом. Предположение, что Джек не представляет угрозы, потому что он странный и постоянно пьяный, является ошибкой, которую совершают почти все, когда сталкиваются с Джеком Воробьем.
6. Помимо его необычного макияжа, тщательно продуманной одежды и забавных фраз, наиболее отличительной чертой капитана Джека Воробья как персонажа является его культовая «походка». Его необычная и неуравновешенная походка принесла Джеку репутацию человека, который постоянно пьян, что обычно приводит к тому, что власти, а иногда и его товарищи-пираты, воспринимают его как шутку.
Эта «пьяная прогулка» Джека Воробья — не результат пьянства от рома, а скорее побочный продукт постоянного пребывания Джека в море. Джек провел больше времени на корабле в море, чем на твердой земле за всю свою жизнь.
Это и есть причиной странной походки Джека. Он постоянно пытается устоять на земле, будто во время качки в море.
В качестве случайного преимущества этот способ ходьбы усиливает эксцентричную и непредсказуемую личность Джека, что является лучшим инструментом, который он использует, чтобы обмануть всех, заставив их думать, что он просто еще один тупой пират.
Эта «пьяная прогулка» Джека Воробья — не результат пьянства от рома, а скорее побочный продукт постоянного пребывания Джека в море. Джек провел больше времени на корабле в море, чем на твердой земле за всю свою жизнь.
Это и есть причиной странной походки Джека. Он постоянно пытается устоять на земле, будто во время качки в море.
В качестве случайного преимущества этот способ ходьбы усиливает эксцентричную и непредсказуемую личность Джека, что является лучшим инструментом, который он использует, чтобы обмануть всех, заставив их думать, что он просто еще один тупой пират.
7. Джек Воробей во всех своих приключениях постоянно сталкивается с мифическими сокровищами и могущественными артефактами. Среди этих сверхъестественных предметов у Джека никогда не было ничего, кроме Черной жемчужины и его компаса.
Каждый раз, когда он получал в свои руки что-то мощное или ценное, он вскоре отдавал это кому-то другому. Но, честно говоря, эти ситуации, показывают нам жизненно важные моменты где Джеку приходится выбирать между приобретением великого сокровища или мощного оружия ценой потери дорогого ему человека.
Именно поэтому Джек большую часть времени теряет такие сокровища, ведь он никогда не подводит своих союзников. Подобно тому, как он использовал руку Уилла, чтобы пронзить сердце Дэви Джонса, хотя Джек явно хотел быть капитаном «Голландца», или когда он потерял интерес к источнику молодости, как только узнал, что для ритуала потребуется человеческая жертва.
Тот факт, что Джек всегда ставит дорогих для себя людей выше своих собственных желаний, является невысказанной правдой о Капитане Джеке Воробье и часто упускается из виду людьми, которые смотрели фильмы.
Каждый раз, когда он получал в свои руки что-то мощное или ценное, он вскоре отдавал это кому-то другому. Но, честно говоря, эти ситуации, показывают нам жизненно важные моменты где Джеку приходится выбирать между приобретением великого сокровища или мощного оружия ценой потери дорогого ему человека.
Именно поэтому Джек большую часть времени теряет такие сокровища, ведь он никогда не подводит своих союзников. Подобно тому, как он использовал руку Уилла, чтобы пронзить сердце Дэви Джонса, хотя Джек явно хотел быть капитаном «Голландца», или когда он потерял интерес к источнику молодости, как только узнал, что для ритуала потребуется человеческая жертва.
Тот факт, что Джек всегда ставит дорогих для себя людей выше своих собственных желаний, является невысказанной правдой о Капитане Джеке Воробье и часто упускается из виду людьми, которые смотрели фильмы.
8. Если вы видели всю франшизу «Пиратов», то вы точно знаете что капитан Джек Воробей — главный герой. Он капитан «Черной жемчужины», пиратский лорд Карибского моря и побеждал многочисленных противников, таких как Дэви Джонс, капитан Салазар, Черная Борода и лорд Катлер Беккет.
Однако, судя по тому, как разворачивается история каждого фильма, вы, вероятно, не заметили, что сюжет редко вращается вокруг него. Более ранние фильмы франшизы показывают, что Джек просто хочет, чтобы его оставили в покое, но его судьба и неоспоримо сильные моральные суждения каждый раз возвращают его в эту историю.
Но на самом деле Джек не главный герой, он всего лишь второстепенный персонаж, который затмил всех остальных благодаря безупречной игре Джонни Деппа и впечатляющему стилю самого героя. Джек жаждет свободы, но постоянно попадает в этот перекрестный огонь противоположных сторон добра и зла, правды и тайны, любви и предательства.
Джек Воробей стоит в центре этой хаотичной, но прекрасно продуманной приключенческой истории о пиратах, ищущих сокровища, разрушающих проклятия и доказывающих, что любовь и дружба могут пересекать океаны и пускаться в приключения.
Однако, судя по тому, как разворачивается история каждого фильма, вы, вероятно, не заметили, что сюжет редко вращается вокруг него. Более ранние фильмы франшизы показывают, что Джек просто хочет, чтобы его оставили в покое, но его судьба и неоспоримо сильные моральные суждения каждый раз возвращают его в эту историю.
Но на самом деле Джек не главный герой, он всего лишь второстепенный персонаж, который затмил всех остальных благодаря безупречной игре Джонни Деппа и впечатляющему стилю самого героя. Джек жаждет свободы, но постоянно попадает в этот перекрестный огонь противоположных сторон добра и зла, правды и тайны, любви и предательства.
Джек Воробей стоит в центре этой хаотичной, но прекрасно продуманной приключенческой истории о пиратах, ищущих сокровища, разрушающих проклятия и доказывающих, что любовь и дружба могут пересекать океаны и пускаться в приключения.
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- Система Станиславского и знаменитые актёры, работающие по ней
- Что будет, если искупаться в одном бассейне с пираньями
- 8 деталей костюмов киногероев, которые мало кто замечал, но у них есть целая история
- Как Олег Борисов на съемках фильма «За двумя зайцами» усмирил вспыльчивого и экспансивного режиссера
- Муравьиная карусель смерти, жуткая своей бессмысленностью и беспощадностью
Новости партнёров
- там опять напихают какой то повесточной морали которую я терпеть не могу
- и там не будет джони депа - который даже не смотря на отвратительный сюжет мог бы для меня вытащить фильм своей игрой