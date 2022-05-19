Дельфин из океанариума чуть не утопил тренера

687
3
1
Во время выступления дельфин из океанариума Майами обидевшись на тренера, утащил ее под воду и чуть не утопил. До самого конца никто не понимал, что происходит: зрители думали, что видят забавный трюк.
В океанариуме Майами случилось ЧП: дельфин чуть не утащил тренера под воду прямо во время представления. На кадрах, снятых ничего не подозревающей зрительницей, видно, как дрессировщица яростно плещется, пытаясь плыть задом наперёд. Затем ее на несколько секунд утаскивают под воду, потом она в панике добирается до края бассейна, где пытается прийти в себя. В океанариум подтвердили, что тренер была доставлена в больницу, но быстро отпущена, поскольку серьезных травм не получила.
Шеннон Карпентер, женщина, которая снимала нападение дельфинов, позже сказала в интервью: «Дети ликовали и думали, что это здорово. Даже взрослые не сразу заподозрили, что что-то не так».
В океанариуме заявили, что дрессировщица случайно поцарапала дельфина, из-за чего животное агрессивно отреагировало на нее. Однако Дженна Уоллес, бывшая сотрудница, заявила, что у этого дельфина наблюдались случаи такого поведения, и это не был единичный инцидент.
Океанариум Майами уже стал центром споров после того, как активисты по защите прав животных, в том числе из известной зоозащитной организации PETA, провели расследование в морском тематическом парке развлечений на предмет жестокого обращения с животными. Один из членов PETA заявил, что океанариум Майами - это еще один пример эксплуатации дельфинов, и что он должен быть закрыт навсегда.
Шеннон Карпентер, женщина, которая снимала нападение дельфинов, позже сказала в интервью: «Дети ликовали и думали, что это здорово. Даже взрослые не сразу заподозрили, что что-то не так».
В океанариуме заявили, что дрессировщица случайно поцарапала дельфина, из-за чего животное агрессивно отреагировало на нее. Однако Дженна Уоллес, бывшая сотрудница, заявила, что у этого дельфина наблюдались случаи такого поведения, и это не был единичный инцидент.
Океанариум Майами уже стал центром споров после того, как активисты по защите прав животных, в том числе из известной зоозащитной организации PETA, провели расследование в морском тематическом парке развлечений на предмет жестокого обращения с животными. Один из членов PETA заявил, что океанариум Майами - это еще один пример эксплуатации дельфинов, и что он должен быть закрыт навсегда.
«PETA призывает океанариум прекратить эксплуатацию дельфинов и жестокое обращение с ними, доставив их в приюты как можно быстрее, чтобы их больше никогда не использовали в безвкусных шоу и чтобы никто больше не пострадал», — говорится в заявлении главного юрисконсульта РЕТА Джареда Гудмана.
За последние несколько лет океанариум Майами был неоднократно уличен в нарушении прав животных. В отчете Министерства сельского хозяйства США говорится, что животных здесь кормят гнилой рыбой, среда их обитания находится в аварийном состоянии, а за животными не ухаживают должным образом.
За последние несколько лет океанариум Майами был неоднократно уличен в нарушении прав животных. В отчете Министерства сельского хозяйства США говорится, что животных здесь кормят гнилой рыбой, среда их обитания находится в аварийном состоянии, а за животными не ухаживают должным образом.
В океанариуме Майами, помимо дельфинов, также живет Лолита, 52-летняя косатка, которая размещается в самом маленьком аквариуме для косаток в мире. Многие группы по защите прав животных безуспешно призывали к освобождению Лолиты. Также ранее сообщалось, что несколько дельфинов в океанариуме погибли из-за недостаточного ухода.
"Эти животные заслуживают лучшей жизни, свободной от мучений в этих парках развлечений, - говорит представитель зоозащитной организации. - И потом, никакие тренировки не подготовят вас к тому моменту, когда животное резко передумает и решит, что больше не будет играть с вами. Помните об этом и держитесь подальше от диких животных, дав им жить своей жизнью".
"Эти животные заслуживают лучшей жизни, свободной от мучений в этих парках развлечений, - говорит представитель зоозащитной организации. - И потом, никакие тренировки не подготовят вас к тому моменту, когда животное резко передумает и решит, что больше не будет играть с вами. Помните об этом и держитесь подальше от диких животных, дав им жить своей жизнью".
Источник: — переведено специально для fishki.net
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- "Виноваты родители!": в Одессе дельфин укусил мальчика
- Симпатичный волк, о котором вы никогда не слышали
- Очаровательные кадры знакомства животных в зоопарках
- Коронавирус подарил свободу пингвинам
- Приключения морского льва в закрывшемся на карантин океанариуме
Новости партнёров
=============
у неё маникюр