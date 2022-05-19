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Дельфин из океанариума чуть не утопил тренера

Дельфин из океанариума чуть не утопил тренера

Автор:
19 мая 2022 08:30
Сообщество : Животные
Метки: дельфин   животные   конфликт   майами   океанариум   опасная работа   тренер   чрезвычайное происшествие   
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Во время выступления дельфин из океанариума Майами обидевшись на тренера, утащил ее под воду и чуть не утопил. До самого конца никто не понимал, что происходит: зрители думали, что видят забавный трюк.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: дельфин   животные   конфликт   майами   океанариум   опасная работа   тренер   чрезвычайное происшествие   
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4  комментария
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48
Lexx 2 часа назад
Обидишься тут, всю жизнь жить в бассейне, на потеху публике.
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29
eutace 5 минут назад
дрессировщица случайно поцарапала дельфина
=============
у неё маникюр
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24
WORLD Час назад
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5k
Джейсон Вурхиз Час назад
Не заметил трагизма. Как обычно сенсация на пустом месте. Ну оконул он ее в воду. Через 15 секунд она уже выплывает. Нечего мучить животину, дельфин не робот и тоже имеет права на свои ответные действия.
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