Дельфин из океанариума чуть не утопил тренера

В океанариуме Майами случилось ЧП: дельфин чуть не утащил тренера под воду прямо во время представления. На кадрах, снятых ничего не подозревающей зрительницей, видно, как дрессировщица яростно плещется, пытаясь плыть задом наперёд. Затем ее на несколько секунд утаскивают под воду, потом она в панике добирается до края бассейна, где пытается прийти в себя. В океанариум подтвердили, что тренер была доставлена в больницу, но быстро отпущена, поскольку серьезных травм не получила. Шеннон Карпентер, женщина, которая снимала нападение дельфинов, позже сказала в интервью: «Дети ликовали и думали, что это здорово. Даже взрослые не сразу заподозрили, что что-то не так». В океанариуме заявили, что дрессировщица случайно поцарапала дельфина, из-за чего животное агрессивно отреагировало на нее. Однако Дженна Уоллес, бывшая сотрудница, заявила, что у этого дельфина наблюдались случаи такого поведения, и это не был единичный инцидент. Океанариум Майами уже стал центром споров после того, как активисты по защите прав животных, в том числе из известной зоозащитной организации PETA, провели расследование в морском тематическом парке развлечений на предмет жестокого обращения с животными. Один из членов PETA заявил, что океанариум Майами - это еще один пример эксплуатации дельфинов, и что он должен быть закрыт навсегда.

2022-05-19T08:30:43+03:00