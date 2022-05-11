«Преступление века», которого не было: похищение блокнотов Дарвина и 20 лет поисков

Неудивительно, что на этом фоне мало кого удивило сообщение об исчезновении из Кембриджской библиотеки двух блокнотов стоимостью в несколько миллионов долларов. Что же в них было столь ценного?

Научные записки самого Чарльза Дарвина, которые никогда не публиковались. А ведь именно в них содержался теория об эволюции всего живого с самого пути становления. Например, в них хранился набросок «Древо жизни», показывавший, как животные передают последующим поколениям свои приобретённые навыки и характеристики.