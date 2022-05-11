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«Преступление века», которого не было: похищение блокнотов Дарвина и 20 лет поисков

«Преступление века», которого не было: похищение блокнотов Дарвина и 20 лет поисков

Автор:
11 мая 2022 22:45
Сообщество : Истории
Метки: Великобритания   книги   похищение века   преступление   преступление века   теория эволюции   чарльз дарвин   
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Великобритания является бесспорным лидером по числу странных преступлений, связанных с предметами культуры. Например, в 1987 году некий Роберт Кембридж шмальнул из дробовика в эскиз да Винчи прямо в стенах национальной галереи.

В 2009 году иранский учёный попал за решётку за то, что проник в Британскую библиотеку и вырезал скальпелем несколько страниц из ценной книги 16-го века. А в 2014 году группа грабителей попыталась похитить урну с прахом Фрейда.

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Неудивительно, что на этом фоне мало кого удивило сообщение об исчезновении из Кембриджской библиотеки двух блокнотов стоимостью в несколько миллионов долларов. Что же в них было столь ценного?


Научные записки самого Чарльза Дарвина, которые никогда не публиковались. А ведь именно в них содержался теория об эволюции всего живого с самого пути становления.  Например, в них хранился набросок «Древо жизни», показывавший, как животные передают последующим поколениям свои приобретённые навыки и характеристики.

Интересно в этом преступлении другое. В 2000 году блокноты взяли для фотографирования, однако они исчезли. Правда, известно об этом стало лишь через год во время инвентаризации, когда нашли пустую коробку от них, лежавшую не на своём месте.

Почему так поздно? Дело в том, что библиотека Кембриджа занимает площадь в 300 кв. километров и хранит около 10 млн различных книг. В итоге экспонаты вяло пытались найти, пока в 2017 году не решили целенаправленно прочесать архивный фонд.

Лишь в 2020 году в университете признали, что блокноты пропали и призвали общественность помочь с поисками, ведь в Великобритании была распространена торговля музейными ценностями. Например, в том же 2017 году была задержана банда из Румынии, выкравшая из разных библиотек работы Ньютона и Данте.

Можно было бы назвать кражу претендентом на «преступление века», если бы не ироничный и благополучный исход. В марте этого года на одном из этажей Кембриджа, где нет камер, обнаружили подарочный пакет, внутри которого и находились те самые блокноты. К ним была приложена записка некоего человека «X», желавшего библиотекарю счастливой пасхи.

Лишь в начале апреля было официально объявлено, что это те самые блокноты, которые, к тому же, находились в идеальном состоянии. Многие учёные мира вздохнули с облегчением, пока полиция всё ещё питает надежды найти похитителей.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Великобритания   книги   похищение века   преступление   преступление века   теория эволюции   чарльз дарвин   
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Енот Потаскун 6 часов назад
Автор, серьезно? Палишся. Пост без комментариев и с малым количеством лайков в горящем? Ну-ну.
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Антибиотик
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