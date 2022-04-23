К 1840-м годам при правлении Луи Филиппа Франция вновь вступила в конфронтацию с Великобританией, и французы опять задумались об укреплении фортами своих береговых линий. Вспомнили и о недострое - форте Боярд. Интересно, что к тому времени камни уже утрамбовались естественным образом, создав надежное основание для будущих укреплений. Опять же, не стоит забывать о прогрессе, который продвинулся вперед.



Продолжили строительство форта французы с середины 1840-х годов. На 1854 год они завершили первый этаж, еще через 3 года - второй этаж и обзорную платформу с башней. Полностью окончено строительство форта было лишь в 1866 году.



Что получилось? Форт Боярд - укрепление, которое вмещало 250 человек гарнизона. По задумке форт должен был ощетиниться 74 артиллерийскими батареями, но по факту на вооружении его находилось всего 30 пушек. Полную осаду без помощи извне такой форт мог выдержать в течении 2 месяцев.



Как видно, судьба у форта была очень непростой, он строился невероятно долго. К моменту завершения строительства в мире изменилось уже буквально все, начиная от геополитической обстановки и заканчивая серьезными изменениями к подходу ведения войн. То есть по факту форт Боярд был уже просто не нужен, так как не мог ничего прикрыть и защитить. Укрепления еще какое-то время числились на балансе у французского военного ведомства, но не более. И, конечно, ни в каких войнах форт участия не принимал. Зато он успел послужить как тюрьма. но всего 2 года. В 1913 году форт Боярд был снят с баланса армии и заброшен.

Постепенно укрепления разрушались и разворовывались, а в годы Второй мировой войны немцы вообще били по форту в учебных целях. В 50-х годах о нем вдруг вспомнили, назвали его историческим наследием Франции, после чего были выделены "копейки" хоть на какое-то его содержание, хотя особо ситуации это не поменяло, и он продолжал медленно разрушаться. И только усилиями бизнесменов, которые выкупили форт и сделали из него площадку для телеигры "Форт Боярд", удалось поправить положение. Укрепления отреставрировали и восстановили уже к 88-му году, ну а полностью все работы по наведение порядка были завершены в начале нашего века.