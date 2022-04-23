"Форт Боярд" - одна из самых известных телеигр в мире, в том числе в определенные периоды времени она была невероятно популярна и у нас в России. Конечно, в каждой стране были свои, исключительно национальные версии, но все они про одно и тоже - про испытания в погоне за золотом. В общем, для своих лет это была довольно годная штука. Но сегодня речь не о том, а о самом форте.
Посмотрим на него исключительно с исторической точки зрения, ведь форт, где проходили съемки - это настоящий исторический объект, а не какая-нибудь специально выстроенная декорация.
Итак, форт стоит возле побережья Франции, в так называемом проливе Антьош. В общем-то, пока кому-то не пришла идея с телеигрой, он потихоньку превращался в руины. И, несомненно, его ждало запустение и забвение, если бы не счастливый случай и не находчивость некоторых людей. А ведь сколько сил и средств было в него вложено в свое время...
Началось все в 1666 году. При Людовике XIV начали возводить верфь у большого портового города Рошфор, что стоит в устье Шаранты. Река была не простой - это одна из важнейших водных артерий, по которой доставлялись грузы из Атлантики вглубь Франции. Естественно, такую важную точку необходимо было обезопасить, поэтому при впадении Шаранты в Бискайский залив, на косе Боярд, что тянулась между двумя островами, было решено возвести могучий форт. По задумке, он должен был защищать важный порт Рошфор, саму реку, по которой шла торговля, и только что отстроенную верфь. Этот форт получил название в честь косы, на которой было начато строительство - форт Боярд. Однако следует заметить, что так название звучит только в русском языке, на самом же деле и коса, и форт имеют, другое имя - Бойяр.
В общем, важность постройки форта была понятна всем, тем более что чаще всего в то время Франция конкурировала с Британией, обладающей огромным могучим флотом. Строить укрепления в выбранном месте было невероятно тяжело по той причине, что технологии того времени не позволяли сделать достаточно надежное основание для форта на песчаной косе. И хоть все расчеты, сехмы и планы были готовы, ответственный человек, маршал страны Ле Претер Де Вобан, отказался принимать решение о рискованном строительстве - так все и затухло.
Новая идея отстроить форт пришла к чиновникам уже при правлении короля Людовика XVI. В ходе Семилетней войны в 1763 году английские солдаты провели несколько блестящих десантных операций на острове Экс, так что французам стало ясно - они чрезвычайно уязвимы даже на самых важных своих объектах. Тогда составили новые планы по защите устья реки Шаранта, то есть по строительству крепости на косе Боярд, но в итоге проект отказались настолько дорогим, что он него просто отказались.
Третья попытка постройки форта была осуществлена уже при Наполеоне Бонапарте в начале 19 века. Инженерное дело тогда шагнуло уже достаточно далеко, во всяком случае, строить укрепления на песчаных косах люди научились, хоть это и по прежнему было сложной задачей. К тому же англичане опять продемонстрировали свое полное превосходство над французами на море, в том числе и разгромив флот Франции при Трафальгарском сражении в 1805 году. На этом фоне необходимость укрепления важных пунктов на побережье Франции возрастала.
По факту строительство форта Боярд начали еще в 1804 году. Тогда песчаную косу заложили камнями, причем это был невероятно долгий процесс - камни свозили из карьеров, но непосредственно на косу доставляли только во время отливов и в хорошую погоду, а вот с последним в том регионе было не очень здорово. В общем, все растянулось. Через 3 года стало ясно, что те камни, которые привезли в начале строительства, опустились вглубь песка под весом новых, то есть просто просели. Потом зимняя буря 1807-1808 года разрушила несколько уже готовых каменных насыпей. А ведь все это время стройка забирала огромные средства из казны! Все снова заглохло, в 1809 году продолжилось, а потом опять остановилось. Так форт и остался стоять недоделанным на долгие десятилетия.
К 1840-м годам при правлении Луи Филиппа Франция вновь вступила в конфронтацию с Великобританией, и французы опять задумались об укреплении фортами своих береговых линий. Вспомнили и о недострое - форте Боярд. Интересно, что к тому времени камни уже утрамбовались естественным образом, создав надежное основание для будущих укреплений. Опять же, не стоит забывать о прогрессе, который продвинулся вперед.
Продолжили строительство форта французы с середины 1840-х годов. На 1854 год они завершили первый этаж, еще через 3 года - второй этаж и обзорную платформу с башней. Полностью окончено строительство форта было лишь в 1866 году.
Что получилось? Форт Боярд - укрепление, которое вмещало 250 человек гарнизона. По задумке форт должен был ощетиниться 74 артиллерийскими батареями, но по факту на вооружении его находилось всего 30 пушек. Полную осаду без помощи извне такой форт мог выдержать в течении 2 месяцев.
Как видно, судьба у форта была очень непростой, он строился невероятно долго. К моменту завершения строительства в мире изменилось уже буквально все, начиная от геополитической обстановки и заканчивая серьезными изменениями к подходу ведения войн. То есть по факту форт Боярд был уже просто не нужен, так как не мог ничего прикрыть и защитить. Укрепления еще какое-то время числились на балансе у французского военного ведомства, но не более. И, конечно, ни в каких войнах форт участия не принимал. Зато он успел послужить как тюрьма. но всего 2 года. В 1913 году форт Боярд был снят с баланса армии и заброшен.
Постепенно укрепления разрушались и разворовывались, а в годы Второй мировой войны немцы вообще били по форту в учебных целях. В 50-х годах о нем вдруг вспомнили, назвали его историческим наследием Франции, после чего были выделены "копейки" хоть на какое-то его содержание, хотя особо ситуации это не поменяло, и он продолжал медленно разрушаться. И только усилиями бизнесменов, которые выкупили форт и сделали из него площадку для телеигры "Форт Боярд", удалось поправить положение. Укрепления отреставрировали и восстановили уже к 88-му году, ну а полностью все работы по наведение порядка были завершены в начале нашего века.
Источник:
АНТИФИШКИ
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