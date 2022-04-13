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В Госдуме совсем уже... ограничились

В Госдуме совсем уже... ограничились (1 фото)

Автор:
13 апреля 2022 05:00
Метки: youtube   госдума   е8анушки   факты   
1398
1
В Госдуме заявили об идее ограничить доступ к Youtube «минимум на 10 лет».

Источник:

Доступ к видеохостингу YouTube, которым владеет американская компания Google, необходимо закрыть в России по меньшей мере на десять лет, заявил депутат Госдумы от Крыма Алексей Черняк в интервью «РИА Новости». Так депутат отреагировал на блокировку администраторами видеохостинга YouTube-канала «Дума ТВ». Черняк является членом комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры.
«Я намерен предложить руководству Государственной думы рассмотреть вопрос законодательно запретить работу YouTube на территории нашей страны минимум на десять лет», — сказал он.
Депутат допустил, что руководство сервиса захочет возобновить его работу в России уже через один-два года. Однако, по его мнению, к тому моменту место YouTube уже займут отечественные платформы. «Cервис сам себе создал все условия, чтобы оказаться вне закона на территории России, что повлечет многомиллионный урон, причем исчисляемый не в рублях», — заявил Черняк.
YouTube заблокировал канал Государственной думы утром 9 апреля. На тот момент на «Думу ТВ» были подписаны 145 тыс. человек. Роскомнадзор потребовал от Google объяснить причину блокировки и восстановить доступ к каналу. Ведомство обвинило компанию том, что она разделяет «ярко выраженную антироссийскую позицию в информационной войне, развязанной Западом», и назвало YouTube «ключевой площадкой в распространении фейков», дискриминирующей официальные российские источники информации.
Google связал блокировку канала с санкциями США, которые Минфин страны ввел против самой Госдумы и ее депутатов. Парламентариям запретили посещать Соединенные Штаты, также вступил в силу запрет на совершение любых сделок с их участием.
После блокировки YouTube-канала Госдумы официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что видеохостинг сам «подписал себе приговор». Она призвала россиян как можно быстрее сохранить свой контент и перенести его на отечественные платформы.
Кроме «Думы ТВ», под блокировку YouTube попали более 50 каналов российских СМИ, в том числе РБК, НТВ, РЕН ТВ и «Известий», телеканала RT и агентства Sputnik. Такие же меры платформа ввела против «Спаса», «Царьграда», «Русского радио» и «России 24», а также «России 1» и «Первого канала». Кроме того, Google запретила российским государственным СМИ размещать рекламу на своих платформах.

В ответ Роскомнадзор наложил запрет на размещение рекламы Google и его информационных ресурсов. Также компанию и работающие в России поисковики обязали информировать пользователей о нарушении Google законов (ведомство требует от Youtube снять блокировки с каналов российских СМИ). Меры касаются поисковой системы Google, магазина приложений Google Play, мессенджера Google Chat, почтовой службы Gmail, а также самого YouTube и его музыкального сервиса YouTube Music.

Источник:

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Метки: youtube   госдума   е8анушки   факты   
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43  комментария
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8k
Александр Автор поста 4 часа назад
Походу, они кроме как запрещать, ничего путного делать не могут...
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1k
LK 13 секунд назад
А вконтакте и телегу тоже тогда надо запретить. Там еще больше этого кальция.
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8k
Сигизмунд Иванович Тагир-Оглы 3 минуты назад
отличная новость.
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3k
Veprь в напряге 15 минут назад
Я - не ютубозависимый, но наличие этого ресурса в доступе мне не колет - всякую хрень пропускаю мимо. Да и PR самозасвечиваемыx слуг народа туда же.
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38k
Игорь 24 минуты назад
А депутат не хочет разработать отечественный телефон на отечественной элементной базе, с отечественной ОС? Причём не хуже среднего Самсунга.

Вот когда такой аппарат появится в шрокой продаже и по дуступной цене, вот тогда пусть блокирует что хочет.
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−18
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−18
206
Кристофер Робин tmtorkosnceazk@candassociates.com Полчаса назад
В Вашем больном воображении и не такое возможно, Вы бы лучше прием лекарств не пропускали.
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Комментарий удален. Причина: разжигание межнациональной розни
−18
206
Кристофер Робин tmtorkosnceazk@candassociates.com Полчаса назад
Так.. геть от сюда! нечего тут фигню постить, те кто злой долго не живет, потому что нервные клетки не восстанавливаются.
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Комментарий удален. Причина: разжигание межнациональной розни
−18
249
Liberman 37 минут назад
все это продолжится и дальше... вот вопрос: как скоро заблочат аккаунты в Андройде?
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6k
klop 39 минут назад
Если какая-то контора ставят себя выше государства то какая цена этому государству.
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206
Кристофер Робин 42 минуты назад
Слушайте, я ютуб использую для обучения, тут до фига годной халявы по программированию, техническому зрению, и обработки больших данных. Кроме того, так как я не смотрю эфирные телеканалы на телевизоре уже более 10 лет, единственный способ нашей пропоганде до меня достучаться это ютуб, и они этим активно пользуются мне ютуб с утра до вечера в рекомендациях кидает видео про то какие молодцы наши власти. А теперь помимо субъективной оценки, скажите, кто-нибудь знал о существовании канала "дума тв"? И кто из тех кто смотрел этот канал на регулярной основе, считает личной трагедией закрытие этого канала?
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206
Кристофер Робин Джонатан Свифт 22 минуты назад
ХЗ, я не смотрю каналы в которых мне могут говорить о том что я должен гордится или стыдится, что я русский. Вот топ 5 каналов у меня в подписке AlexGyver, Антон Птушкин, Алексей Камерзанов (мир наш), Химия Просто, Физика от Побидинского, дальше еще штук 40 включая каналы где Китайская девушка под спокойную музыку готовит или работает по хозяйэству.
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206
Кристофер Робин Джонатан Свифт 8 минут назад
Я вот специально сейчас проверил, на 3 устройствах(андройд, андройд тв, и windows) на предмет рекомендаций всякого непотреба с Ваших слов, единственное что из политического обнаружил это последнее видео с канала украинского ведущего антона птушкина, который довольно дипломатично изложил свое видение на происходящее, и то я увидел это видио в рекомендациях потому что подписан на его канал. Может дело не в ютубе, а ваших предпочтениях контента, на которые реагирует алгоритм адаптивных рекомендаций контента.
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859
Мурчелло 3 часа назад
Автор,если тебе не нравится,вали в эвропу.Там наешься своим ютюбом досыта.
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206
Кристофер Робин Мурчелло 38 минут назад
Если тебе ютуб не нравится так не смотри его, или давай я по другому скажу что бы ты понял, к примеру, я не ем мяса и считаю что остальные тоже должны его не есть, я проталкиваю закон, который запрещает есть мясо всем. Кто ослушался тот предатель родины со всеми последствиями. Так понятней?
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859
Мурчелло 3 часа назад
Да уже, честно сказать, разницы никакой.Многое что есть на ютюбе уже есть на российской.Поиск уже блокирует гугля.Хрен что найдёшь.Нахожу на яндексе.Короче барагозят только продажные мрази.
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1k
Пошляк Стебаныч 3 часа назад
>>под блокировку YouTube попали более 50 каналов российских СМИ
===
А почему бы им не
>>сохранить свой контент и перенести его на отечественные платформы
???
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471
В. Л. 4 часа назад
а как? скажут низзя???
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2k
Денис 4 часа назад
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8k
Александр Автор поста 4 часа назад
О Дума проснулась, минус поставила. Иди, работай.
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