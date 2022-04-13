В Госдуме совсем уже... ограничились

Доступ к видеохостингу YouTube, которым владеет американская компания Google, необходимо закрыть в России по меньшей мере на десять лет, заявил депутат Госдумы от Крыма Алексей Черняк в интервью «РИА Новости». Так депутат отреагировал на блокировку администраторами видеохостинга YouTube-канала «Дума ТВ». Черняк является членом комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры.

«Я намерен предложить руководству Государственной думы рассмотреть вопрос законодательно запретить работу YouTube на территории нашей страны минимум на десять лет», — сказал он.

Депутат допустил, что руководство сервиса захочет возобновить его работу в России уже через один-два года. Однако, по его мнению, к тому моменту место YouTube уже займут отечественные платформы. «Cервис сам себе создал все условия, чтобы оказаться вне закона на территории России, что повлечет многомиллионный урон, причем исчисляемый не в рублях», — заявил Черняк.

YouTube заблокировал канал Государственной думы утром 9 апреля. На тот момент на «Думу ТВ» были подписаны 145 тыс. человек. Роскомнадзор потребовал от Google объяснить причину блокировки и восстановить доступ к каналу. Ведомство обвинило компанию том, что она разделяет «ярко выраженную антироссийскую позицию в информационной войне, развязанной Западом», и назвало YouTube «ключевой площадкой в распространении фейков», дискриминирующей официальные российские источники информации.

Google связал блокировку канала с санкциями США, которые Минфин страны ввел против самой Госдумы и ее депутатов. Парламентариям запретили посещать Соединенные Штаты, также вступил в силу запрет на совершение любых сделок с их участием.

После блокировки YouTube-канала Госдумы официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что видеохостинг сам «подписал себе приговор». Она призвала россиян как можно быстрее сохранить свой контент и перенести его на отечественные платформы.

Кроме «Думы ТВ», под блокировку YouTube попали более 50 каналов российских СМИ, в том числе РБК, НТВ, РЕН ТВ и «Известий», телеканала RT и агентства Sputnik. Такие же меры платформа ввела против «Спаса», «Царьграда», «Русского радио» и «России 24», а также «России 1» и «Первого канала». Кроме того, Google запретила российским государственным СМИ размещать рекламу на своих платформах.



В ответ Роскомнадзор наложил запрет на размещение рекламы Google и его информационных ресурсов. Также компанию и работающие в России поисковики обязали информировать пользователей о нарушении Google законов (ведомство требует от Youtube снять блокировки с каналов российских СМИ). Меры касаются поисковой системы Google, магазина приложений Google Play, мессенджера Google Chat, почтовой службы Gmail, а также самого YouTube и его музыкального сервиса YouTube Music.