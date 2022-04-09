Праведник, организовавший «Оргию»

«— Скажи, Оргия Праведников — это русский рок или нет?

— Это русский рок в самом его правильном проявлении. Просто это московская школа рок-музыки, скажем так. Она незаслуженно забыта, она не отрефлексирована. Дело в том, что в Москве в 1980-е существовало огромное количество групп музыкально настолько породистых, настолько не слабее того, что делалось в то время на Западе, настолько оригинальных, интересных по саунду.

— Можешь какие-то перечислить, которые лично тебе близки?

— Ты понимаешь, в чём дело? У них у всех, этих московских групп была одна фишка — они все были отстранённые. Вот почему так полыхнул сибирский или там ленинградский рок? И там, и там возникли Герои. Да, их музыканты играть не умели, они играли какую-то срань, но была харизматическая фигура рыцаря на коне и с шашкой, пардон, с мечом, которая и привлекала аудиторию. Аудитории было наплевать, что там играется. Москвичи — они такие центровые циники всегда были. Очень боялись искренности, очень боялись раскрыться, поэтому московское творчество было постмодернистским таким, с большой долей иронии или самоиронии. Без защитного колпака иронии московские музыканты не выходили к аудитории, им было ссыкотно, они боялись. Всё что они делали, они вкладывали в музыку. Там их, собственно говоря, нерв был, в музыке. А в текстах они кривлялись, как правило. Посмотрите на коренную московскую группу Звуки Му. Вот она вся такая. Говоря о великих музыкантах из Москвы, пожалуйста, это группа Нюанс. Нюанс единственная группа, которая участвовала в 1996 году, когда приезжали Bon Jovi и так далее, вот они тоже играли. Какая русская группа играла вместе с ними?

— Кстати, Бригада С играла. Они все под крылом Стаса Намина были.

— Под крылом Стаса Намина... Великолепный поп-джазовый проект. Нон-аккорды сплошные же были. Кстати, Бригада, большая часть состава — это наше музыкальное училище. Мои ровесники, с которыми я учился, Нос там, и так далее, Глобус. А потом эти дудки перешли в Ногу Свело, ещё один потрясающий по музыке и столь же ироничный отстранённый проект. Вот. А вообще этих групп было валом в те времена. Всё это ушло в песок.

— А вот «Шитрок» — это вы о чём пели? Кого подразумеваешь?

— Да самих себя, самих себя. Если послушать композицию «Шитрок», это ситуация, когда ты имеешь дело с аудиторией, которой медведь на ухо наступил. Это должно было выплеснуться. Это всего-навсего один аспект песни «Шитрок». На самом-то деле это о том, как пёс возвращается на свою блевотину. Шитрок — говносудьба. В финале этой песни все заливают красной кровью красные пионерские галстуки. Это 2012 год, мы чувствовали, что начнётся через 2 года. Но, с другой стороны, она и о музыке тоже» (из интервью С. Рымову).