Праведник, организовавший «Оргию»

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Вокалист, гитарист и автор большинства текстов группы Оргия Праведников Сергей Калугин отмечает своё 55-летие
Российский поэт, музыкант, автор песен Сергей Александрович Калугин родился 9 апреля 1967 года в Москве.
«У моего отца было не то 2, не то 3 класса образования, потом он стал лесником, потом моя мама-учёный привезла его в город, он протолкался там 20 лет, стал специалистом по микротелевизорам, а после этого опять вернулся в свой заповедник, где и просидел до самой смерти» — вспоминал Калугин.
Лет с 5-и родители пытались «приучить» сына к фортепиано, но из этого ничего не вышло. И с 10 лет Сергей начал самостоятельно учиться игре на гитаре. А в 11 лет его отдали в музыкальную школу, где он промучился почти год, но потом мальчика «со страшной силой» достали хор, сольфеджио и прочие вещи. Особенно хор, куда нужно было приходить и петь песни про Ленина.
Свои же песни и стихи Калугин начал писать в середине 1980-х гг. В 1983 году он написал первую песню. Она называлась «К третьей годовщине со дня смерти Высоцкого».
«У моего отца было не то 2, не то 3 класса образования, потом он стал лесником, потом моя мама-учёный привезла его в город, он протолкался там 20 лет, стал специалистом по микротелевизорам, а после этого опять вернулся в свой заповедник, где и просидел до самой смерти» — вспоминал Калугин.
Лет с 5-и родители пытались «приучить» сына к фортепиано, но из этого ничего не вышло. И с 10 лет Сергей начал самостоятельно учиться игре на гитаре. А в 11 лет его отдали в музыкальную школу, где он промучился почти год, но потом мальчика «со страшной силой» достали хор, сольфеджио и прочие вещи. Особенно хор, куда нужно было приходить и петь песни про Ленина.
Свои же песни и стихи Калугин начал писать в середине 1980-х гг. В 1983 году он написал первую песню. Она называлась «К третьей годовщине со дня смерти Высоцкого».
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«Я начал писать стихи лет в 16, в то время я жил на летних каникулах у отца на кордоне в Приокско-террасном заповеднике. В то время я очень любил Высоцкого, приближалась 3-я годовщина со дня его смерти. И внезапно у меня в голове зазвучали строчки, которые я как бы не придумал — они появились сами, ниоткуда. До этого момента я пробовал писать, получалось надуманно, длинно и глупо. А тут сразу был задан такой темп, упругость и качество стихотворной ткани, что я сам ошалел» (С. Калугин, ЖЖ).
Калугин находился тогда под влиянием русской поэзии начала века: Сергей Есенин, Николай Клюев и т.п. Песни, написанные им в тот период, во многом следовали советской бардовской традиции. Потом пошла ориентация на более агрессивный фолк-рок (нечто в духе того же Владимира Семёновича). Увлекался и «тяжёлой музыкой», но хард-рок и интеллектуальная музыка (King Crimson, Dead Can Dance) для него существовали всегда по отдельности, особняком стояли и интерес к джазу, этнической музыке и классической гитаре, которой он занимался.
Калугин находился тогда под влиянием русской поэзии начала века: Сергей Есенин, Николай Клюев и т.п. Песни, написанные им в тот период, во многом следовали советской бардовской традиции. Потом пошла ориентация на более агрессивный фолк-рок (нечто в духе того же Владимира Семёновича). Увлекался и «тяжёлой музыкой», но хард-рок и интеллектуальная музыка (King Crimson, Dead Can Dance) для него существовали всегда по отдельности, особняком стояли и интерес к джазу, этнической музыке и классической гитаре, которой он занимался.
« — Сергей, ты сказал, что несколько направлений соединилось в том, что ты в итоге стал делать, в том числе и бардовская музыка. Когда человека с гитарой люди видят, то сразу говорят: «О, это бард!». Вот насколько ты себя бардом считаешь? И если тебя бардом назовут, ты будешь спорить как-то?
— Ну, конечно же, хотелось бы считать себя, прежде всего, рок-музыкантом, и именно им. А авторская песня, у неё 2 недостатка из прочих моих 2 ипостасей идущих. И как классический музыкант, и как рок-музыкант я не мог не видеть крайний примитивизм этой самой бардовской песни. Ну, если брать её тотально. Мне нравились отдельные представители этого направления. Более того, это были даже не представители, а отцы-основатели, которые не слишком-то ответственны за то, как их детище потом развивалось и во что превратилось. Реально очень любил Высоцкого. В нём, я не первый это говорю, был вот этот рок-н-ролльный драйв.
Он был очень ритмичен. Он был очень надрывен, как… Motorhead! И, соответственно, это меня пленяло в нём. Я с большим уважением, симпатией и любовью относился и отношусь к Окуджаве. Опять-таки, как музыкант с образованием, могу сказать, что интересные мелодические находки были у него. Он играл очень просто, но не банально. Позже авторская песня всё-таки пропитывалась некими влияниями, в неё пришёл и регги, и джаз. И всякие Иващенко-Васильевы, например, они достаточно породистый материал уже…
— Ну, вот тогда, в 1997, самое логичное, может быть поверхностное, но логичное для тебя определение — рок-бард. Согласен?
— Ну, собственно, так меня и величали. Пока через какое-то время Лёха не придумал: «Калугин, отвечая на вопрос, в каком стиле ты один играешь, отвечай «бард-н-хэви»...» (из интервью С. Калугина Сергею Рымову, радио «Ракурс», программа «Живьём. Четверть века спустя», 2021).
— Ну, конечно же, хотелось бы считать себя, прежде всего, рок-музыкантом, и именно им. А авторская песня, у неё 2 недостатка из прочих моих 2 ипостасей идущих. И как классический музыкант, и как рок-музыкант я не мог не видеть крайний примитивизм этой самой бардовской песни. Ну, если брать её тотально. Мне нравились отдельные представители этого направления. Более того, это были даже не представители, а отцы-основатели, которые не слишком-то ответственны за то, как их детище потом развивалось и во что превратилось. Реально очень любил Высоцкого. В нём, я не первый это говорю, был вот этот рок-н-ролльный драйв.
Он был очень ритмичен. Он был очень надрывен, как… Motorhead! И, соответственно, это меня пленяло в нём. Я с большим уважением, симпатией и любовью относился и отношусь к Окуджаве. Опять-таки, как музыкант с образованием, могу сказать, что интересные мелодические находки были у него. Он играл очень просто, но не банально. Позже авторская песня всё-таки пропитывалась некими влияниями, в неё пришёл и регги, и джаз. И всякие Иващенко-Васильевы, например, они достаточно породистый материал уже…
— Ну, вот тогда, в 1997, самое логичное, может быть поверхностное, но логичное для тебя определение — рок-бард. Согласен?
— Ну, собственно, так меня и величали. Пока через какое-то время Лёха не придумал: «Калугин, отвечая на вопрос, в каком стиле ты один играешь, отвечай «бард-н-хэви»...» (из интервью С. Калугина Сергею Рымову, радио «Ракурс», программа «Живьём. Четверть века спустя», 2021).
В 1986 году Сергей окончил Музыкальное училище им. Октябрьской Революции (ныне — Музыкальный колледж №1 им. Альфреда Шнитке) по классу классической гитары. Играл в училище на банджо в диксиленде (который впоследствии почти полным составом влился в Бригаду С — но там Калугин уже не работал).
А чтобы свести концы с концами, Сергей подрабатывал ночным сторожем в армянском обувном кооперативе, затем в церкви (откуда вылетел за пьянку), торговал лифчиками в «Лужниках», и книгами в «Олимпийском». Всякое бывало.
А чтобы свести концы с концами, Сергей подрабатывал ночным сторожем в армянском обувном кооперативе, затем в церкви (откуда вылетел за пьянку), торговал лифчиками в «Лужниках», и книгами в «Олимпийском». Всякое бывало.
Зимой того же, 1986 года, музыкант впервые выступил на публике — на «квартирнике», куда попал по протекции российско-американского гитариста-виртуоза Юрия Наумова. Песни этого периода, которые Наумов сравнил с творчеством Александра «СашБаша» Башлачёва (подробнее — здесь: 27 из 60-и – Время Колокольчиков (Часть 1)), вошли в магнитоальбом «Путь», который сам Калугин записал в 1989 году. Однако, широкой известности песни этого цикла не принесли, хотя музыкант достаточно много выступал с ними, и даже был приглашён на Советско-французский фестиваль в Баку.
Его музыка сочетает в себе как классическую гитару, так и традиционные мотивы рок-музыки, при этом используются различные этнические направления, барокко, фламенко.
В 1987 году Сергей попытался создать свою первую хэви-метал-группу День Гнева, распавшуюся уже через год, не успев дать ни одного концерта и не оставив ни одной записи. Единственная песня из репертуара группы, вошедшая впоследствии в репертуар Калугина — рок-баллада «Покой и свобода», изданная в 2001 году на альбоме Оргии Праведников «Оглашенные, изыдите!».
В 1989 году в Бельгии, по инициативе кинорежиссёра и продюсера Мишеля Драшусова, Калугин вместе с Игорем Смирновым (Искусственные Дети) записывает цикл песен в аранжировке французского музыканта Жерара Гаварона, который вышел затем на МК под названием «Moscow». Ныне оба альбома являются коллекционной редкостью, чему немало способствует сам музыкант, препятствуя их распространению.
В 1987 году Сергей попытался создать свою первую хэви-метал-группу День Гнева, распавшуюся уже через год, не успев дать ни одного концерта и не оставив ни одной записи. Единственная песня из репертуара группы, вошедшая впоследствии в репертуар Калугина — рок-баллада «Покой и свобода», изданная в 2001 году на альбоме Оргии Праведников «Оглашенные, изыдите!».
В 1989 году в Бельгии, по инициативе кинорежиссёра и продюсера Мишеля Драшусова, Калугин вместе с Игорем Смирновым (Искусственные Дети) записывает цикл песен в аранжировке французского музыканта Жерара Гаварона, который вышел затем на МК под названием «Moscow». Ныне оба альбома являются коллекционной редкостью, чему немало способствует сам музыкант, препятствуя их распространению.
В том же году Сергей снялся в д/ф «Socialist City» (Великобритания, BBC, реж. Брюс Джемсон).
Калугин — в русском роке человек особенный. Длительное время общаясь с Наумовым, и изучая культурные традиции разных народов мира, он решил отойти на время от активного музицирования и заняться созданием собственного стиля. Результатом этой работы стали композиции, принесшие музыканту известность, стилистику которых можно определить как «world music».
Калугин — в русском роке человек особенный. Длительное время общаясь с Наумовым, и изучая культурные традиции разных народов мира, он решил отойти на время от активного музицирования и заняться созданием собственного стиля. Результатом этой работы стали композиции, принесшие музыканту известность, стилистику которых можно определить как «world music».
Постоянно выступать Калугин начал весной 1993 года. Он показал свои новые песни в некоторых клубах Москвы, выступил «вживую» на местном и центральном радио. Тогда Сергей начал широко использовать в своих песнях элементы фолк-рока, барокко и фламенко, а в текстах часто встречались аллюзии на творчество Дж. Р.Р. Толкина, христианскую мистику и многое другое — фактически, в то время Сергей открыл стиль «дарк-фолк» в России (правда, как он скажет много позднее, «открыл и закрыл»). Дебютная его программа впоследствии частично была издана на альбоме «Nigredo» («Весна», «Ступени», «Ночь Защиты», «Туркестанский Экспресс» и др.), записанном по инициативе Драшусова летом 1994 года на студии «Рок-Академия» (выпущен в том же году на СD бельгийским независимым рекорд-лейблом «MDC-Records»). В его записи приняли участие Александр Косорунин (Лига Блюза), Михаил Рыжов (Рок-Академия), Ольга Арефьева (Ковчег), Игорь Смирнов, Юрий Лопатин (Ансамбль старинной музыки Консорт), и др.
« — Разумеется, там халявы – море. Но даже то, что мы там напортачили, абсолютно нивелировал Жан-Марк Генс, царство ему небесное, который сводил этот альбом. Это очень серьёзный бельгийский звукорежиссёр, который работал с Руссосом, с Патрисией Каас. Вот ему в лапы попало то, что мы там поназаписали. И он, будучи серьёзным человеком, все недостатки утопил, а все достоинства вытащил. И создал продукт из этого хаоса. Я когда впервые это услышал, мне совершенно не понравилось. Я-то считал, что из того, что мы там наиграли и напели, можно сделать Pink Floyd. Теперь я понимаю, насколько это были, мягко говоря, иллюзии. А он, действительно, сделал для этого альбома всё, что только мог. Только благодаря этому, и благодаря тому, кстати говоря, что, несмотря на всю нашу шару, с нами работал Володя Тараненко, который записывал этот альбом. Он говорил: «Моя единственная задача, чтобы, когда ты через 20 лет поставишь этот альбом, тебя не вырвало».
— Ты сейчас можешь слушать этот альбом? Нормально?
— Подташнивает, но не рвёт. Так что Володя со своей задачей справился. Да, он нас там насадил на метроном, вокруг которого мы мотылялись как черти в банке, но, тем не менее, это хоть как-то ритмично, то, что получилось. Ну, а там где Саша Косорунин играл, он был великолепным барабанщиком, там, где он поучаствовал, там насчёт ритмики вопросов нет.
— Это всё-таки остаётся твоей визитной карточкой? Именно как сольного исполнителя?
— Визитной и единственной. Я же потом сольных проектов не выпускал. По крайней мере, это не позорная визитная карточка. В 24 года такое записать — это нормально» (из интервью С. Рымову).
— Ты сейчас можешь слушать этот альбом? Нормально?
— Подташнивает, но не рвёт. Так что Володя со своей задачей справился. Да, он нас там насадил на метроном, вокруг которого мы мотылялись как черти в банке, но, тем не менее, это хоть как-то ритмично, то, что получилось. Ну, а там где Саша Косорунин играл, он был великолепным барабанщиком, там, где он поучаствовал, там насчёт ритмики вопросов нет.
— Это всё-таки остаётся твоей визитной карточкой? Именно как сольного исполнителя?
— Визитной и единственной. Я же потом сольных проектов не выпускал. По крайней мере, это не позорная визитная карточка. В 24 года такое записать — это нормально» (из интервью С. Рымову).
Реакцией на выход диска стало множество радиоэфиров (несмотря на то, что по хронометражу композиции значительно превосходят стандарт радио и не укладываются ни в один радиоформат), несколько телепрограмм, положительные рецензии в прессе, а также отклики коллег.
Примерно тогда же Сергей принял участие в реализации студийного проекта Майки Новак (Германия), а также в проектах Елены Камбуровой и Ольги Арефьевой.
Примерно тогда же Сергей принял участие в реализации студийного проекта Майки Новак (Германия), а также в проектах Елены Камбуровой и Ольги Арефьевой.
Сразу же после «Nigredo» музыкант попытался записать новый альбом, но у него не оказалось музыкантов, которые могли бы адекватно работать с его материалом.
И в 1995 году Калугин вновь попытался осуществить свою мечту, создав рок-группу Дикая Охота, название которой было взято из германской мифологии, в составе: сам Сергей — акустическая и, изредка электрогитара, Ярослав Фёдоров — бас-гитара (прекрасно владевший классической гитарой, но об игре на басу не имевший ни малейшего представления!), Анастасия Гронская — синтезатор (и опять же: Анастасия хорошо владела классическими клавишными, но синтезатор ей пришлось осваивать в процессе), Юрий Коняев — барабаны (присоединился к группе позднее).
Охота все 3 года своего существования держалась только на энтузиазме самого Калугина и естественным образом закончила своё существование к 1998 году, не оставив после себя ни одной официальной записи. Впрочем, всё это время Сергей продолжал выступать и сольно с программой из «Nigredo» и новыми песнями, собирая залы до 700 человек.
И в 1995 году Калугин вновь попытался осуществить свою мечту, создав рок-группу Дикая Охота, название которой было взято из германской мифологии, в составе: сам Сергей — акустическая и, изредка электрогитара, Ярослав Фёдоров — бас-гитара (прекрасно владевший классической гитарой, но об игре на басу не имевший ни малейшего представления!), Анастасия Гронская — синтезатор (и опять же: Анастасия хорошо владела классическими клавишными, но синтезатор ей пришлось осваивать в процессе), Юрий Коняев — барабаны (присоединился к группе позднее).
Охота все 3 года своего существования держалась только на энтузиазме самого Калугина и естественным образом закончила своё существование к 1998 году, не оставив после себя ни одной официальной записи. Впрочем, всё это время Сергей продолжал выступать и сольно с программой из «Nigredo» и новыми песнями, собирая залы до 700 человек.
В том же году товариществом с ограниченной ответственностью Фонд «Загубленное Детство» (ФоЗД/FoZD, создан рок-музыкантами и участниками мотоклуба «Ночные Волки», Президент — музыкант и писатель Олег «Гастелло» Абрамов) на «Празднике Загубленного Детства» — церемонии вручения наград за высшие достижения в области отечественной рок-музыки, — Калугин был признан лучшим акустическим рок-гитаристом.
Весной 1998 года из Охоты уходит Фёдоров, а Коняев уезжает работать в Саудовскую Аравию. Калугин решает не продолжать проект и выступает в акустике — один и в сопровождении Дениса «Дэна» Шильникова (губная гармошка, Тут Как Тут). В том же году его принимают в Союз Писателей РФ.
В сезон 1997-98 гг. совместно с Арефьевой Калугин создаёт акустическую программу песен английского ренессанса, которую так и назвали – «Ренессанс».
С февраля 1999 года музыкант приступил к работе над совместной программой с московской арт-рок-группой ARТель, чья музыка ассоциировалась с Jethro Tull благодаря поющему флейтисту Юрию Русланову, даже внешне чуть похожему на Яна Андерсона. При этом музыка Сергея не утратила своего этнического начала, но приобрела настоящую роковую жёсткость (смеха ради музыканты обозначили свой стиль как «этно-трэш»).
С февраля 1999 года музыкант приступил к работе над совместной программой с московской арт-рок-группой ARТель, чья музыка ассоциировалась с Jethro Tull благодаря поющему флейтисту Юрию Русланову, даже внешне чуть похожему на Яна Андерсона. При этом музыка Сергея не утратила своего этнического начала, но приобрела настоящую роковую жёсткость (смеха ради музыканты обозначили свой стиль как «этно-трэш»).
«— Как ты вообще сошёлся с музыкантами ARТели?
— Я не оставлял идеи собрать группу, и до меня дошла информация, что есть такой флейтист, Юра Русланов, а у него имеется великолепная арт-роковая группа, играющая нежнейшую акустическую музыку. Я позвонил ему, и тут выяснилось, что сотрудничество со мной им тоже интересно, коллектив они уже сложившийся, а в акустике ребята играли из-за отсутствия барабанщика. Когда я пришёл, барабанщик уже появился, и они освирепели буквально до Сепультуровского уровня. Позже началась очень серьёзная работа по подбору музыки к моим вещам.
ARТель была прекрасной группой, но с недостаточной «центрушечкой». Играли же люди замечательно… Когда мы приблизительно распределяли обязанности, чтобы понять, кто в нашем деле отвечает за какую сферу, выяснилось, что у каждого очерчена некая область. Например, я считаю вещь завершенной, когда в ней присутствует развитый сюжет, интересный литературный подход. Лёша, гитарист, ответственен за объём, ему важно, чтобы вперёд шла некая масса, сметающая всё на своем пути. Юра, флейтист, заботится о мелодической линии. Басист даёт «подоснову», барабанщик завершает картину. Каждый оказался на своём месте. ARТель существовала и до меня, просто вместе мы совершили качественный скачок» (из интервью С. Калугина Сергею Дементьеву, inrock/«ИнРок», 2000).
После ряда выступлений с лёгкой руки слушателей проект получил название Оргия Праведников.
— Я не оставлял идеи собрать группу, и до меня дошла информация, что есть такой флейтист, Юра Русланов, а у него имеется великолепная арт-роковая группа, играющая нежнейшую акустическую музыку. Я позвонил ему, и тут выяснилось, что сотрудничество со мной им тоже интересно, коллектив они уже сложившийся, а в акустике ребята играли из-за отсутствия барабанщика. Когда я пришёл, барабанщик уже появился, и они освирепели буквально до Сепультуровского уровня. Позже началась очень серьёзная работа по подбору музыки к моим вещам.
ARТель была прекрасной группой, но с недостаточной «центрушечкой». Играли же люди замечательно… Когда мы приблизительно распределяли обязанности, чтобы понять, кто в нашем деле отвечает за какую сферу, выяснилось, что у каждого очерчена некая область. Например, я считаю вещь завершенной, когда в ней присутствует развитый сюжет, интересный литературный подход. Лёша, гитарист, ответственен за объём, ему важно, чтобы вперёд шла некая масса, сметающая всё на своем пути. Юра, флейтист, заботится о мелодической линии. Басист даёт «подоснову», барабанщик завершает картину. Каждый оказался на своём месте. ARТель существовала и до меня, просто вместе мы совершили качественный скачок» (из интервью С. Калугина Сергею Дементьеву, inrock/«ИнРок», 2000).
После ряда выступлений с лёгкой руки слушателей проект получил название Оргия Праведников.
В октябре того же года Калугин выпускает уникальный по-своему CD «Несло», c записью своего ток-шоу — презентация диска стала одновременно и представлением нового проекта.
О дебютном выступлении в официальной истории группы было сказано:
«Вопрос о том, можно ли считать дебютом группы то, что произошло на сцене, и, главное, можно ли считать группой то, что там дебютировало — остаётся открытым (...) Несколько лет спустя, прослушав запись этого мероприятия, Калугин поклялся никогда больше не выходить на сцену пьяным, и слово своё сдержал. Поразительно, но, несмотря на всю гнусность происшедшего, многим услышанное понравилось, а хаотическое, но шустрое перебирание пьяными придурками струн и клавиш кому-то показалось виртуозным».
О дебютном выступлении в официальной истории группы было сказано:
«Вопрос о том, можно ли считать дебютом группы то, что произошло на сцене, и, главное, можно ли считать группой то, что там дебютировало — остаётся открытым (...) Несколько лет спустя, прослушав запись этого мероприятия, Калугин поклялся никогда больше не выходить на сцену пьяным, и слово своё сдержал. Поразительно, но, несмотря на всю гнусность происшедшего, многим услышанное понравилось, а хаотическое, но шустрое перебирание пьяными придурками струн и клавиш кому-то показалось виртуозным».
С самого момента своего основания ОП занимается сочетанием несочетаемого. В каждом альбоме группы присутствуют песни в различных музыкальных стилях — от героических рок-баллад до death-metal, и от кантри до «тяжёлого барокко».
Множество пластов музыкального и смыслового материала группы могут порадовать тех, кто «в теме», кто любит расшифровывать намёки и отсылки. Но при этом пронзительные, запоминающиеся мелодии бьют точно в цель, а тексты цепляют с первого раза и разбираются на цитаты. Название группы как нельзя лучше передаёт суть их творчества. Но это — оргия интеллекта, эмоций и эстетики. И глубина текстов, яркая образность, необычный для рока низкий голос. Калейдоскоп «чернушных» образов не должен обманывать: эта «Оргия» сыграна «Праведниками».
В конце 1999 - начале 2000 года Сергей с группой, в качестве этакой «пробы пера», записывает на студии Академии несколько композиций нового альбома, не планируя их выпуска. Тем не менее, по ряду причин (главная из которых — пиратство) к весне запись в виде мини-альбома выходит на CD под тем же названием, что и проект — «Оргия Праведников».
Затем, только ещё начинавшая свой путь группа арендовала теплоход, набила его поклонниками и сыграла для них концерт на воде, в лучших традициях Sex Pistols. Сиё действо вылилось затем в концертный альбом под названием «Кораблик».
Затем, только ещё начинавшая свой путь группа арендовала теплоход, набила его поклонниками и сыграла для них концерт на воде, в лучших традициях Sex Pistols. Сиё действо вылилось затем в концертный альбом под названием «Кораблик».
Первый же официальный альбом ОП, получивший название «Оглашенные, изыдите!» вышел в 2000 году.
А 2-ой номерной альбом — «Двери! Двери!» — был презентован группой только осенью 2005 года. Несмотря на длительную паузу, он снискал много положительных отзывов критиков и слушателей.
А 2-ой номерной альбом — «Двери! Двери!» — был презентован группой только осенью 2005 года. Несмотря на длительную паузу, он снискал много положительных отзывов критиков и слушателей.
Затем группой были опубликованы: концертный «Кораблик», сингл с «программной» песней «Последний Воин Мёртвой Земли» и ряд сайд-проектов, наиболее значимым из которых стал альбом «Rosarium», увидевший свет в 2006 году и представляющий собой венок сонетов в авторском чтении Калугина, сопровожденный музыкальными миниатюрами гитариста ОП Буркова.
«Каждая пластинка — это школа, которую мы проходим. Мы учимся чему-то новому, и, как правило, то, чему мы научились при работе над очередным альбомом, проявляется на следующем диске. Поэтому альбомы развиваются поступательно. Мы учимся в процессе этой работы» (С. Калугин, ЖЖ).
«Каждая пластинка — это школа, которую мы проходим. Мы учимся чему-то новому, и, как правило, то, чему мы научились при работе над очередным альбомом, проявляется на следующем диске. Поэтому альбомы развиваются поступательно. Мы учимся в процессе этой работы» (С. Калугин, ЖЖ).
В 2007 году ОП выпустила 3-й студийный альбом «Уходящее Солнце», проведя концертный тур в его поддержку по городам России и ближнего зарубежья.
Затем альбомы стали выпускать с периодичностью 1 в 2 года, чередуя студийные и концертные записи.
Затем альбомы стали выпускать с периодичностью 1 в 2 года, чередуя студийные и концертные записи.
В состав ОП входят: Калугин — тексты, вокал, ак. гитара, Алексей Бурков — электрогитара, ак. гитара, мандолина, бэк-вокал, Юрий Русланов — флейта, синтезатор (с 2007 г.), мандолина, ак. гитара, программинг, перкуссия, бэк-вокал (ушёл в июне 2021 г. по необъявленным причинам), Артемий Бондаренко — бас, бэк-вокал, Александр Ветхов — барабаны, перкуссия.
Выступают музыканты ОП иногда и как трио Кулагин-Русланов-Бурков с акустическими версиями песен для акустической гитары и флейты. На концерты эти приходят, как «старые» поклонники группы, так и их дети.
«— Скажи, Оргия Праведников — это русский рок или нет?
— Это русский рок в самом его правильном проявлении. Просто это московская школа рок-музыки, скажем так. Она незаслуженно забыта, она не отрефлексирована. Дело в том, что в Москве в 1980-е существовало огромное количество групп музыкально настолько породистых, настолько не слабее того, что делалось в то время на Западе, настолько оригинальных, интересных по саунду.
— Можешь какие-то перечислить, которые лично тебе близки?
— Ты понимаешь, в чём дело? У них у всех, этих московских групп была одна фишка — они все были отстранённые. Вот почему так полыхнул сибирский или там ленинградский рок? И там, и там возникли Герои. Да, их музыканты играть не умели, они играли какую-то срань, но была харизматическая фигура рыцаря на коне и с шашкой, пардон, с мечом, которая и привлекала аудиторию. Аудитории было наплевать, что там играется. Москвичи — они такие центровые циники всегда были. Очень боялись искренности, очень боялись раскрыться, поэтому московское творчество было постмодернистским таким, с большой долей иронии или самоиронии. Без защитного колпака иронии московские музыканты не выходили к аудитории, им было ссыкотно, они боялись. Всё что они делали, они вкладывали в музыку. Там их, собственно говоря, нерв был, в музыке. А в текстах они кривлялись, как правило. Посмотрите на коренную московскую группу Звуки Му. Вот она вся такая. Говоря о великих музыкантах из Москвы, пожалуйста, это группа Нюанс. Нюанс единственная группа, которая участвовала в 1996 году, когда приезжали Bon Jovi и так далее, вот они тоже играли. Какая русская группа играла вместе с ними?
— Кстати, Бригада С играла. Они все под крылом Стаса Намина были.
— Под крылом Стаса Намина... Великолепный поп-джазовый проект. Нон-аккорды сплошные же были. Кстати, Бригада, большая часть состава — это наше музыкальное училище. Мои ровесники, с которыми я учился, Нос там, и так далее, Глобус. А потом эти дудки перешли в Ногу Свело, ещё один потрясающий по музыке и столь же ироничный отстранённый проект. Вот. А вообще этих групп было валом в те времена. Всё это ушло в песок.
— А вот «Шитрок» — это вы о чём пели? Кого подразумеваешь?
— Да самих себя, самих себя. Если послушать композицию «Шитрок», это ситуация, когда ты имеешь дело с аудиторией, которой медведь на ухо наступил. Это должно было выплеснуться. Это всего-навсего один аспект песни «Шитрок». На самом-то деле это о том, как пёс возвращается на свою блевотину. Шитрок — говносудьба. В финале этой песни все заливают красной кровью красные пионерские галстуки. Это 2012 год, мы чувствовали, что начнётся через 2 года. Но, с другой стороны, она и о музыке тоже» (из интервью С. Рымову).
— Это русский рок в самом его правильном проявлении. Просто это московская школа рок-музыки, скажем так. Она незаслуженно забыта, она не отрефлексирована. Дело в том, что в Москве в 1980-е существовало огромное количество групп музыкально настолько породистых, настолько не слабее того, что делалось в то время на Западе, настолько оригинальных, интересных по саунду.
— Можешь какие-то перечислить, которые лично тебе близки?
— Ты понимаешь, в чём дело? У них у всех, этих московских групп была одна фишка — они все были отстранённые. Вот почему так полыхнул сибирский или там ленинградский рок? И там, и там возникли Герои. Да, их музыканты играть не умели, они играли какую-то срань, но была харизматическая фигура рыцаря на коне и с шашкой, пардон, с мечом, которая и привлекала аудиторию. Аудитории было наплевать, что там играется. Москвичи — они такие центровые циники всегда были. Очень боялись искренности, очень боялись раскрыться, поэтому московское творчество было постмодернистским таким, с большой долей иронии или самоиронии. Без защитного колпака иронии московские музыканты не выходили к аудитории, им было ссыкотно, они боялись. Всё что они делали, они вкладывали в музыку. Там их, собственно говоря, нерв был, в музыке. А в текстах они кривлялись, как правило. Посмотрите на коренную московскую группу Звуки Му. Вот она вся такая. Говоря о великих музыкантах из Москвы, пожалуйста, это группа Нюанс. Нюанс единственная группа, которая участвовала в 1996 году, когда приезжали Bon Jovi и так далее, вот они тоже играли. Какая русская группа играла вместе с ними?
— Кстати, Бригада С играла. Они все под крылом Стаса Намина были.
— Под крылом Стаса Намина... Великолепный поп-джазовый проект. Нон-аккорды сплошные же были. Кстати, Бригада, большая часть состава — это наше музыкальное училище. Мои ровесники, с которыми я учился, Нос там, и так далее, Глобус. А потом эти дудки перешли в Ногу Свело, ещё один потрясающий по музыке и столь же ироничный отстранённый проект. Вот. А вообще этих групп было валом в те времена. Всё это ушло в песок.
— А вот «Шитрок» — это вы о чём пели? Кого подразумеваешь?
— Да самих себя, самих себя. Если послушать композицию «Шитрок», это ситуация, когда ты имеешь дело с аудиторией, которой медведь на ухо наступил. Это должно было выплеснуться. Это всего-навсего один аспект песни «Шитрок». На самом-то деле это о том, как пёс возвращается на свою блевотину. Шитрок — говносудьба. В финале этой песни все заливают красной кровью красные пионерские галстуки. Это 2012 год, мы чувствовали, что начнётся через 2 года. Но, с другой стороны, она и о музыке тоже» (из интервью С. Рымову).
В конце 2020 года вышел последний на сегодня студийный альбом ОП — «Время Будить Королей» («Звезды Идут Сквозь Нас», «Танец Казановы» и др.). В этом альбоме Сергей максимально осуществил свою давнюю мечту — иметь хороший тяжёлый звук, «на 95-97% сделали то, что всегда хотели» по словам музыканта, объёмней, глубже и чище.
3 февраля 2021 года в московском «Glavclub Green Concert» на ул. Орджоникидзе ОП с помпой отметила юбилеи сразу 2-х альбомов: 20-летие LP «Оглашенные, изыдите!» и 15-летие пластинки «Уходящее Солнце». Оба альбома были исполнены вживую, группа выступила большим электрическим составом, дополненным приглашёнными музыкантами. Шоу такого масштаба ОП в последний раз демонстрировала ещё в «доковидную эру».
А 16 апреля в «Главклубе», в рамках празднования «Дня рождения Сергея Калугина», состоялась презентация новой программы «Прыгай в Огонь!». На заглавную его песню был выпущен клип.
По своему мировоззрению Калугин — православный христианин, придерживается монархических взглядов.
«Я — монархист и акцентирую внимание на ценностях, которые совершенно игнорируются современной цивилизацией: Иерархия, Служение, Красота, Порядок» (С. Калугин, ЖЖ).
Дискография С. Калугина:
В составе ОП: «Оргия Праведников» (макси-сингл, 2000), «Оглашенные, изыдите!» (2001) , «Последний Воин Мёртвой Земли» (сингл, 2003), «Кораблик» (концертный альбом, 2004), «Двери! Двери!» (2005), «Уходящее Солнце» (2007), «Солнцестояние» (Live-концерт в клубе «Орландина», С-Петербург, март 2007 г., 2008), «Для Тех, Кто Видит Сны. Vol.1» (2010), «Шитрок» (макси-сингл, 2012), «Вперёд и Вверх» (концертный, 2014), «Вдаль По Синей Воде» (интернет-сингл, 2014), «Для Тех, Кто Видит Сны. Vol.2» (2016), «С.М.С. (Станция Мёртвых Сердец)» (2017), «Пламя Изнутри» (2018) , «#джастстудио» (концертный, 2018), «Время Будить Королей» (2020).
Соло: «Путь» (магнитоальбом, 1989), «Moscow» (магнитоальбом, 1989), «Nigredo» (1994), «Несло» (запись тв. вечера, где С. Калугин отвечает на вопросы и читает стихи, 1998), «Rosarium. Венок сонетов» (совместно с А. Бурковым, 2006).
В составе ОП: «Оргия Праведников» (макси-сингл, 2000), «Оглашенные, изыдите!» (2001) , «Последний Воин Мёртвой Земли» (сингл, 2003), «Кораблик» (концертный альбом, 2004), «Двери! Двери!» (2005), «Уходящее Солнце» (2007), «Солнцестояние» (Live-концерт в клубе «Орландина», С-Петербург, март 2007 г., 2008), «Для Тех, Кто Видит Сны. Vol.1» (2010), «Шитрок» (макси-сингл, 2012), «Вперёд и Вверх» (концертный, 2014), «Вдаль По Синей Воде» (интернет-сингл, 2014), «Для Тех, Кто Видит Сны. Vol.2» (2016), «С.М.С. (Станция Мёртвых Сердец)» (2017), «Пламя Изнутри» (2018) , «#джастстудио» (концертный, 2018), «Время Будить Королей» (2020).
Соло: «Путь» (магнитоальбом, 1989), «Moscow» (магнитоальбом, 1989), «Nigredo» (1994), «Несло» (запись тв. вечера, где С. Калугин отвечает на вопросы и читает стихи, 1998), «Rosarium. Венок сонетов» (совместно с А. Бурковым, 2006).
P.S. В тексте поста присутствуют ссылки на мой же, внезапно переставший работать аккаунт, прошу не счесть за плагиат.
Источники:
https://orgia.ru/about/
https://www.last.fm/ru/music/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9+%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8%D0%BD/+wiki
https://zen.yandex.ru/media/rockcult/genii-otechestvennogo-darkfolka-segodnia-rodilsia-sergei-kalugin-6064227bf57165397e128ee0
https://agro-portal.su/vikistati/13774-fond-zagublennogo-detstva.html
https://zaycev.net/artist/128973
https://r-cast.ru/quarter_of_century/sergey-kalugin
http://orgius.ru/interview/credo.html
http://inrock.ru/interviews/sergej_kalugin_i_artel_2000
https://web.archive.org/web/20211226145008/https://glavclub.com/orgiya-pravednikovhttps://web.archive.org/web/20211226145008/https://glavclub.com/orgiya-pravednikov
https://orgia.ru/about/
https://www.last.fm/ru/music/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9+%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8%D0%BD/+wiki
https://zen.yandex.ru/media/rockcult/genii-otechestvennogo-darkfolka-segodnia-rodilsia-sergei-kalugin-6064227bf57165397e128ee0
https://agro-portal.su/vikistati/13774-fond-zagublennogo-detstva.html
https://zaycev.net/artist/128973
https://r-cast.ru/quarter_of_century/sergey-kalugin
http://orgius.ru/interview/credo.html
http://inrock.ru/interviews/sergej_kalugin_i_artel_2000
https://web.archive.org/web/20211226145008/https://glavclub.com/orgiya-pravednikovhttps://web.archive.org/web/20211226145008/https://glavclub.com/orgiya-pravednikov
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