Немного истории в фото

13.

Это фото, сделанное Бертом Харди (Bert Hardy) для журнала Picture Post, со временем превратилось в очень популярный и излюбленный образ, символ давно минувшей беззаботной поры послевоенного времени.

Пэт выступала в танцевальной группе Tiller Girls в Блэкпуле. Там и было сделано знаменитое фото. «После шоу вечером в одну из пятниц в нашу гримёрную вошла помощница режиссёра и сказала, что нас хотят видеть два парня. Нам было по семнадцать, мы начали хихикать, я, кажется, сказала Венди: «Не думаешь ли ты, что нас разыскал Голливуд?»

«Мы вышли познакомиться с ними и были слегка озадачены, потому что они были староваты для нас. Один представился как репортёр Picture Post, а другим был Берт Харди».

Они хотели сфотографировать девушек для фотоконкурса, благодаря которому, как они надеялись, журнал поднимет продажи, и Пэт и Веди согласились. «На следующее утро мы встретились с Бертом и репортёром, Брайаном. У Берта была камера Box Brownie (Kodak), и он сделал много фотографий с нами на пляже, а потом мы подошли к перилам на набережной».

«В тот день было очень ветрено, в Блэкпуле всегда ветрено, и моё платье постоянно задиралось. Люди потом спрашивали меня, действительно ли я смеялась, но на самом деле мне было очень страшно. Со стороны пляжа был большой обрыв, и, если вы посмотрите на снимок, то увидите, что я крепко держусь за Венди, тогда-то ветер и задрал мне юбку». Через несколько недель фотография была опубликована на обложке журнала, хотя Пэт и не понравилось, как она выглядит. «Ноги у меня, кажется, были слишком худыми»,- вспоминала она. Недовольна она была и работой ретушёра. «Под платьем у меня был сплошной купальник, но на снимке я выгляжу так, будто я без трусиков».