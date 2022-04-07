Немного истории в фото

2.
Фотопостановка ....Наша Лили и Арум Лилия... от Стефана Лоранта. Американская танцовщица Мэри Луиза Фуллер и цветок. 1937 год.
3.
Фотограф в поисках чего-нибудь интересного. Зимние гонки «Имперская ярмарка» (Imperial Fairgrounds mid-winter races), 1976 год
4.
Фото Пантеона в Риме, сделанное в 1860 году. Глядя на это фото, что-то не верится, что Пантеон был построен в 125 году. На вид типичное средневековье, причём довольно позднее..
5.
Судно–молоковоз, 1956 год, Москва. Такие суда доставляли из подмосковных ферм свежее молоко в Москву.
6.
Студент Мадрасского универ готовясь к экзаменам привязал себя за волосы к гвоздю чтобы не заснуть. Британская Индия, 1909 г.
9.
Сеанс одновременной игры чемпиона мира Анатолия Карпова, изюминка фото в том, что слева играет 12–летний Гарри Каспаров, Ленинград, 1975 год
10.
25 января 1995 года в английском футболе случилось одно из самых скандальных внефутбольных событий.
Игра была вязкой, а счет – 1:1. Несмотря на все старания манкуниацы никак не могли выйти вперед. Нападающего МЮ Эрика Кантона опекал защитник Ричард Шоу. Опекал жестко и не вполне чисто. Француз завелся и ответил Шоу грязным фолом, за что тут же получил заслуженную красную карточку. По дороге в раздевалку Эрик услышал от болельщика Мэттью Симмонса, крики: «Катись домой, грязная французская свинья!» И Кантона второй раз за день не стерпел. Он перепрыгнул рекламные щиты и в прыжке ногой ударил болельщика в грудь, а потом кулаком влепил ему в челюсть.
Происшествие стало предметом разбирательства не только дисциплинарной спортивной комиссии, но и уголовного суда. Британский суд приговорил гражданина Франции Кантона к двум месяцам тюрьмы. Однако вскоре благодаря адвокатам тюремный срок был заменен 120 часами общественных работ, которые Эрик добросовестно посвятил урокам футбола для детишек. А Мэттью Симмонс, получив небольшой срок за оскорбление, отмотал его от звонка до звонка.
11.
«Рука помощи». 12 июля 1935 года.
12.
На фото Джим Торп — американский спортсмен, легкоатлет.
13.
Когда в ветреный день 1951 года Пэт Стюарт позировала со своей подружкой Венди на перилах набережной курортного городка Блэкпул в Англии, она и понятия не имела, что эта фотография станет знаменитой.
Пэт выступала в танцевальной группе Tiller Girls в Блэкпуле. Там и было сделано знаменитое фото. «После шоу вечером в одну из пятниц в нашу гримёрную вошла помощница режиссёра и сказала, что нас хотят видеть два парня. Нам было по семнадцать, мы начали хихикать, я, кажется, сказала Венди: «Не думаешь ли ты, что нас разыскал Голливуд?»
«Мы вышли познакомиться с ними и были слегка озадачены, потому что они были староваты для нас. Один представился как репортёр Picture Post, а другим был Берт Харди».
Они хотели сфотографировать девушек для фотоконкурса, благодаря которому, как они надеялись, журнал поднимет продажи, и Пэт и Веди согласились. «На следующее утро мы встретились с Бертом и репортёром, Брайаном. У Берта была камера Box Brownie (Kodak), и он сделал много фотографий с нами на пляже, а потом мы подошли к перилам на набережной».
«В тот день было очень ветрено, в Блэкпуле всегда ветрено, и моё платье постоянно задиралось. Люди потом спрашивали меня, действительно ли я смеялась, но на самом деле мне было очень страшно. Со стороны пляжа был большой обрыв, и, если вы посмотрите на снимок, то увидите, что я крепко держусь за Венди, тогда-то ветер и задрал мне юбку». Через несколько недель фотография была опубликована на обложке журнала, хотя Пэт и не понравилось, как она выглядит. «Ноги у меня, кажется, были слишком худыми»,- вспоминала она. Недовольна она была и работой ретушёра. «Под платьем у меня был сплошной купальник, но на снимке я выгляжу так, будто я без трусиков».
14.
На фото Исаак Спрэг, знаменитый в XIX веке "человек-скелет", который ездил по всему миру и удивлял публику своей незаурядной внешностью.
15.
«Порше Кайен» был подарен дистрибьютором Porsche Московскому правительству, а оно по каким–то причинам отдало его Московской службе пожаротушения.
Но нет. Евгений Чернышев переделал «Кайен» в полноценный пожарный автомобиль, и из пятиместного тот превратился в трехместный: половину салона заняли баллоны со сжатым воздухом, огнетушители, маски, резервуары, сабельная пила, набор цепей, запасной аккумулятор. На передке появилась профессиональная лебедка, на крыше — маячки. «Cayenne», помимо мажористости, является ещё и хорошим внедорожником, плюс весьма динамичен, что позволяло Чернышеву оперативно выезжать на место событий.
Евгений Чернышев уже будучи начальником всё равно первым приезжал на пожар и начинал работать один, за что получил прозвища «Тушила» и «Разведчик». На его счету была ликвидация 250 пожаров, включая крайне сложные возгорания Останкинской башни, Манежа, МГУ... И Cayenne был для него не способом доминировать над окружающими, а этаким служебным псом.
Евгений Чернышев погиб 20 марта 2010 года из–за обрушения крыши при тушении бизнес–центра на 2–ой Хуторской в Москве. До этого он успел вывести пять человек. Ему было 46 лет.
16.
1949 год. Круговой ресторан The Track для автомобилистов, Лос-Анжелес.
17.
На фото Toyota RV-2 1972 год.
— в октябре 1972года на Токийском автосалоне;
— в апреле 1973, на автосалоне в Нью-Йорке.
Пара дверей открывались наподобие раковины моллюска, они занимали всю заднюю часть кузова.
Интегрированный усилительный каркас в задней части кузова, являлся и жесткой основой для крепежа откидных дверей для плотного закрытия. В закрытом состоянии эти двери соединялись друг с другом в середине крыши, без центральной консоли. Когда двери были открыты, то между ними можно было растянуть палатку.
Двое взрослых могли разместиться на спальных местах — трансформерах в секции палатки, а еще двое взрослых могли спать на передних сиденьях, спинки которых раскладывались в спальные места. В целом инновация была хорошо воспринята публикой, но, видимо недостаточно, чтобы поставить автомобиль в серийное производство.
19.
После концерта The Rolling Stones, Варшава, Польша, 1967 год. Сразу видно, люди пришли на ВИА не сидеть сложа руки.
21.
Офис и первый магазин фирмы Самсунг - мелкой фирмочки, торгующей рыбой и овощами. Корея. 1938 год.
22.
Девушка из Женского Королевского Армейского Корпуса (WRAC) хвастается новой татуировкой своим коллегам-подружкам, 1943 год. (раскрашено)
25.
Британские десантники достают из контейнеров складные мотоциклы, или Welbikes. Булфорд, Юго-Западная Англия, 9 июня 1943 года. По-видимому, учения
28.
На фото американский служащий посольства бьет по лицу вьетнамца в борьбе за место в последнем вертолете, который улетает из посольства США во время эвакуации в Сайгоне, 1975 год.
30.
Легкие танки FT-17 на маневрах бельгийской армии. Опознавательные знаки в виде карточных мастей. 1919 г
31.
Знатная невеста на пути к свадьбе, с одетой на голове корзиной, чтобы никто не увидел ее лица до этой церемонии. Фучжоу, Китай, 1913 год
32.
Когда уроки труда были общими. СССР, 1958 год. А до этого, в более ранних классах мальчишки шили фартуки и пришивали пуговицы наравне девочками.
33.
Крестьянский дом, в котором родился Иосиф Сталин, укрытый зданием-саркофагом из мрамора. Грузия, Шида-Картли Гори. Автор Margaret Bourke-White. Для журнала LIFE август 1941 год
34.
Кристиан Диор с помощницей творит очередную коллекцию. Модель, одетая в юбку-солнце (также называемую Венчик), 50-е годы
35.
В 1976 году компания Pro Arts, занимающаяся изготовлением постеров, предложила начинающей актрисе Фэрре Фоссет сфотографироваться для постера. Причем в бикини.
Расстроенный фотограф, который теперь даже не был уверен, что его работу примут, предложил Фэрре надеть то, в чем ей будет комфортно. Мисс Фоссет надела какой-то красный купальник, который откопала в шкафу. Кроме того, компания-заказчик постера не снабдила актрису ни гримером, ни парикмахером. Фэрра накрасилась сама (даже не взглянув в зеркало), а пряди в волосах подчеркнула соком лимона, а фоном послужило старое цветастое одеяло. Всего в тот день было сделано 40 вариантов снимков. Одному предстояло стать легендарным…
Еще ни один постер с девушкой не имел такого бешеного успеха, как постер с Фэррой в красном купальнике. Он украшал спальни подростков, кабины дальнобойщиков, раздевалки чирлидерш. Всего было продано 12 миллионов копий! (только официально, не считая пиратских)
Источник:
АНТИФИШКИ
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настоящему индейцу завсегда везде ништяк