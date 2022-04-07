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Немного истории в фото

Немного истории в фото (35 фото)

Автор:
07 апреля 2022 22:53
Метки: интересно   история   фото   
685
35
Небольшая подборка фотографий разной степени историчности.
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Источник:

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Метки: интересно   история   фото   
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2  комментария
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25k
Юрьевич 43 минуты назад
"Американский индеец Джим из Оклахомы"

настоящему индейцу завсегда везде ништяк
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5k
Джордж. Вашингтон. 39 минут назад
как говорится, ни на что не намекаю...
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