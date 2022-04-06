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Пивное шоу на рок-концерте

Пивное шоу на рок-концерте (1 фото + 1 видео)

Автор:
06 апреля 2022 12:07
Метки: Концерт   Музыка   видео   музыкант   перфоманс   пиво   прикол   шоу   
335
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Музыкант устроил небольшое, но довольно запоминающее пивное представление во время одной из песен. Получилось дешево и сердито!
Повелитель пива.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Концерт   Музыка   видео   музыкант   перфоманс   пиво   прикол   шоу   
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4  комментария
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8k
Игорь 2 часа назад
надо было полторашки задействовать - было бы круче
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7k
Влад 11 минут назад
пять раз пересмотрел)))
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44k
dima423 2 часа назад
а че, круто)))
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15k
Booka1a 2 часа назад
ЛЮТЫЙ
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