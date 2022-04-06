Пивное шоу на рок-концерте

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Музыкант устроил небольшое, но довольно запоминающее пивное представление во время одной из песен. Получилось дешево и сердито!
Повелитель пива.
Источник:
АНТИФИШКИ
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