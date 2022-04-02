Житель Зимбабве чудом пережил жестокое нападение крокодилов

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Житель Зимбабве провел несколько месяцев в больнице, приходя в себя после жестокого нападения не менее трех или четырех крокодилов в рыбацком пруду недалеко от города Ньямхунга. Вот что произошло.
Инцидент случился в январе, когда Александр Чимедза пришел к канализационным прудам Ньямхунга в поисках красных червей. Он хотел использовать их в качестве наживки для ловли леща кариба (жена сказала ему, что сыта по горло тигровой рыбой, которую он обычно приносил домой).
К сожалению, как только Александр приблизился к заросшему берегу пруда, на него напали несколько крокодилов. Он утверждает, что один крокодил пытался схватить его за левую руку, но он инстинктивно отдернул её. Но потом другому крокодилу удалось цапнуть его за правую руку.
К сожалению, как только Александр приблизился к заросшему берегу пруда, на него напали несколько крокодилов. Он утверждает, что один крокодил пытался схватить его за левую руку, но он инстинктивно отдернул её. Но потом другому крокодилу удалось цапнуть его за правую руку.
"Как только я избежал захвата левой руки, я почувствовал, как другой крокодил схватил меня за правую руку, —рассказал Чимедза изданию The Herald. — Меня затянуло в воду и крутило в одну сторону, и в этот момент я понял, что моя рука сломается, если я буду сопротивляться. Поэтому я позволил своей руке двигаться в том направлении, в котором она изгибалась".
Как только ему удалось восстановить равновесие после того, как его скрутило, как кусок ткани, мужчина почувствовал, что к нему приблизился ещё один крокодил — и сомкнул свои массивные челюсти вокруг его ахиллова сухожилия, разорвав его на куски. Другой на его месте уже бы попрощался с жизнью и стал добычей хищников, но Александр Чимедза нашел в себе силы дать им отпор.
Вот секрет его чудесного спасения: он увидел открытую пасть одной из рептилий, сунул туда руку и протолкнул её как можно сильнее, в результате чего вода заполнила желудок крокодила. Александр утверждает, что вскоре после этого животное утонуло.
Как только ему удалось восстановить равновесие после того, как его скрутило, как кусок ткани, мужчина почувствовал, что к нему приблизился ещё один крокодил — и сомкнул свои массивные челюсти вокруг его ахиллова сухожилия, разорвав его на куски. Другой на его месте уже бы попрощался с жизнью и стал добычей хищников, но Александр Чимедза нашел в себе силы дать им отпор.
Вот секрет его чудесного спасения: он увидел открытую пасть одной из рептилий, сунул туда руку и протолкнул её как можно сильнее, в результате чего вода заполнила желудок крокодила. Александр утверждает, что вскоре после этого животное утонуло.
На берегу водоёма Александр был не один, а с друзьями. Пока он боролся с крокодилами, его друзья забрасывали рептилий большими камнями. Что в итоге сработало, неизвестно, но крокодилы бросили свою добычу в луже крови и уплыли восвояси. Пострадавшего мужчину вытащили из воды и доставили в районную больницу Кариба, а затем перевели в больницу Мутендери в соседней Замбии.
За прошедшие дни и месяцы врачи очистили глубокие раны Чимедзы, зашили его и провели несколько операций, в том числе пересадку кожи и реконструкцию его ахиллова сухожилия. Ему хирургическим путем имплантировали как минимум пять металлических пластин, чтобы помочь быстрее срастить сломанные кости, но только одна из них навсегда останется в его теле.
Александр Чимедза больше не может двигать правой рукой, но постоянная платиновая пластина, установленная в его правом плече, надежно удерживает руку. Врачи также предупредили Чимедзу, чтобы он пока не двигал правой ногой, так как на заживление ахиллова сухожилия требуется время.
За прошедшие дни и месяцы врачи очистили глубокие раны Чимедзы, зашили его и провели несколько операций, в том числе пересадку кожи и реконструкцию его ахиллова сухожилия. Ему хирургическим путем имплантировали как минимум пять металлических пластин, чтобы помочь быстрее срастить сломанные кости, но только одна из них навсегда останется в его теле.
Александр Чимедза больше не может двигать правой рукой, но постоянная платиновая пластина, установленная в его правом плече, надежно удерживает руку. Врачи также предупредили Чимедзу, чтобы он пока не двигал правой ногой, так как на заживление ахиллова сухожилия требуется время.
"Я не могу работать и заботиться о своей семье, как раньше. Теперь я полагаюсь на добрых людей и благотворителей, чтобы выжить. Я чувствую, что мне будет необходимо инвалидное кресло, иначе моя жена будет привязана ко мне постоянно", — говорит мужчина.
Несмотря на трудности, которые ему приходится сейчас преодолевать, Александр Чимедза считает, что остаться в живых было огромным везением. В конце концов, сколько людей могут сказать, что пережили нападение крокодила, не говоря уже сразу о трёх или четырёх смертоносных рептилиях?
Несмотря на трудности, которые ему приходится сейчас преодолевать, Александр Чимедза считает, что остаться в живых было огромным везением. В конце концов, сколько людей могут сказать, что пережили нападение крокодила, не говоря уже сразу о трёх или четырёх смертоносных рептилиях?
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Ynews зимбабве крокодилы крокодилы-людоеды нападение животных нападение крокодила неравная схватка схватка человек и крокодил
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