Житель Зимбабве чудом пережил жестокое нападение крокодилов

"Как только я избежал захвата левой руки, я почувствовал, как другой крокодил схватил меня за правую руку, —рассказал Чимедза изданию The Herald. — Меня затянуло в воду и крутило в одну сторону, и в этот момент я понял, что моя рука сломается, если я буду сопротивляться. Поэтому я позволил своей руке двигаться в том направлении, в котором она изгибалась".



Как только ему удалось восстановить равновесие после того, как его скрутило, как кусок ткани, мужчина почувствовал, что к нему приблизился ещё один крокодил — и сомкнул свои массивные челюсти вокруг его ахиллова сухожилия, разорвав его на куски. Другой на его месте уже бы попрощался с жизнью и стал добычей хищников, но Александр Чимедза нашел в себе силы дать им отпор.



Вот секрет его чудесного спасения: он увидел открытую пасть одной из рептилий, сунул туда руку и протолкнул её как можно сильнее, в результате чего вода заполнила желудок крокодила. Александр утверждает, что вскоре после этого животное утонуло.