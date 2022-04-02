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Житель Зимбабве чудом пережил жестокое нападение крокодилов

Житель Зимбабве чудом пережил жестокое нападение крокодилов (4 фото)

Автор:
02 апреля 2022 11:10
Сообщество : Животные
Метки: Ynews   зимбабве   крокодилы   крокодилы-людоеды   нападение животных   нападение крокодила   неравная схватка   схватка   человек и крокодил   
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Житель Зимбабве провел несколько месяцев в больнице, приходя в себя после жестокого нападения не менее трех или четырех крокодилов в рыбацком пруду недалеко от города Ньямхунга. Вот что произошло.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   зимбабве   крокодилы   крокодилы-людоеды   нападение животных   нападение крокодила   неравная схватка   схватка   человек и крокодил   
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3  комментария
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apqurhf 59 минут назад
жестокое нападение, это убийство крокодилов всякими членососами для удовольствия или из-за шкуры. а тут крокодил просто решил покушать.
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Patmaz Час назад
Какой эгоист. А крокодилы теперь голодные!
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