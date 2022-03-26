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Просто богиня: сербский визажист с помощью кистей и косметики творит настоящую магию

Просто богиня: сербский визажист с помощью кистей и косметики творит настоящую магию (16 фото)

Автор:
26 марта 2022 08:47
Сообщество : ФотоМир
Метки: Стефан Суботич   внешность   грим   косметика   лицо   макияж   сербский визажист   
410
16

Выглядит это, конечно, завораживающе. Но такой макияж явно не подойдет для повседневной жизни.

Сербский визажист С

тефан Суботич настоящий мастер художественного макияжа. Можно смело сказать, что он настоящий волшебник в мире бьюти-индустрии, вот только вместо волшебной палочки он использует волшебные кисточки и, конечно же, свой талант. Иначе как магией результат его работ назвать нельзя. Посредством косметических манипуляций мастера в глазах женщин появляется настоящая искра и радость, а это ведь самое важное!


Даже взгляд поменялся

×
×

Вот это трансформация!

Настоящая дива

«Потому что ты это заслужила!»

Совсем другой человек

После двух часов работы

Настоящая лисица

Страшно сказать, сколько лет в минус

Ультрафиолет

Раскрыл дерзкое альтер эго

«Блеск в глазах и радость в душе – проверенный рецепт молодости»

Барби

Насколько же макияж меняет внешность

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Редкая утончённая природная красота

Источник:

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Метки: Стефан Суботич   внешность   грим   косметика   лицо   макияж   сербский визажист   
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10  комментариев
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12k
K7OO 3 часа назад
Такие "визажисты" есть в любом провинциальном театре. Это не макияж, а грим, совмещенный с фотошопом.
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4k
Parus59 Час назад
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29k
Е-Лена Час назад
Мало того, что это - обман. Но ещё это (по идее) должно бы нанести психотравму самим этим женщинам. Если они способны понять, что именно с ними сотворил этот "мастер Гаоэй"...
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−2
Yuriy Petrov 2 часа назад
Привёл домой красотку вечером, утром увидел и повесился.
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2k
azuver 2 часа назад
Сильно ногой топнут,штукатурка обвалится.
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10k
Клёст 2 часа назад
Не мастер макияжа, а мастер камуфляжа.
Спец по маскировке))
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12k
Majul 2 часа назад
И все на одно лицо получились. Это уже грим, а не макияж.
Макияж это устранение недостатков и подчеркивание особенностей небольшим количеством материала. А на фото тупо замазано множеством слоев штукатурки все лицо. На выходе одинаковые куклы.
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−4
bonli 3 часа назад
слишком много штукатурки, целая банка поди уходит на одну рожу
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