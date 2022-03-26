Просто богиня: сербский визажист с помощью кистей и косметики творит настоящую магию

Сербский визажист С

тефан Суботич настоящий мастер художественного макияжа. Можно смело сказать, что он настоящий волшебник в мире бьюти-индустрии, вот только вместо волшебной палочки он использует волшебные кисточки и, конечно же, свой талант. Иначе как магией результат его работ назвать нельзя. Посредством косметических манипуляций мастера в глазах женщин появляется настоящая искра и радость, а это ведь самое важное!

Даже взгляд поменялся