Просто богиня: сербский визажист с помощью кистей и косметики творит настоящую магию

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Выглядит это, конечно, завораживающе. Но такой макияж явно не подойдет для повседневной жизни.
Сербский визажист С
тефан Суботич настоящий мастер художественного макияжа. Можно смело сказать, что он настоящий волшебник в мире бьюти-индустрии, вот только вместо волшебной палочки он использует волшебные кисточки и, конечно же, свой талант. Иначе как магией результат его работ назвать нельзя. Посредством косметических манипуляций мастера в глазах женщин появляется настоящая искра и радость, а это ведь самое важное!
Даже взгляд поменялся
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Вот это трансформация!
Настоящая дива
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Страшно сказать, сколько лет в минус
Ультрафиолет
Раскрыл дерзкое альтер эго
«Блеск в глазах и радость в душе – проверенный рецепт молодости»
Барби
Насколько же макияж меняет внешность
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Редкая утончённая природная красота
Источник:
АНТИФИШКИ
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Спец по маскировке))
Макияж это устранение недостатков и подчеркивание особенностей небольшим количеством материала. А на фото тупо замазано множеством слоев штукатурки все лицо. На выходе одинаковые куклы.
Минимум 3-4.