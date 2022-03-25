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12 пар со своеобразным чувством юмора

12 пар со своеобразным чувством юмора (13 фото)

Автор:
25 марта 2022 16:01
Сообщество : Юмор
Метки: Приколы   Юмор   мужчина и женщина   отношения   семья   смех без правил   смехотерапия   чувство юмора   
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В серьёзных отношениях без чувства юмора — никуда. Смех продлевает семейную жизнь!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Приколы   Юмор   мужчина и женщина   отношения   семья   смех без правил   смехотерапия   чувство юмора   
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4  комментария
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33
Uganda 3 часа назад
тут неприличное сленговое слово.
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9k
wild cat Полчаса назад
рибяты, а вот тут вопрос!

Ссылка www.youtube.com
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5k
Ыукп Час назад
Странная у него жена. Хтя толерасизм в ходу.
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16
Тамара Витальевна 2 часа назад
У меня,наверное,нет чувства юмора.
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