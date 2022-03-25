12 пар со своеобразным чувством юмора

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В серьёзных отношениях без чувства юмора — никуда. Смех продлевает семейную жизнь!
1. "Жена подарила мне ремешок для часов с гравировкой "Я буду любить тебя до конца ТВОЕЙ жизни". Звучит немного зловеще"
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3. "Вышел сегодня из душа утром и увидел надпись: "Заведи (включи) меня. Жена прикалывается"
6. "Мне только что сделали вазэктомию, и моя жена нашла это в пакете с морковью и приберегла для меня"
7. "Я поменяла настройки автокорректора в телефоне мужа и теперь у него вместо слова "любовь" постоянно вставляется слово "пенис". Мне кажется, это смешно"
8. "Жена сказала, что ей нужен новый стилус для планшета для "важной" работы. Потом она прислала мне это…"
9. "Жена пришла домой из магазина в восторге от того, что нашла макароны, подходящие для мужчины моих пропорций"
11. "Мало того, что я постоянно уговариваю мужа есть бананы (от судорог в ногах). Так я еще нашла для него идеальный подарок! Он терпеть не может Николаса Кейджа, говорит, что весь Нетфликс им забит"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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