Выбираем Linux для дома. Разбор актуальных дистрибутивов

Подборка ориентирована на жителей России сразу по нескольким причинам: легальной альтернативы уже просто нет, а пиратским софтом пользоваться не очень хочется (или страшно).
Ubuntu
Первый дистрибутив в подборке – это Ubuntu. При скачивании выбирайте версию, оканчивающуюся на XX.04.
Разработчик Canonical заявляет, что Ubuntu гарантирует пользователям свободу. В данном плане подразумевается свобода от кода и программ, защищённых авторским правом или прочими ограничениями. Из дистрибутива исключены проприетарные программы и компоненты.
Установщик интуитивно понятный и лёгкий. Ещё в 2019 году мы рассматривали версию 19.04 на Фишках. С тех пор ОС стала ещё более устойчивой и лёгкой. В сети огромное количество сайтов и роликов, которые могут помочь в использовании этой системы.
LinuxMint
Если вы работали исключительно в ОС Windows, то, вероятно вам будет проще влиться в linux-сообщество с LinuxMint. Система максимально похожа на Windows. Практика показала, что стабильнее системы найти просто невозможно.
elementary OS
Данная операционная система больше подойдёт тем, кто в основном имел дело с операционными системами от Apple. Шустрая и красивая операционка. Первоначально дистрибутив был создан как сборка с набором тем и приложений, предназначенных для Ubuntu, которая позже стала самостоятельным дистрибутивом Linux.
Manjaro
Основное отличие от Arch Linux — это репозитории.
Manjaro Linux основана на Arch Linux, но имеет и свой собственный набор репозиториев. В данном случае система работает с файлами AUR (именно их нужно будет искать, если захотите установить новую программу). Также Manjaro также поддерживает SNAP-пакеты (а это значит, что практически все программы из мира Linux будут доступны и на Manjaro). Чем она отличается от других дистрибутивов? Если коротко, то внешним видом и начинкой.
Astra Linux
Если вы работаете учителем, сметчиком или бухгалтером, то, вероятно, это будет лучшая операционная система, поскольку именно данное решение используется в большинстве российских образовательных учреждений и целом ряде отраслей.
Debian
Вполне стабильный и самодостаточный релиз операционной системы. Кстати, первоначально Ubuntu "отпочковалась" именно от Debian. Debian имеет наибольшее среди всех дистрибутивов хранилище пакетов, готовых к использованию программ и библиотек. Не система, а целая экосистема.
Lubuntu
Если у вас слабенький компьютер, то устанавливайте Lubuntu – легковесный и быстрый дистрибутив, основанный на Ubuntu.
В обзор не попали дистрибутивы Fedora, CentOS по причине того, что компания, выпускающая данные системы быстрее всех выполняет законодательство США и отключает поддержку, возможность загрузки. Также не были включены узкоспециализированные дистрибутивы вроде Kali или BlackBox. Вы же не собираетесь заниматься взломом удалённых систем?
В посте не расписаны тонкости установки, выбора файловой системы или графической оболочки по той причине, что иначе данный пост был бы бесконечным.
Если хотите больше деталей, то у нас были следующие посты:
- Можно ли использовать Ubuntu 21.04 дома?
- Обзор операционной системы Antergos
- Fedora 29: Тестируем очередной Linux
Готовы ли в скором времени перейти на Linux?
Источник:
АНТИФИШКИ
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- В России появятся гаджеты на отечественной операционной системе Astra Linux
- Fedora 29: Тестируем очередной Linux
- Обзор очередного Linux-релиза на Фишках. Препарируем KaOS
- Схватка началась: Windows vs Linux
- Обзор операционной системы Ubuntu 18.04
Понравилось38
С 1998 года владел разными компами, ни разу ничего лицензионного не ставил. Кроме Диабло 2, всё-таки купил лицензию...)))
Согласно имеющимся данным, уязвимость Dirty Pipe впервые появилась в ядре Linux 5.8, которое было выпущено в августе 2020 года и сохранялась до прошлого месяца, когда было предложено соответствующее исправление в выпусках 5.16.11, 5.15.25 и 5.10.102. Исправление также включено в ядро, используемое в платформе Android.
https://3dnews.ru/1061551/seryoznaya-uyazvimost-yadra-linux-pozvolyaet-povisit-prava-lokalnogo-polzovatelyahttps://3dnews.ru/1061551/seryoznaya-uyazvimost-yadra-linux-pozvolyaet-povisit-prava-lokalnogo-polzovatelya
так что надо выбирать или обновлять ядро.
Неудобство пользования, непонятные репозитории с пакетами? Это говорят те, кто даже не пытался попробовать поработать на пингвине. Сделайте Live USB, да сами убедитесь, что линукс ничем не хуже форточек.
Ах да, сейчас завизжат те, кто за игрушками 18 часов в день проводит. Ну чтож, тогда топайте мимо...
Ну и отзывы ни чо такие.
Насчет слабых компьютеров - мой нетбук ASUS EeePC 1005PE 2010 года выпуска с процессором Intel Atom, жестким диском (не SSD!) на 1000Гб и 2Гб оперативки прекрасно работает много лет на Linux Mint XFCE (в точной настройке рабочего стола отключен Compiz).
Единственная проблема для непродвинутых пользователей Windows будет связать айфон с компьютером по проводу, в остальном затруднения вряд ли возникнут.