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Выбираем Linux для дома. Разбор актуальных дистрибутивов

Выбираем Linux для дома. Разбор актуальных дистрибутивов (8 фото)

Автор:
12 марта 2022 11:38
Сообщество : Секта свидетелей Linux
Метки: Astra Linux   Manjaro   debian   elementary os   linux   linux mint   ubuntu   
1522
8

Подборка ориентирована на жителей России сразу по нескольким причинам: легальной альтернативы уже просто нет, а пиратским софтом пользоваться не очень хочется (или страшно).

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Первый дистрибутив в подборке – это Ubuntu. При скачивании выбирайте версию, оканчивающуюся на XX.04.


Разработчик Canonical заявляет, что Ubuntu гарантирует пользователям свободу. В данном плане подразумевается свобода от кода и программ, защищённых авторским правом или прочими ограничениями. Из дистрибутива исключены проприетарные программы и компоненты.


Установщик интуитивно понятный и лёгкий. Ещё в 2019 году мы рассматривали версию 19.04 на Фишках. С тех пор ОС стала ещё более устойчивой и лёгкой. В сети огромное количество сайтов и роликов, которые могут помочь в использовании этой системы.

Если вы работали исключительно в ОС Windows, то, вероятно вам будет проще влиться в linux-сообщество с LinuxMint. Система максимально похожа на Windows. Практика показала, что стабильнее системы найти просто невозможно.


Данная операционная система больше подойдёт тем, кто в основном имел дело с операционными системами от Apple. Шустрая и красивая операционка. Первоначально дистрибутив был создан как сборка с набором тем и приложений, предназначенных для Ubuntu, которая позже стала самостоятельным дистрибутивом Linux.

Основное отличие от Arch Linux — это репозитории.

Manjaro Linux основана на Arch Linux, но имеет и свой собственный набор репозиториев. В данном случае система работает с файлами AUR (именно их нужно будет искать, если захотите установить новую программу). Также Manjaro также поддерживает SNAP-пакеты (а это значит, что практически все программы из мира Linux будут доступны и на Manjaro). Чем она отличается от других дистрибутивов? Если коротко, то внешним видом и начинкой.

Если вы работаете учителем, сметчиком или бухгалтером, то, вероятно, это будет лучшая операционная система, поскольку именно данное решение используется в большинстве российских образовательных учреждений и целом ряде отраслей.


Вполне стабильный и самодостаточный релиз операционной системы. Кстати, первоначально Ubuntu "отпочковалась" именно от Debian. Debian имеет наибольшее среди всех дистрибутивов хранилище пакетов, готовых к использованию программ и библиотек. Не система, а целая экосистема.


Если у вас слабенький компьютер, то устанавливайте Lubuntu – легковесный и быстрый дистрибутив, основанный на Ubuntu.


В обзор не попали дистрибутивы Fedora, CentOS по причине того, что компания, выпускающая данные системы быстрее всех выполняет законодательство США и отключает поддержку, возможность загрузки. Также не были включены узкоспециализированные дистрибутивы вроде Kali или BlackBox. Вы же не собираетесь заниматься взломом удалённых систем?


В посте не расписаны тонкости установки, выбора файловой системы или графической оболочки по той причине, что иначе данный пост был бы бесконечным.


Если хотите больше деталей, то у нас были следующие посты:



Готовы ли в скором времени перейти на Linux?

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Astra Linux   Manjaro   debian   elementary os   linux   linux mint   ubuntu   
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922
Hallo FreeSpace 2 часа назад
Кто знает, для граф дизайна что подойдет ? Так на всякий случай ))) , пока виндуля не отвалилась )
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1k
grihon 6 минут назад
А что страшного в пиратской винде?
С 1998 года владел разными компами, ни разу ничего лицензионного не ставил. Кроме Диабло 2, всё-таки купил лицензию...)))
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29k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 22 минуты назад
В ядре Linux нашли самую серьёзную уязвимость за последние годы через неё кто угодно может перезаписывать любые файлы в системе.

Согласно имеющимся данным, уязвимость Dirty Pipe впервые появилась в ядре Linux 5.8, которое было выпущено в августе 2020 года и сохранялась до прошлого месяца, когда было предложено соответствующее исправление в выпусках 5.16.11, 5.15.25 и 5.10.102. Исправление также включено в ядро, используемое в платформе Android.

https://3dnews.ru/1061551/seryoznaya-uyazvimost-yadra-linux-pozvolyaet-povisit-prava-lokalnogo-polzovatelyahttps://3dnews.ru/1061551/seryoznaya-uyazvimost-yadra-linux-pozvolyaet-povisit-prava-lokalnogo-polzovatelya

так что надо выбирать или обновлять ядро.
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12k
Erorist Полчаса назад
Я много лет сижу на xubuntu. Сейчас на 20.04. Для интернета/кино/музыки мне достаточно функционала.

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11k
Павел Бреусов Полчаса назад
Для дома можно и винду честно спираченную оставить, а вот на работе нас даже спрашивать не стали, поставили муромскую версию Центоси, под псевдонимом РедОсьМуром
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6k
au3 50 минут назад
У кого встает вопрос выбра дистры для дома - нафиг не нужен комп. На поброузить хватит смартфона или смарт телика.
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39
Антошка 58 минут назад
В данный момент пишу из Linux Mint в окружении рабочего стола (DE) KDE Plasma. Ноут древнючий Asus X58L 2007-го года выпуска. Оперативки 2 гига (больше установить не позволяют ограничения чипсета), SSD установил на 512 гигов. Так вот даже загрузка занимает всего 10 секунд.
Неудобство пользования, непонятные репозитории с пакетами? Это говорят те, кто даже не пытался попробовать поработать на пингвине. Сделайте Live USB, да сами убедитесь, что линукс ничем не хуже форточек.
Ах да, сейчас завизжат те, кто за игрушками 18 часов в день проводит. Ну чтож, тогда топайте мимо...
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1k
Иван Час назад
И какая из них российская? А то каноникал тоже могут нах*й послать.
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5k
pilgrimnl Час назад
у меня минтяра на флешке стоит, вообще ставится на все что можно, но обычным юзерам все равно будет сложновато с линуксоидами, там же библиотеки
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4k
Mowgley Час назад
Большинству для домашнего использования, конечно, Mint зайдет, если что. В нем из коробки практически все, что нужно.
Насчет слабых компьютеров - мой нетбук ASUS EeePC 1005PE 2010 года выпуска с процессором Intel Atom, жестким диском (не SSD!) на 1000Гб и 2Гб оперативки прекрасно работает много лет на Linux Mint XFCE (в точной настройке рабочего стола отключен Compiz).
Единственная проблема для непродвинутых пользователей Windows будет связать айфон с компьютером по проводу, в остальном затруднения вряд ли возникнут.
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6k
Думай о хорошем! Час назад
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5k
Sanar Час назад
Astra Linux а конкретно Смоленская сборка сейчас стоит у всех силовиков, не только в школах и бухгалтериях, ну кривая операционка что уж тут говорить.
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