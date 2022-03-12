Выбираем Linux для дома. Разбор актуальных дистрибутивов

Если у вас слабенький компьютер, то устанавливайте Lubuntu – легковесный и быстрый дистрибутив, основанный на Ubuntu.

В обзор не попали дистрибутивы Fedora, CentOS по причине того, что компания, выпускающая данные системы быстрее всех выполняет законодательство США и отключает поддержку, возможность загрузки. Также не были включены узкоспециализированные дистрибутивы вроде Kali или BlackBox. Вы же не собираетесь заниматься взломом удалённых систем?

В посте не расписаны тонкости установки, выбора файловой системы или графической оболочки по той причине, что иначе данный пост был бы бесконечным.

Если хотите больше деталей, то у нас были следующие посты:

Готовы ли в скором времени перейти на Linux?