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Про звёзд шоубизнеса

Про звёзд шоубизнеса (3 фото)

Автор:
11 марта 2022 13:24
Метки: деградация   звёзды   кумир   манипуляция   шоубизнес   
6258
3
Звезды нужны для того, чтобы создать образ "идола" у зрителя. Идолы эти, уведут его от реально достойных людей, а значит, уведут от достойных профессий, образов жизни, ориентиров жизни. Звезды пропагандируют потреблядство...

Источник:

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Метки: деградация   звёзды   кумир   манипуляция   шоубизнес   
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4k
сеньор Леонсио 10 часов назад
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Максим Т. 2 часа назад
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244
Сеня Быгэмотиг 8 часов назад
хотите простоты и скромности??
выкидывайте все свои вещи - одевайте обычные штаны, рубашку и пальто из серой ткани
нафиг все гаджеты и прочее - кнопочный телефон что бы позвонить и максимум планшет что бы что то оплатить
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244
Сеня Быгэмотиг 8 часов назад
ну были голоса в СССР например
шикарные голоса
на весь мир гремели - тот же Магомаев
но ...
люди всегда хотят ШОУ
во все времена только ШОУ
что бы уйти на пару минут от обыденности
это природа
чем громче кричит бабуин - тем больше самочек его услышит
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58k
Dominus 10 часов назад
Спасибо за это дерьмо центральным каналам тв и лично Эрнсту .Попса на первом ДОСТАЛА! Весь современный российский шоу-бизнес с его «звездами», их появлением на сцене через спальни и обитые кожей салоны автолимузинов, принадлежащих «денежным мешкам», – это одно большое извращение, а половые перверсии и проституирование в качестве карьерного хода и способа раскрутки - лишь часть, при том не самая главная, данного постыдного явления.Первый канал главная помойка страны!!! Не дай бог все это дерьмо мы снова увидим на наших экранах .
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550
Киса Кацман 10 часов назад
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