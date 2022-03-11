Про звёзд шоубизнеса

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Звезды нужны для того, чтобы создать образ "идола" у зрителя. Идолы эти, уведут его от реально достойных людей, а значит, уведут от достойных профессий, образов жизни, ориентиров жизни. Звезды пропагандируют потреблядство...
Зачем что-то создавать, работать, когда можно ничего не делать, деньги будут капать рекой, и ты сможешь позволить себе все, чего хочешь? Какая нравственность, о чем вы? Быдлу нравственность должна быть противна...Назовите мне хоть одного, достойного "звездуна", на которого, следует ровняться молодежи? Или "звездульку", которая является достойным примером для молодых девушек? Их нет
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: деградация звёзды кумир манипуляция шоубизнес
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