Про звёзд шоубизнеса

Зачем что-то создавать, работать, когда можно ничего не делать, деньги будут капать рекой, и ты сможешь позволить себе все, чего хочешь? Какая нравственность, о чем вы? Быдлу нравственность должна быть противна...Назовите мне хоть одного, достойного "звездуна", на которого, следует ровняться молодежи? Или "звездульку", которая является достойным примером для молодых девушек? Их нет