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Российские паралимпийцы не будут выступать на Играх в Пекине

Российские паралимпийцы не будут выступать на Играх в Пекине (1 фото)

Автор:
03 марта 2022 10:35
Сообщество : Спорт
Метки: Ynews   МПК   отсранение   паралимпиада   паралимпийцы   политика   санкции   сборная РФ   
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Международный паралимпийский комитет подумал и разродился заявлением.


Сегодня, 3 марта, Международный паралимпийский комитет отстранил российских спортсменов от участия в Играх в Пекине. Об этом сообщается в опубликованном на официальном сайте заявлении.

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"По итогам специально созванного заседания Правление Международного паралимпийского комитета (МПК) приняло решение отказать спортсменам из России и Белоруссии в заявке на участие в зимних Паралимпийских играх 2022 года в Пекине."


Пресс-служба Международного паралимпийского комитета сообщила, что многие национальные комитеты, команды и спортсмены просто отказались соревноваться с россиянами и белорусами, из-за чего проведение самой Паралимпиады было поставлена под угрозу. Учитывая это, сначала МПК принял решение допустить спортсменов из РФ и Белоруссии к Играм под нейтральным флагом, а сегодня и вовсе отстранил их от соревнований.


Из-за специальной операции, которую проводит Россия на Украине, наложены санкции на российских спортсменов. Их лишают выступать на соревнованиях. Так, Совет международной федерации хоккея нзапретил РФ проводить молодежный чемпионат мира в 2023 году. Международная федерация хоккея (IIHF) приняла решение об отстранении сборной России от Чемпионата мира в 2022 году. Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) также решение об отстранении абсолютно всех российских футбольных клубов и сборных от участия в соревнованиях. С похожими санкциями столкнулись и другие спорстсмены. Сумеют ли они когда-либо вернуться в международный спорт, пока не ясно.



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Метки: Ynews   МПК   отсранение   паралимпиада   паралимпийцы   политика   санкции   сборная РФ   

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34  комментария
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18k
albedo 16 часов назад
Мурло Запада проявилось в полной мере.
Вот их права человека, презумпция невиновности и так далее.
Я благодарен Майдану и Западу:
Вся их суть воров и бандитов отбросила красивую упаковку и внутри оказалось дерьмо.
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10
александр полин 5 часов назад
Вот потихоньку гниль и вылазит. Очередное двуличие запада, только это никто не видит.
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30
Константин Лобанов 12 часов назад
Ну отстранили, и чо, как говорят гопники. Дождутся еще одних Игр Доброй Воли. Это я к тому, что соревноваться можно с ЧЕСТНЫМ партнером, а если он ножик за спиной держит, то смысл?
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11
Григорий 12 часов назад
Олимпийское движение - кончилось. Политика везде. Забить хер на олимпиады и не ездить туда.
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4k
Сергей С 12 часов назад
Признать МОК - запрещенной в РФ террористической организацией
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Комментарий удален. Причина: трэш
−75
1k
Григорий Водениктов 13 часов назад
так, отстраните международный коллектив дегенератов от людей, они слишком много на себя берут!
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39k
Геша Бородач 14 часов назад
какой, интересно, терпила коменты минусит???
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39k
Геша Бородач 14 часов назад
вот эти 3,14доры ещё страшнее тех, что на окраине с оружием!...
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520k
АРОН 14 часов назад
Справились ССУКИ!
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8k
Vampire 15 часов назад
МОК у не мешало бы заглянуть в собственный устав, миротворцы, блин. А если и дальше так, то олимпиада и евровидение - гомосекский междусобойчик для своих.
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1k
vijilante 15 часов назад
Педерасты мантефильные.
Даже инвалидов , по сути - героев не сломленных духом и тех "опустили"...
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8k
Mauritanien 15 часов назад
Вот за параолимпийцев я бы отправил маленькие, незаметные диверсионные группы в Европу
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12k
Majul 15 часов назад
Примешивать политику в спорт низость и трусость. Тем более параолимпиада. Стыд и позор. Лишнее доказательство "адекватности и объективности" Запада. Каждое их действие все броьше и больше толкает мир в раздумья, касательно текущего однополярного мира.
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215
Copycat 15 часов назад
Новость читал что они и котам российским запретили в этом году выступать на выставках
ну это я считаю серьезный удар, от такого оправиться сложно будет [сарказм]
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4k
Дмитрий 15 часов назад
Если разобраться, то заявление то логичное конечно. Если остальные му..ки начнут отказываться( а их подавляющее большинство там), то это конечно уже не спорт....Спортсменов жаль.
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48k
Татьяна Юсова 16 часов назад
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10k
☾ Атеист ☽ 16 часов назад
Я даже и не сомневался. Это уже не олимпиада, а политический цирк. "Молодчики", отыгрались на инвалидах.

Значит надо свое, местное, замутить!
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5k
au3 16 часов назад
Когда грузЫ напали на Абхазию - все было нормуль, инвалиды олимпийского комитета не возбудились.
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1k
Мудрый 16 часов назад
Чем больше санкций и запретов против России тем больше я за РОССИЮ !!!
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253
Bobik Мудрый 16 часов назад
А без санкций ты против России? Ты за Россию под санкциями? Руссофоб что ли?
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5k
tamin 16 часов назад
Это в очередной раз показывает, кто такие западные страны. Лживые твари. Выйти из мок и мпк. Считаю, 22 год годом смерти олимпийского движения.
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