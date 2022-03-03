Российские паралимпийцы не будут выступать на Играх в Пекине

Международный паралимпийский комитет подумал и разродился заявлением.
Сегодня, 3 марта, Международный паралимпийский комитет отстранил российских спортсменов от участия в Играх в Пекине. Об этом сообщается в опубликованном на официальном сайте заявлении.
"По итогам специально созванного заседания Правление Международного паралимпийского комитета (МПК) приняло решение отказать спортсменам из России и Белоруссии в заявке на участие в зимних Паралимпийских играх 2022 года в Пекине."
Пресс-служба Международного паралимпийского комитета сообщила, что многие национальные комитеты, команды и спортсмены просто отказались соревноваться с россиянами и белорусами, из-за чего проведение самой Паралимпиады было поставлена под угрозу. Учитывая это, сначала МПК принял решение допустить спортсменов из РФ и Белоруссии к Играм под нейтральным флагом, а сегодня и вовсе отстранил их от соревнований.
Из-за специальной операции, которую проводит Россия на Украине, наложены санкции на российских спортсменов. Их лишают выступать на соревнованиях. Так, Совет международной федерации хоккея нзапретил РФ проводить молодежный чемпионат мира в 2023 году. Международная федерация хоккея (IIHF) приняла решение об отстранении сборной России от Чемпионата мира в 2022 году. Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) также решение об отстранении абсолютно всех российских футбольных клубов и сборных от участия в соревнованиях. С похожими санкциями столкнулись и другие спорстсмены. Сумеют ли они когда-либо вернуться в международный спорт, пока не ясно.
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Вот их права человека, презумпция невиновности и так далее.
Я благодарен Майдану и Западу:
Вся их суть воров и бандитов отбросила красивую упаковку и внутри оказалось дерьмо.
Даже инвалидов , по сути - героев не сломленных духом и тех "опустили"...
ну это я считаю серьезный удар, от такого оправиться сложно будет [сарказм]
Значит надо свое, местное, замутить!