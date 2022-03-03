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Подборка прикольных, познавательных и смешных картинок для утреннего настроения.
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Авторский пост
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Теперь то - просто модный.
Дневной макияж называется.
И румяна и помада и подводка вокруг губ.... Так что мимо совсем.
если была бы совсем без макияжа, то, е.б.а.т.е.л.ь.н.о, конечно же, но очень под пиво
А оставшийся месяц чем питаться будешь?