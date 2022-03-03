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Смешные и познавательные картинки

Смешные и познавательные картинки (25 фото)

Автор:
03 марта 2022 08:52
Метки: Приколы   Юмор   картинки   
16661
25
Подборка прикольных, познавательных и смешных картинок для утреннего настроения.
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Метки: Приколы   Юмор   картинки   

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24  комментария
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54k
doker 17 часов назад
Челноки ( барыги, которые в 90е возили вещи из-за границы), походу что-то знали...

Теперь то - просто модный.

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1k
Laert 3 часа назад
гитара у них... меня такой гитарой все детство отыгрывали за плохое поведение. Как увидел картинку, аж жеппа сморщиваться начала
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411
Alexa Bier 6 часов назад
Комментарий к фото
это и есть настоящая красавица
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20k
kamanch 7 часов назад
Справедливости ради, стоит сказать, что у девушки "без накладных ресниц и накрашенных бровей" с фото не хило так косметики на мордахе.
Дневной макияж называется.
И румяна и помада и подводка вокруг губ.... Так что мимо совсем.

если была бы совсем без макияжа, то, е.б.а.т.е.л.ь.н.о, конечно же, но очень под пиво
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1k
Алексей Попов 8 часов назад
В школе каждый день были дежурные по классу и по этажу. Япошкам и не снилось что значит соблюдать порядок сре младших классов. Про уборку всего я просто поржу - они наверно еще и порошком моют. :-))) Любимое но и (оказывается суровое) детство в СССР. И еще они не видели горохового пюре на которое сили тяжести не действует а суперклей по сравнению с ним детский утренник :-)
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712
Артур Котовой 8 часов назад
Комментарий к фото
"Мне плевать на всех! Паркую свою корыто где хочу!"
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184
eternal 10 часов назад
Для бедных, - А я сегодня крылышки в кфс ели) - Я тоже хочу(
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25k
Лис 12 часов назад
По мне так девушки бе тонны косметики красивее.
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9k
Самка Хорька 16 часов назад
Главное, чтобы не наоборот.
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9k
Самка Хорька 16 часов назад
Твоя дядя, видимо, на завершение операции по смене пола собирает...

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12k
Типа граф 17 часов назад
Комментарий к фото
Хренасе у вас туалет !
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