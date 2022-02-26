У Меркель в супермаркете украли бумажник

У бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель украли бумажник, когда она ходила по магазинам. Об этом сообщает газета «Бильд». 67-летняя женщина была со своими телохранителями в супермаркете на Морсештрассе в Берлине. Там подозреваемый вор украл кошелек. Говорят, что он был в сумке, висящей на тележке для покупок.



Полиция подтвердила газете, что у 67-летней женщины украли сумочку в супермаркете около 11:40 утра в четверг. Заметив преступление, Меркель не обратилась в полицию напрямую. Вместо этого она, как утверждается, пошла в полицейский участок 53 на Фридрихштрассе и сообщила там о краже.



По информации "Шпигель", вместе с кошельком украли ее удостоверение личности, водительские права и денежную карту. Известно, что Меркель сама ходит в супермаркет. Ее сопровождают телохранители. Однако они, похоже, не заметили преступления.