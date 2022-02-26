У Меркель в супермаркете украли бумажник

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У бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель украли бумажник, когда она ходила по магазинам.
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У бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель украли бумажник, когда она ходила по магазинам. Об этом сообщает газета «Бильд». 67-летняя женщина была со своими телохранителями в супермаркете на Морсештрассе в Берлине. Там подозреваемый вор украл кошелек. Говорят, что он был в сумке, висящей на тележке для покупок.
Полиция подтвердила газете, что у 67-летней женщины украли сумочку в супермаркете около 11:40 утра в четверг. Заметив преступление, Меркель не обратилась в полицию напрямую. Вместо этого она, как утверждается, пошла в полицейский участок 53 на Фридрихштрассе и сообщила там о краже.
По информации "Шпигель", вместе с кошельком украли ее удостоверение личности, водительские права и денежную карту. Известно, что Меркель сама ходит в супермаркет. Ее сопровождают телохранители. Однако они, похоже, не заметили преступления.
Полиция подтвердила газете, что у 67-летней женщины украли сумочку в супермаркете около 11:40 утра в четверг. Заметив преступление, Меркель не обратилась в полицию напрямую. Вместо этого она, как утверждается, пошла в полицейский участок 53 на Фридрихштрассе и сообщила там о краже.
По информации "Шпигель", вместе с кошельком украли ее удостоверение личности, водительские права и денежную карту. Известно, что Меркель сама ходит в супермаркет. Ее сопровождают телохранители. Однако они, похоже, не заметили преступления.
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я заплакал от умиления))))
внимание русские -""""
вас же потом обвинят в распространении фейков.
причом эта же помойка бильд и обвинит"!!
проверяйте информацию!!!
альди это сеть дешевых магазинов = супермаркет.
далеко не обязательно этот, я просто упомянул не на правах рекламы. если шо.
я их не люблю. не то шо дешевые, а то шо сервис тупорылый у них...
накидают всякой куйни, а ты потом ройся, ищи колбасу среди бабских трусов.
ну... на любителя...
пс: кстати хозяева братя Альбрехт. были самыми богатыми людьми Германии.
как сейчас не знаю. вроде один умер. а может и оба. далёк от этого. где-то слышал. не моя тема.
это как раз тема для такого гавна как бильд.