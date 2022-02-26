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У Меркель в супермаркете украли бумажник

У Меркель в супермаркете украли бумажник (1 фото)

Автор:
26 февраля 2022 02:07
Метки: #канцлер   #кража   факты   
231
1
У бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель украли бумажник, когда она ходила по магазинам.

Источник:

У бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель украли бумажник, когда она ходила по магазинам. Об этом сообщает газета «Бильд». 67-летняя женщина была со своими телохранителями в супермаркете на Морсештрассе в Берлине. Там подозреваемый вор украл кошелек. Говорят, что он был в сумке, висящей на тележке для покупок.

Полиция подтвердила газете, что у 67-летней женщины украли сумочку в супермаркете около 11:40 утра в четверг. Заметив преступление, Меркель не обратилась в полицию напрямую. Вместо этого она, как утверждается, пошла в полицейский участок 53 на Фридрихштрассе и сообщила там о краже.

По информации "Шпигель", вместе с кошельком украли ее удостоверение личности, водительские права и денежную карту. Известно, что Меркель сама ходит в супермаркет. Ее сопровождают телохранители. Однако они, похоже, не заметили преступления.

Источник:

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Метки: #канцлер   #кража   факты   
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13  комментариев
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468
bobobo 5 часов назад
Вы спросите о чём я сейчас подумал?
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4k
B@r@bux 9 минут назад
Так вот же они, прямо на фотке, два каких-то мутных типа хотят отжать редекюльчик у бабушки.
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7k
Погулять вышел 23 минуты назад
Реальная история. Поперся один питерский ниишник-вцшник в конце августа 91-м на митинг в поддержку демократии на их Дворцовую площадь. То ли добровольно, то ли принудительно он туда отправился - ХЗ, но бумажник (а он у него недешевых был, импортный, фирменный, в то время редкость), у него там на митинге и сперли.
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71k
parallax 2 часа назад
Не удивлюсь, если вором окажется один из любимчиков фрау Меркель, коих она запустила в страну огромное количество. По криминальной статистике, половину преступлений в Германии совершают пришлые граждане.

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2k
Альтер Иго 3 часа назад
Петров с Башировым соседнюю церковь осматривали? ))
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−94
ann 5 часов назад
Растяпы капец!
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281
333 5 часов назад
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48k
Albert GER 5 часов назад
бильд = пестёш. Ангела ходит в альди закупаться.
я заплакал от умиления))))
внимание русские -""""
вас же потом обвинят в распространении фейков.
причом эта же помойка бильд и обвинит"!!
проверяйте информацию!!!
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