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Подборка интересных фотографий из прошлого. Не только нашего, и не только близкого.
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Корейские беженцы покидают Северную Корею, преодолевая искореженный в результате авиаудара мост, 1950 год
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эрол Ломбард, американская киноактриса, самая высокооплачивамая актриса Голливуда в 1930-е. Погибла в 1942 году в авиакатастрофе
14.
Советские солдаты отдыхают на пляже острова Борнхольм с местными девушками. 1945-1946 года. Дания
15.
Дети очень подвижны и сделать рентгеновский снимок целая проблема. Provident Hospital, Чикаго, США, 1942 год
17.
Róża Maria Goździewska, 8 лет, самая юная медсестричка во время Варшавского восстания, 1944 год Колоризация
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Ярмарка в Сокольниках. Новейшие достижения в области товаров народного потребления. Фото 1959 года.
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Позорный столб с фамилиями нарушителей дисциплины на ст. Ховрино. Московская область, СССР, 1932 год
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Жак Пикар и Дон Уолш на батискафе «Триест». 23.01.1960 год
Жак Пикар и Дон Уолш на батискафе «Триест» опустились на дно Марианской впадины на глубину 10916 м
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Ранним утром 27 января 1955 года одна норвежская семья сидела дома и мирно завтракала, когда в их дворе аварийно приземлился F-84G. Далее завтрак продолжился в компании с пилотом
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Грузовики ЗИЛ-130: автокросс, соревнования на проходимость и мастерство вождения. Московская область, Раменский район, Мячково, март 1978 год
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Сдача норм на значок «Ворошиловский стрелок» комсоставом Кавказской Краснознамённой армии. 1934 год
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Князь В.Н. Орлов за рулём Mercedes-Kégresse № 3 во время испытаний по весенней распутице.
В целях защиты от грязи установлены задние крылья, движитель прикрыт брезентовыми кожухами. Применена новая конструкция лыж. Окрестности Царского Села, 1913 год
Авторский пост
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